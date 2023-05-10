Este es el listado de todas las candidaturas que se presentan a las elecciones al Consell de Mallorca que se celebrarán el próximo 28 de mayo de 2023.
VOX
- PEDRO BESTARD MARTINEZ
- MARIA PAZ PEREZ BARCELO
- ANTONIO GASPAR GILI MILLAN
- MONTSERRAT AMAT ORTEGA
- DAVID GIL DE PAZ
- MARIA CRISTINA MACIAS JAUME
- ALEJANDRO OLIVARES NIÑO
- MARIA ESPERANZA CATALA RIBO
- MANUEL VICENTE MARTINEZ GONZALEZ
- CRISTINA ESTEVA LOPEZ
- MAURICIO MARTIN ARREZA
- MARGARITA PALMER MASCARO
- JONATAN CACERES FERNANDEZ
- MARGARITA FERRIOL GUAL
- MANUEL DIAZ ROMERA
- SANDRA MARCELA GALVEZ RENDON
- ISMAEL NAVARRO SANCHEZ
- ELENA PIGNATELLI ALEMANNO
- JUAN MANUEL PIÑEIRO VICENTE
- RAQUEL RUSCALLEDA RODRIGUEZ
- JOSU MERELAS MANZANARES
- FRANCISCA NADAL REUS
- JORGE PEREZ FERNANDEZ
- MARIA TERESA GARCIA COLLADO
- SALVADOR IVAN FLORIT FERNANDEZ
- MARIA ELENA BESTEIRO REGUEIRA
- JORDI SUBIRANA COBARRO
- LUCIA DE LAS MERCEDES LOZANO MANCHADO
- DANIEL SERRA MATEU
- MARIA MERCEDES DE LA OSA MOYA
- ESTEBAN SUREDA SUÑER
- CARLOTA ARIZA PEREZ
- JUAN SALVA BAUZA
- Suplentes
- MARIA JOSE VERDU TORRES
- SIMON FUENTES MACKINTOSH
- VIRGINIA MONRABAL HINOJOSA
PARTIDO SOCIALISTA PSIB PSOE
- CATALINA CLADERA CRESPI
- JAVIER DE JUAN MARTIN
- JUANA MARIA ADROVER MOYANO
- JOAN FERRER RIPOLL
- SOFIA ALONSO BIGLER
- ANDREU SERRA MARTINEZ
- BEATRIZ GAMUNDI MOLINAS
- GABRIEL ALOMAR GARAU (Independiente)
- MARIA ANTONIA TRUYOLS MARTI
- RUBEN CASTRO ORTEGA
- MARIA ANTONIA MULET VICH
- JAUME MATEU LLADO
- ANTONIA SASTRE LLOMPART
- JOAN MENDEZ MARTINEZ
- MARIA BEL LLINAS PASTOR
- ANTONI MIRALLES NIELL
- CARMEN CORRALIZA GALLARDO
- JOSE LUIS URRACA MARTIN
- IRENE GARCIA SUREDA
- FA FANG DONG HU
- MARGARITA PORTELLS SASTRE
- BARTOLOME BAUZA MARTORELL
- MARIA ANGELES FERNANDEZ VALIENTE
- BARTOMEU AGUILAR JOFRE
- LUCIA ESCRIBANO ALES
- ENAITZ IÑAN CLEDERA
- SANDRA LLOP MENDEZ
- JOAN ANTONI KLEBER GUAL
- MARIA JOSE JIMENEZ ESCRIBANO
- ANDRES ISERN POL
- ANTONIA MASSANET FERNANDEZ
- ANDREU ALCOVER ORDINAS
- TERESA RIERA MADURELL
- Suplentes
- FRANCISCO DUARTE BARCELO
