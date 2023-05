Jaume Alzamora, candidato de Més al Consell: «¿Cladera y Sevillano? Pueden ser dos buenos vicepresidentes»

Jaume Alzamora (Artà, 1971) es el candidato de Més al Consell. Ha sido alcalde de su pueblo y conseller de Promoción Económica durante la última legislatura.

¿Se tendrá que conformar con ser el vicepresidente del Consell si renuevan el Pacto?

¡No! (rotundo).

¿Ha llegado el momento de que Més exija presidencias?

Es el momento en que Més debe reclamar liderar las instituciones para ejecutar las políticas que defendemos.

¿Ello pasa por tener la presidencia?

Evidentemente liderar quiere decir tener la presidencia de la institución, pero ligada a las políticas. Ni Jaume Alzamora ni Més quieren presidir el Consell para aplicar las políticas de otros. Queremos aplicar las nuestras.

Para ello tendrá que ponerse de acuerdo con Catalina Cladera (PSIB) e Iván Sevillano (Podemos). ¿Qué opinión tiene de sus dos socios?

Que serán dos buenos vicepresidentes del Consell de Mallorca.

La última vez que Més presidió la institución insular se construyó una autopista.

Hemos asumido y reconocido que aquello fue un gran error y también hemos dejado claro que no volverá a ocurrir.

¿Cuáles son las líneas rojas de Més a la hora de negociar un Pacto en el Consell?

La protección del territorio, la rebaja del techo de plazas turísticas, la defensa de la lengua catalana y con los instrumentos que tiene el Consell de Mallorca impulsar políticas de vivienda.

Ustedes han dicho que no quieren más promoción turística. ¿Qué hará si sus socios siguen promocionando como han hecho esta legislatura?

Nosotros consideramos que no se debe hacer promoción turística desde el Govern. En todo caso quien debe hacerla es el Consell que es quien tiene la competencia. Apostamos por una reorientación de la promoción basada en dar a conocer a los turistas lo que queremos que sea Mallorca para la gente que vivimos aquí.

En esta legislatura serán más las reivindicativos con sus socios que en las anteriores?

Nosotros, más que estrictos o reivindicativos con nuestros socios, lo que seremos es fieles al compromiso asumido con los ciudadanos. Esto será lo que nos moverá para firmar pactos.

Le recuerdo la crisis del patrocinio al Mallorca.

En todo Pacto siempre hay momentos de tensión. No obstante, nosotros confiamos en la capacidad de negociación que hemos demostrado.

Apuestan por el decrecimiento turístico y poner límites.

Nuestro principal objetivo es revisar el PIAT para reducir el techo de plazas. Ahora tenemos un techo de 430.000 plazas turísticas y ya se ha comprobado que son excesivas. El Consell por la Ley Turística tiene la capacidad de modificar este techo. En segundo lugar hay que luchar de forma contundente contra la oferta ilegal, que nos satura y no paga impuestos. Debemos ser inflexibles y por ello vamos a aumentar el cuerpo de inspectores del Consell llegando a los 50 efectivos.

¿Hay que limitar la entrada de vehículos en Mallorca?

Sin duda. Registraremos en el Parlament una proposición de Ley para limitar la llegada de vehículos de fuera. Primero debemos analizar la carga de coches que sufrimos y si es preciso no solo debemos limitar la llegada de coches de alquiler, también otro tipo de vehículos. Todos los coches que llegan de fuera no tributan aquí y consumen territorio, infraestructuras, contaminan y saturan las carreteras.

Algunos apuntan que en Mallorca sufrimos sobrepoblación, no saturación turística.

Es un efecto del modelo económico que tenemos. El INE apunta que en 15 años habrá 300.000 personas más en Mallorca. Esta cantidad es inasumible. Ello supone tener 30.000 plazas educativas más, 9.000 camas de hospital más o un 10% más de residencias de la tercera edad. Por ello es preciso poner límites. Ya hemos limitado el crecimiento urbano de forma importante y debemos limitar más el crecimiento desbocado.

¿En suelo rústico hay que subir la parcela mínima?

Nosotros ya no hablamos de parcela mínima. Hablamos de usos propios de rústico y prohibir el residencial y turístico. Hay más de 57.000 viviendas en rústico, que es como dos veces Manacor. Tampoco debemos sembrar el campo de placas solares.

¿Cómo solucionamos los accesos a Palma?

Reduciendo el coche privado y fomentando el transporte público. Venimos de un modelo de grandes infraestructuras y este modelo no se cambia con ocho años. Hacer más carriles o cinturones no ha solventado el problema y debemos decir basta y no consumir más territorio.

¿Qué solución tiene para la explotación sexual de menores tuteladas por el IMAS?

Las personas menores tuteladas deben tener la máxima protección de la institución. No obstante, nunca, nunca se debe victimizarlas como se ha hecho. Me parece intolerable y cuando se tenga constancia de un delito se debe actuar con toda la contundencia de a ley. Se han hecho pasos importante en este sentido y una comisión de expertos ya evaluó lo que se estaba haciendo para proteger a los menores.