Llorenç Galmés, candidato del Partido Popular al Consell de Mallorca: «Nuestra prioridad es que la izquierda no gobierne cuatro años más»

Llorenç Galmés (Santanyí, 1983) repite como candidato del Consell de Mallorca después de cosechar mayorías absolutas como alcalde de su pueblo.

¿Ya tiene a punto la máquina para desatascar Mallorca, como anunció? ¿Donde empezará?

La tenemos preparada y bien engrasada. Por eliminar el carril Bus-Vao, el límite de 80Km/h en la Vía de Cintura. Haremos aparcamientos disuasorios, tanto en Palma como en los municipios, y arreglaremos los accesos a la ciudad. También vamos a impulsar mejoras en el transporte público, ya que la izquierda en ocho años ha hablado mucho pero continúa sin ser una alternativa al coche privado y faltan frecuencias.

¿Ya se ve presidente?

¡Por supuesto! Tenemos un programa elaborado a pie de calle, escuchando las necesidades y reivindicaciones de los pueblos de Mallorca, contamos con una candidatura con mucha experiencia de gestión para introducir el cambio que necesita la isla.

Deberá buscar pactos.

Salimos a ganar estas elecciones para gobernar en solitario. Nuestro programa es la hoja de ruta que no se comercializa ni se negocia. De cada vez tenemos más gente que se suma a nuestro proyecto, incluso gente que nos dice que en 2019 no nos votó y ahora confía en el PP. Están cansados de limitaciones, prohibiciones, trabas.

¿Qué hará si para gobernar necesita a Vox?

Nuestra prioridad es que la izquierda no vuelva a gobernar en esta isla, ya que cuatro años más de Pacto será la ruina económica de Mallorca.

¿Qué receta tiene para la saturación turística?

El objetivo es cambiar el modelo de gestión, ya que en estas dos últimas legislatura ha habido una incapacidad de gestionar el turismo por parte de la izquierda. Nos encontramos a las puertas de una nueva temporada y no hay soluciones a los problemas de la isla: carreteras saturadas, faltan médicos, policías, bomberos, viviendas... Estamos del todo en contra de un decrecimiento.

¿Ha llegado el momento de poner algún límite?

No estamos cerrados a que, en el caso de los coches de alquiler, se pueda hacer una regulación para solucionar los problemas que tenemos. De todas formas, cualquier tipo de regulación la queremos hacer en base a estudios técnicos, tal y como hacen en Eivissa, que desde hace años está consensuando limitar el número de coches con el sector. En Mallorca tenemos el caso opuesto. Tras un ataque de cuernos de la presidenta Cladera y el conseller Sevillano anunciaron directamente la prohibición de coches.

¿Volverá atrás la eliminación de plazas turísticas?

Por supuesto. Como he dicho antes, nosotros no queremos un decrecimiento. Apostamos por poner algunos límites ya que en Mallorca no se puede crecer de forma ilimitada, pero queremos los límites que se aprobaron en 2019 por el propio Pacto. Acometer un decrecimiento de plazas es ir en contra del pan de miles de familias mallorquinas.

¿Si usted es presidente hará promoción turística?

Sin duda haremos promoción turística para un turismo de calidad desde el punto de vista ambiental, sostenible y respetuoso con Mallorca.

Quieren permitir el alquiler turístico en zonas protegidas.

Lo que planteamos es que se puedan alquilar todas las casas construidas de forma legal, por ejemplo en la Serra de Tramuntana. Y no solo lo planteamos como una propuesta de programa. Cuando visitamos todos los pueblos de la Serra te piden lo mismo, ya que es una injusticia que no se puedan alquiler y que los propietarios no tengan un ingreso extraordinario para poder mantener sus fincas y dar trabajo. No queremos masificar la Serra, que nos ha acusado la izquierda. Solo pretendemos que estas casas puedan tener una rentabilidad y no se vean abocadas al abandono o a la venta a un extranjero.

¿Al alquiler turístico piensan regularlo de alguna forma?

Claro que necesita una regulación y nosotros vamos a trabajar para combatir la oferta ilegal. Dentro de un marco normativo se debe poder realizar esta actividad en condiciones ambientales y de sostenibilidad. El alquiler vacacional potencia el bienestar de la gente de Mallorca.

¿Segundo cinturón sí o no?

El primer tramo del segundo cinturón sí, lo consideramos una infraestructura muy importante para toda Mallorca ya que se podrá descongestionar la Vía de Cintura. Los últimos ocho años no se ha hecho nada por un cambio de cromos entre el Pacto.

¿Qué hará con las menores tuteladas?

En primer lugar encargaremos una auditoria del IMAS para saber que ha fallado en la explotación sexual de menores tuteladas y no vuelva a ocurrir nunca más. También incorporaremos las recomendaciones del Parlamento europeo, cursos para los trabajadores y un plan antifugas con los cuerpos de seguridad del Estado. También impulsaremos un centro de día para menores en riesgo.

El Pi tiene propuestas similares a las suyas. ¿Han pactado?

Me sorprendió ver que quieren eliminar el carril Bus-Vao, los límites en la Vía de Cintura o una ITV en el sur de Mallorca. Nosotros ya lo anunciamos en diciembre. No hay pactos (ríe).