- INMACULADA LOPEZ GARCIAS
- PEP JAUME UMBERT "GALL"
NUEVO ORDEN NACIONAL-NOU ORDRE NACIONAL (ORDEN)
- PEDRO DURÁN SUASI
- FATIMA IKKENE IKKEN
- JOAN MARÍA FEMENIAS
- ROSA ANGÉLICA TORO NAGUAS
- MIGUEL RIERA SUREDA
- MIREYA BONILLA VÁSQUEZ
- MELCHOR OLIVER CATALA
- MARIA DOLORES MARTÍ BORDOY
- GABRIEL VIDAL VANRELL
- SUSANA VERÓNICA CALLE MOROCHO
- JUAN FUSTER SANCHO
- ROSA ANA GARCÍA FLORES
- MIGUEL ROBERTO MARTÍNEZ PARRALES
- MARÍA GUADALUPE GÓMEZ SARZOSA
- SEBASTIÁN SANCHO AMER
- MARIA PIEDAD DORRONSORO BASTIDAS (Independiente)
- ORLANDO SOLIS OROBIO
- MARIA DEL MAR PARIENTE GARCÍA
- DENNYS MATEO GARZÓN RAMIREZ (Independiente)
- KELLY AILYN ARCO ALVARADO
- RISELDO OROZCO ALFONSO
- CATALINA MOREY RIBOT
- MANUEL SUAREZ SILVA
- GLORIA PETER IMASUEN
- MARIO SÁEZ MADERO (Independiente)
- AINA RIERA SUREDA
- ALEJANDRO MULET HERNÁNDEZ
- YADEISY ALFONSO ESTRADA
- ANTONIO CAPÓ GALMÉS
- OLGA CENEIDA ANGULO QUIÑONES
- FRANCISCO JAVIER SANTIAGO PAYANO (Independiente)
- KELLYN AIMAR LAMAS CHIRINOS (Independiente)
- PABLO EMILIO VÉLEZ DORRONSORO (Independiente)
- Suplentes
- ANA BUENO BARRERA
- BERNARDO ROIG GRIMALT
- YULY LORENA ALBAN ANGULO
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
- JAUME ALZAMORA RIERA
- CATALINA INÉS PERELLÓ CARBONELL
- JOAN LLODRÀ GAYÀ
- ROSA CURSACH SALAS
- BIEL PAYERAS TORRANDELL
- RUTH MATEU VINENT
- JAUME TOMÀS OLIVER
- MARTA CATALÀ JORDÀ
- GUILLEM VERD LLABRÉS
- AINA SASTRE BESTARD
- GUILLEM VILLALONGA RAMONELL
- MARIA MAGDALENA OBRADOR COLOM
- LLORENÇ CARRIÓ CRESPÍ
- ANABEL RIVERAS TOBIA
- JOAN MIQUEL CHACÓN NICOLAU
- ANTÒNIA GUAL BAUZÀ
- MIQUEL LLUÍS MESTRE MESTRE
- MARIA MARGALIDA PERELLÓ PONS
- RAFEL SEDANO PORCEL
- MARIA DEL CARME CONTESTÍ MARQUÈS
- JAUME ORDINES JOAN
- NÚRIA GARCIA CABALLERIA
- MIQUEL ÀNGEL COMPANY CAMPINS
- DOLORS SÁNCHEZ MÁRQUEZ
- SEBASTIÀ MULET SEGUÍ
- AINA BETLEM AMENGUAL MARÍ
- ANDREU BUJOSA BESTARD
- ROSA MARIA ANTICH MARTÍNEZ
- JOAN FERRÀ TERRASSA
- MARGALIDA VIVES ANDREU
- GUILLEM BALBOA BUIKA
- ISABEL MARIA BUSQUETS HIDALGO
- MIQUEL ENSENYAT RIUTORT
- Suplentes
- MARINA FERRE VALVERDE
- JOSEP DAVID GILABERT LAHOSA
- BÀRBARA SASTRE BAUZÀ
PARTIDO POPULAR PP
