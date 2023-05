Catalina Cladera Crespí, candidata del PSIB-PSOE al Consell de Mallorca: «Sé que deberé convencer a Més para hacer el tramo 1 del segundo cinturón»

Catalina Cladera Crespí (Sa Pobla, 1972) repite como candidata del PSIB al Consell después de haber presidido la institución los últimos cuatro años. Su apuesta es reeditar el Pacto de Izquierdas y reestructurar el Consell.

¿Se ve presidenta el día 29?

Para empezar el día 29 seré presidenta en funciones. (Ríe). Sí me veo presidenta del Consell cuatro años más. Así lo siento. Es una sensación, una vibración que noto a medida que se acerca la cita electoral y después porque tengo mucha ilusión en continuar todo lo que hemos puesto en marcha. Estoy convencida de que somos la mejor opción para Mallorca, con un proyecto sensato, un proyecto pensado y arraigado en la tierra.

¿Objetivo reeditar el Pacto de Izquierdas?

Día 28 por la noche analizaremos los resultados y en función de ellos decidiremos. Puedo decir que hemos estado cómodos estos ocho años con los pactos que han gobernado esta tierra. Estos últimos cuatro en que yo he sido presidenta también creo que ha habido armonía, excepto algún tema puntual. Lo importante es que podamos llegar a un acuerdo programático para impulsar las políticas valientes que necesita Mallorca. Hay que esperar a ver las aritméticas posibles.

¿Está abierta a incluir a El Pi?

La línea roja son el PP y Vox. Con ellos no pactaría porque no coincidimos en prácticamente nada, ni en su fondo ni en las formas. Tampoco con el PP, ya que en esta legislatura no ha habido posibilidad de entendimiento en momentos muy delicados, como ha sido una pandemia, para hacer un escudo social imprescindible. Me preocupa mucho lo que puede ocurrir en temas sociales, de territorio, lengua o cultura con un pacto entre PP y Vox. Con el resto de partidos está todo abierto.

¿Cómo piensa ordenar y reformular el modelo turístico?

Tenemos un mandato de la Ley Turística. El Consell de Mallorca ha de decir qué hacemos con las plazas turísticas. Hace poco aprobamos una disposición que elimina todas las plazas hasta que se apruebe un nuevo Plan Territorial. Ahora toca hacer un análisis serio, riguroso y preciso. Quiero dar tranquilidad y que no cunda el pánico en el sector. Las plazas que están concedidas no se tocan. No es ningún mensaje turismofóbico. Se debe ir hacia un modelo de menor volumen y de mayor calidad. Lo dicen desde los hoteleros a los ciudadanos. Debemos reconvertir la oferta obsoleta en otros usos o incluso hacer reformas para disminuir plazas.

¿Entendería que Armengol sacrificara la presidencia del Consell para conservar la del Govern?

Esto no creo que pase.

¿Sobrepoblación o saturación turística?

Al final es lo mismo. Tenemos gran cantidad de gente sobre Mallorca, un territorio limitado, que consume recursos, agua, genera residuos, consume movilidad o espacio en las carreteras. Para cubrir la demanda de turistas se generan más puestos de trabajo, hay más gente que debe venir y ello provoca problemas con la vivienda. Más que sobrepoblación creo que es un tema de modelo económico muy intensivo que debemos transformarlo hacia uno de mayor calidad y menos volumen. Y no es un camino fácil que se recorre en dos días.

¿Segundo Cinturón sí o no?

Segundo cinturón entendido desde Alcampo hasta Son Sardina, no. Esto ya está descartado y hasta la derecha se ha convencido ello. No obstante, mediante la llamada Vía Conectora debemos dar una solución entre Son Ferriol y el Coll d’en Rabassa de la forma menos impactante posible. Hay que conectar bien la autopista del aeropuerto y acabar la división que sufre el Coll d’en Rebassa. Es una intervención necesaria que no consume más territorio para dar una salida a la zona. Sé que si quiero gobernar con Més deberé convencerlos de ello. Yo estoy segura de que se debe construir.

¿Hay que limitar la entrada de coches a Mallorca como piden sus socios?

Solo lo ha limitado Formentera porque es un municipio y puede hacerlo. El resto de Consells lo dicen, pero no lo han hecho porque necesitan una ley. Nosotros también tenemos en programa estudiar la limitación de vehículos de acuerdo a la normativa europea y con un análisis de carga de la isla. Desde el departamento de Movilidad del Consell (Podemos) se analiza esta posibilidad. Yo todavía no he visto ningún estudio de los que se tenían que hacer. Por tanto, todavía estamos en fase muy preliminar.

¿El alquiler turístico es la causa de la falta de vivienda?

El tema de la vivienda es muy complejo y hay muchos factores que causan la situación actual. No hay una sola causa. Hay que combatir el alquiler vacacional ilegal en Palma de forma contundente. Estamos impulsando un plan ambicioso, no sólo poniendo a inspectores, también actuando contra la oferta ilegal. Esto no quedará aquí, irá a más, y por efecto disuasorio funcionará. Después, vía Plan Territorial, queremos generar suelo para vivienda protegida.

¿Piensa introducir cambio en el IMAS tras el 28M?

El IMAS necesita una reestructuración porque con una sola gerencia lleva mucho volumen y se debe ser más ágil. Creemos que en temas de dependencia y personas mayores debemos crear un ente separado para poder gestionar todo el tema de residencias de una forma más homogénea y con un equipo especializado en ello. Mediante esta fórmula nos permitirá tener una visión más territorial.

¿Y en el Consell?

El Consell siempre se ha organizado de una forma muy clásica y con la misma inercia. Creo que debemos romper algunos esquemas y reestructurarlo de otra manera para que sea más eficiente. No pretendo crear más funcionariado y estructura, pero a medida que el Consell asume más competencias debe tener la capacidad de llevar a cabo de forma efectiva sus políticas. Llevamos en el programa una agencia de suelo, un instituto de emergencias, un ente de dependencia y un instituto de cultura. También queremos que la Fundació Mallorca Turisme asuma temas de promoción y diversificación económica.

¿El Consell siempre ha estado a la sombra del Govern?

Me gustaría seguir apostando por la línea de esta legislatura. Un Consell fuerte, ágil y útil a la sociedad. El mejor proyecto para Mallorca es una institución insular potente para servir mejor a la ciudadanía y a los municipios.