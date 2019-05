Bauzá: "Puedo ser la voz de La Rioja y de Balears, el proyecto de Ciudadanos es ser la voz de España"

Compatibiliza una campaña que le lleva por toda la geografía española con la vuelta a su farmacia después de ocho años. Poco más de tres meses después de abandonar el PP, José Ramón Bauzá (Madrid, 1970) defiende el proyecto de Albert Rivera como si fuera uno más y ya mira a Bruselas

P Ciudadanos adelantó al PP en Balears el 28A. ¿Se atribuye algún mérito o es el responsable de los 700 votos que impidieron el segundo diputado?

R En Ciudadanos no hay individualismo, nosotros tenemos un proyecto que es el mismo en toda España, que es un proyecto liberal, reformista, moderno y que piensa en las personas y modernizar las instituciones. No es una cuestión de personas, sino de equipo y proyecto.

P Su fichaje por parte de Albert Rivera provocó malestar en las filas de Ciudadanos en Balears. ¿Ya se han podido superar estas reticencias?

R Tengo una relación extraordinaria con todas las personas. Me he reunido con muchas, he recibido mensajes en redes sociales y personalmente...Le tengo un gran respeto a Xavier Pericay, conozco a Marc [Pérez-Ribas] porque pertenecemos al mismo club de rotarios y conozco muy bien a Patricia Guasp, que fue miembro de mi Govern llevando, precisamente, temas de ámbito europeo. No puedo estar más que satisfecho y la recepción ha sido extraordinaria.

P ¿Y hará campaña en Balears?

R Sí, en principio en mi agenda tengo previsto un acto aquí en Mallorca. Pero como estoy en el ámbito nacional y la agenda cambia continuamente...pero sí, tengo un acto previsto en Mallorca de aquí a antes de que acabe la campaña.

P ¿Puede ser la voz de La Rioja y ser la voz de Balears en Bruselas?

R Sí, el proyecto de Ciudadanos es ser la voz de España en Europa, esa es la diferencia. Por supuesto, defenderé las necesidades de Balears en Europa. Pero nuestro proyecto es de ámbito nacional.

P Uno de los temas de Balears que está pendiente de la Comisión Europa es la ley balear de Cambio Climático. ¿La defenderá usted en Bruselas?

R El proyecto de Ciudadanos se vincula con buscar un medio ambiente sostenible con todas las medidas y propuestas necesarias, pero antes de legislar hay que estudiar los temas. La estudiaremos y defenderemos lo que sea mejor.

P El líder de la alianza de los liberales europeos, donde está Ciudadanos, Guy Verhofstadt, dijo que lo que debe preocupar es el avance de la extrema derecha. ¿A usted le preocupa Vox?

R Lo que preocupa en Europa es el avance de los populismos, nacionalismos y euroescepticismos y Ciudadanos es todo lo contrario, es un proyecto basado en la libertad, en la integración y en la modernización. Creemos que cuanto más nos unamos en afrontar las dificultades, más fácil será resolverlas.

P ¿Y ve a Vox como un partido populista, nacionalista y euroescéptico?

R Mi objetivo y el de Ciudadanos es pensar en las propuestas liberales. Somos el único partido con una opción reformista pensada para Europa y no iremos a rebufo de lo que defienden otros.

P Ciudadanos no ha podido cerrar una alianza con el presidente francés Emmanuel Macron. ¿Le gustaría poder acabar de entenderse con Macron?

R El proyecto de Alde, los liberales, tendrá una presencia más numerosa que nunca en Europa y seremos la fuerza necesaria para llegar a los acuerdos más importantes en Europa. Dentro de Alde, Ciudadanos tendrá una representación muy importante. A día de hoy se está negociando la composición de ese grupo.

P ¿Y cree que debería formar parte de ese grupo el partido de Macron?

R De aquí a las elecciones se negociará la composición de ese. Hasta el último minuto habrá negociaciones.

P Sobre la mesa está el debate de avanzar hacia un ejército europeo. Ahora que está vinculado al Ejército como reservista, ¿cómo ve la medida?

R Europa debe definir una acción conjunta de defensa, más ahora que EE UU retira efectivos en misiones de la OTAN y Rusia y China tienen más presencia. Lo importante es que Europa sepa defender sus intereses por encima de todo.

P ¿Hay que ceder más competencias y soberanía a la Unión Europea?

R No se trata de quién tiene las competencias sino cómo se gestionan. Ahora es momento de resolver los problemas.

P ¿Debería Europa proteger a empresas como Uber, Cabify o AirBnb ante las regulaciones autonómicas?

R Europa no debe interferir en competencias que son nacionales.

P La crisis migratoria y la muerte de migrantes en el mar es uno de los temas que ha marcado la política europea. ¿Cuál es la propuesta liberal?

R No se pueden hacer políticas migratorias con eslóganes electorales como Pedro Sánchez. Defendemos políticas humanitarias y responsables. Defendemos una inmigración legal porque España necesita puestos de trabajo para mantener el estado del bienestar y el mantenimiento de las pensiones.