- LLORENÇ SEBASTIÀ GALMÉS VERGER
- ANTÒNIA ROCA BELLINFANTE
- CARLOS SIMARRO VICENS
- MARÍA NURIA RIERA MARTOS
- GUILLERMO SÁNCHEZ CIFRE
- MARGARITA SERRA CABANELLAS
- RAFAEL ÁNGEL BOSCH SANS
- MARÍA DEL PILAR BONET ESCALERA
- ANTONIO FRANCISCO FUSTER ZANOGUERA
- RAQUEL SÁNCHEZ COLLADOS
- BERNAT VALLORI MAIRATA
- MARÍA MAGDALENA GARCÍA GUAL
- JAUME PORSELL ALEMANY
- ANTÒNIA MARIA PORTELL SALAS
- PERE FERRER OLIVER
- MARÍA BAUZÁ MASCARÓ
- BARTOMEU CALDÉS QUETGLAS
- MARÍA GARRIDO PASCUAL
- JAIME ISERN LLADÓ
- CATALINA GORNALS PEDREGOSA
- FRANCISCO AGUSTÍN RAMOS LÓPEZ
- MARGALIDA RAMIS PONS
- MIGUEL RIERA MUÑOZ
- MIREIA MARTÍNEZ VAQUER
- ANTONIO AGUILÓ AMENGUAL
- FRANCISCA SOCÍAS FERRER
- RUBÉN FERRÁ GARCÍA
- MARIA ANTÒNIA CIFRE ROSSELLÓ
- JOSÉ LUIS SASTRE TOUS
- MARÍA EUGENIA DÍAZ-MUNIO PEÑA
- JAIME CATALÀ ROSSELLÓ
- ÁNGELA ALORDA RAMIS
- PERE ROTGER LLABRÉS
- Suplentes
- MARGARITA ROSSELLÓ CAÑELLAS
- JAIME OLIVER FULLANA
- LAURA JAUME AGUILERA
RESET-REINICIO POLITICO (RESET)
- ANTONIO LUIS PIZÁ DURÁN
- ENRIQUETA CASTELLÓ KLEIN
- SEBASTIAN GUTIERREZ ONIEVA
- MAYURI ADELAIDA NAVARRETE ZAMBRANO
- MARCELO CLAUDIO IBARRA TOBARÍAS
- INES SAENZ ORTIZ
- FLORENCIO DE PRADA CAJA
- CARMEN MORENO MORENO
- MIGUEL ALEJO GARAU FONS
- BARBARA MARÍA TOMAS QUETGLAS
- JUAN ORDOÑEZ GARCIA
- MARIA DEL CARME BUJOSA VALERO
- JUAN ANTONIO MONTERO CABALLERO
- MARGARITA ESTELA BENITO
- FRANCISCO JAVIER ESTRELA SUÑEN
- MARIA JESUS TORRES GONZALEZ
- CRISTOBAL RUIZ MARTINEZ
- ANA MARIA GALLEGOS RODRIGUEZ
- MANUEL GÓMEZ MARTINEZ
- DARLY ANDREA NOGUERA ESCOBAR
- MATEO PERICAS CAIMARI
- ESPERANZA MACARENA CABALLERO GARRIDO
- MANUEL MARTIN RUIZ
- SARAY CABALLERO GARRIDO
- JUAN JESUS RAMOS MARTIN
- CARMEN RAMIREZ JUSTICIA
- JULIO PANTOJA ALABARCE
- FRANCISCA GARCIA VERA
- JOSE ANTONIO MARTINEZ RUIZ
- JESICA CABALLERO GARRIDO
- CÉSAR MONTENEGRO BLANCO
- DOLORES SUAREZ CASTRO
- RAFAEL AGUILAR VILLALONGA
- Suplentes
- NOELIA MIRO MATAS
- JUAN CARLOS TORRENS CRESPI
- IVANA MOIRA PONCE GIACOMANTONE
EL PI PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
- ANTONI SALAS ROCA
- MAGDALENA VIVES FERNÁNDEZ
- JAIME MONSERRAT VAQUER
- CATERINA NEUS SERRA CAÑELLAS
