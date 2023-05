Álex Valdivia Schneider: «Hay que luchar contra los 20.000 alojamientos turísticos ilegales»

Álex Valdivia (Palma, 1966) es el candidato de Ciudadanos al Consell de Mallorca en las próximas elecciones del 28 de mayo, en sustitución de Osvaldo Cifre, que renunció a mediados de abril. En esta entrevista Valdivia pide no hablar de la enfermedad que padece porque prefiere centrarse en sus propuestas electorales.

¿Qué le ha llevado a presentarse a candidato en este momento de su vida?

Tengo un compromiso con el liberalismo de corte progresista. Ya lo tuve con Centro Democrático y Social, donde estuve militando, y hasta 25 años después no he vuelto a entrar en política. Me ilusionó la entrada de Joan Mesquida, a quien todos echamos de menos. A nivel personal no es el mejor momento de mi vida, pero he decidido no parar.

El Pacto de izquierdas se niega a hacer más promoción turística por la saturación. ¿Usted qué piensa?

Llama la atención que en 2018 llegaron 16,5 millones de turistas internacionales, y en 2022 llegaron más de 18 millones. Y eso que en 2018 la conselleria de Turismo la llevaba Més; me sorprende que antes de la pandemia sí vieran correcto hacer promoción turística. Por otro lado, si queremos un producto de calidad tenemos que dirigir la promoción a la calidad, y sobre todo luchar contra la oferta de alojamiento ilegal. Hay alrededor de 20.000 plazas ilegales, fuera de ordenación, que no tributan y que hacen competencia desleal. Ahí es donde tenemos que decrecer.

Según la Ley Turística el Consell tiene que fijar un techo de plazas. ¿Qué propone Ciudadanos?

Se tiene que plantear con el máximo consenso posible. Se han restado 17.000 plazas en el último pleno de la legislatura cuando se ha estado gobernando ocho años, quizá no eran las formas adecuadas. El primer paso es luchar contra la oferta ilegal, y hay que tener en cuenta que una cosa es estabilizar la oferta y otra distinta es decrecer. Todos tenemos amigos y familiares que trabajan en el turismo, así que la pregunta es si estamos dispuestos a hacer un sacrificio económico tan grande. En cambio, si conseguimos que nuestra oferta sea de calidad e incrementar los precios, el flujo será menor. También defendemos un peaje para los coches que vienen de fuera de Balears, especialmente de las multinacionales que matriculan a sus vehículos fuera y hacen competencia desleal a los rent a car.

Los accesos a Palma están saturados y en horas puntas hay colas kilométricas. ¿Qué plantea para solucionarlo?

Ni dejarlo todo igual, ni hacer autovías desmesuradas. Hay accesos que se tienen que mejorar, como la ronda norte de Inca o la carretera entre Manacor y Felanitx. Pero sobre todo hay que invertir en fomentar un transporte público atractivo para desincentivar el uso del coche privado de baja ocupación. Eso pasa por reforzar los servicios de autobús y tren. También planteamos la creación del metrobús, sobre todo para la línea de Llucmajor, aeropuerto, Son Llàtzer y Calvià.

¿Es usted partidario de construir el segundo cinturón en Palma?

Sí, completaremos el segundo cinturón hasta la carretera de Valldemossa.

¿Qué pasará con el carril Bus-VAO?

Nosotros defendemos las cosas hechas con consenso y con seny. Cambiar por cambiar, como plantean otros partidos, no es lo idóneo. El Bus-VAO se implantó en noviembre y todavía no tenemos la experiencia en temporada alta. Veremos cómo funciona en verano y tomaremos una decisión meditada.

¿Y con el límite de 80 km en la Vía de Cintura?

Hay que adaptar el límite de velocidad a la densidad de circulación, de tal manera que se pueda asegurar la distancia de seguridad. Cuando haya menos densidad de tráfico, quizá podemos aumentar el límite, y viceversa.

¿Se refiere a reducir el límite de velocidad en verano?

No, me refiero a un tema de horas. En horas puntas hay mucha densidad y es más peligroso conducir a alta velocidad, mientras que a otras horas es menos peligroso.

¿Qué tiene pensado para acabar con el problema de la explotación sexual de menores en Mallorca?

La comisión del Parlamento Europeo que encabezó nuestra compañera Maite Pagazaurtundúa concluyó que habían fallado los mecanismos de vigilancia. Así que primero hay que hacer una auditoría y ver si se están cumpliendo las recomendaciones, porque los abusadores estaban fuera del IMAS. Pero no vamos a entrar al barro: si hay responsabilidades penales lo tienen que dirimir los tribunales, el Consell no está para juzgar, sino para gestionar.

¿Usted hubiera expuesto la muralla que afloró en la Plaza de España?

En cuanto a conservación del patrimonio tenemos la buena costumbre de escuchar a los especialistas, que en este caso son la UIB y Arca. Ambos recomiendan hacer lo posible para conservarlo. El muro es parte de nuestro acervo y hay soluciones técnicas para exponerlo, como han hecho en otras ciudades.

¿Qué pensó con la renuncia de Osvaldo Cifre?

Quien tiene que responder es el señor Cifre, yo no puedo interpretar las razones que le llevaron a dimitir.

Las expectativas electorales dejan fuera a Ciudadanos.

Hay encuestas que no reflejan eso. Somos optimistas, aunque es cierto que no estamos en nuestro mejor momento. Nuestro objetivo es ser decisivos, moderar la política y sacarla de los extremos y las trifulcas.