- JOAN CARLES VERD CIRER
- JOANA MARIA PASCUAL SANSÓ
- RAFEL NADAL LÓPEZ
- MARIA DE LOS ÁNGELES LEONOR BOSCH PÉREZ
- DOMINGO BONNIN DANIEL
- FRANCISCA CASTELL TOMÁS
- JOSEP MARQUET CERDÀ
- ISABEL JAUME MARTÍN
- SALVADOR FEMENIAS RIERA
- MARGALIDA VENZALA CANAVES
- FRANCESC MESTRE ESTELRICH
- JUANA MARIA COLL SAMPOL
- GASPAR MORA MULET
- MARIA DEL MAR LLANERAS PASCUAL
- LLORENÇ SASTRE LLOMPART
- GAEL ALINE THYUS VIEVILLE
- BARTOLOMÉ RIPOLL BESTARD
- MARIA LUISA PORRAS FULLANA
- MIGUEL OBRADOR OLIVER
- SEBASTIANA GOMILA AMENGUAL
- ALONSO ZURERA MASSANET
- CATALINA MARIA COMAS REUS
- BARTOMEU GOMILA MATE
- MAGDALENA MARIA DEL CARMEN BOVER FRAU
- TOMEU LÓPEZ COLL
- MELANIA MESQUIDA TRAN
- JUAN HORRACH COLOM
- MARIA DEL ROSARIO ROCA GARCIA
- LORENZO RAMIS ALOMAR
- Suplentes
- MARIA DELS ÁNGELS VERDERA CAMPINS
- JUAN RIBOT MAYOL
- MARIA DEL PILAR APARICIO XAMENA
COALICIÓ PER BALEARS (CperB)
- NADINA SORAYA RAPATTE MOLTENI
- YURI OLIVER GUERRERO CORNEJO
- JUANA MARÍA OLIVER PALAZÓN
- ÁLVARO CABALLERO ÁLVAREZ
- BELKIS GIANELLA GUERRERO CADENA
- SEBASTIAN SERRA LLOMPART
- EVELIN COROMOTO MONTIEL YSTURIZ
- OLIVER LEONARDO GUERRERO CADENA
- ISABEL ANABELLA OVIEDO VERA
- FRANCISCO BAEZA SÁEZ
- DANIELA SÁNCHEZ LOAIZA
- GABRIEL DÍAZ GORDO
- MARIA DEL PILAR BIAYNA CUENCA
- VICTOR HUGO BARRAZA VEGA
- SILVIA FORTUNATA NBENGONO NTUTUMU
- JOSE RAMÓN TORO ZAMBRANO
- MARÍA GABRIELA URGILES MORA
- TIBURCIO PAET TABILIN
- MARÍA DEL PILAR PORRAS GARCÍA
- SANTO DE JESÚS DE LA CRUZ
- HELENA APFEL BASARRATE
- LUIS MANUEL CONCHA ZUMAETA
- MARÍA CÁNDIDA TORRES IVÁÑEZ
- JUAN IGNACIO PRAT ALMEIDA
- MARÍA SAIDI RODRÍGUEZ
- JOSÉ LUIS ARTIAGA SILVESTRE
- PAULA PONS ROMO
- PERE MANUEL JUAN VALLORI
- MARCELA ALEJANDRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
- DIEGO GARCÍA RAMON
- ENCARNACIÓN CAMPOS DALIAS
- KEVIN BARTOLOMÉ BOVER GAGO
- MARÍA DE LOS ÁNGELES SALOM GONZÁLEZ
- Suplentes
- JAIME GILABERT DELGADO
- DECSY MARLENE MARQUINEZ DELGADO
- ALFONSO GÓMEZ GRANADO
CIUDADANOS Cs
- ALEJANDRO PEDRO VALDIVIA SCHNEIDER
- MARIA LUZ MÉNDEZ MONTERO
- ÁNGEL HOYOS VICH
- MARÍA DEL PILAR GARCÍA BETETA
- ANDRÉS SÁNCHEZ GARCÍA
- ITZIARA BIAYNA HUGUET
- JUAN JOSÉ BARZOLA CASALA
- MARGARITA SERRA POL
- ALBERTO BARTOLOMÉ DE BLAS GUASP
- NOELIA OBRADOR GUTIÉRREZ (Independiente)
- ENRIQUE MARTIN MARTIN
- JACINTA PILAR GALINDO GONZÁLEZ
- BARTOLOMÉ MOYÁ FERRAGUT
- CARMEN GUTIÉRREZ AVELLANEDA
- RUBEN ENRIQUE LLULL
- ASCENSIÓN GONZÁLEZ PÉREZ
- PEDRO DANIEL PÉREZ CARREÑO
- ESTÍBALIZ IZQUIERDO GUTIÉRREZ
- LORENZO JAVIER FIGUEROLA SIQUIER
- MARIA DOLORES GARCIA MARTIN
- RAÚL ENSEÑAT GALINDO
- ANTONIA CORTÉS MIRÓ
- GUILLERMO PIZÁ MUÑOZ
- MARIA DOLORES SÁNCHEZ GARCÍA
- NICOLÁS GALISTEO PADILLA
- ANA ISABEL ALBERTÍ HORRACH
- JAIME POMAR PIÑA
- SARA MARIA ALMEIDA SALAZAR
- PABLO ÁLVAREZ-UDE PARDO
- NATALIA OBRADOR GUTIÉRREZ
- ANTONIO SANCHEZ BERNABÉ
- ANTONIA GUASP TUGORES
- JAVIER GONZÁLEZ OLMO
- Suplentes
- MAIA ECHAZARRETA OLIVER (Independiente)
- JOSÉ JORGE MARTÍNEZ ATERO
- MARIA NIEVES JUAN RULLÁN
UNIDAS PODEMOS EUIB - UNIDAS PODEMOS
- IVÁN SEVILLANO MIGUEL
- AURORA RIBOT LACOSTA
- JOSÉ ANTONIO SARRIÁ SANMARTÍN
- MAGDALENA GELABERT HORRACH
- MIGUEL CARRANZA GUASCH
- CATALINA PIZÁ PLAZA
- JAUME ANDREU SABATER MALONDRA
- BIENVENIDA AGUILÓ GRAU
- FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ PAREDES
- MARÍA TERESA JUAN PÉREZ
- FRANCESC RIERA CALDENTEY
- FÁTIMA NAVARRO ENRIQUE
- JULIÁN CLARAMUNT MARCO
- MARGARITA PLOMER FORNES
- RAFAEL ROBLES PRIETO
- BEATRIZ GIL GÓMEZ
- JOHN ANDRÉS ARCOS ARCOS
- CARMEN PARRA ARCOS
- GONZALO SAIZ GARCIA
- ANA MARIA PORCEL VERA
- ANDRÉS DOMÍNGUEZ RUIZ
- MARIA ELENA MARTINEZ MASSANET
- DANIEL LOMAS GIL
- FRANCISCA VANRELL AMENGUAL
- SERGIO RAJOY JIMÉNEZ
- CLARA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
- GONZALO LLAMAS NAVARRO
- CYNTHIA ELIZABETH GUAL CALVIÑO
- JOSÉ MARÍA ARANDA CABAÑELLAS
- MARINA CRESPÍ GÓMEZ
- ALBERTO SERRANO ZARRAUTE
- MARIA ASUNCIÓN CASTRILLO PÉREZ
- ANTONIO ALZINA GÓMEZ-QUINTERO
- Suplentes
- CONCEPCIÓN BALEATO CAAMAÑO
- FACOURA CISSE FALL
- GLORIA OLMOS SUÑEN
PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL (P.LI.E.)
- SEBASTIAN OLIVER RUIZ
- GABRIELA CAMPOS BRAVO
- LUIS GONZALEZ DEL VALLE MUNTANER
- JUANA MARIA VALENS TORRENS
- JOSE MARIA MULET TORRES
- ASCENSION MOLLA TORRES
- FRANCISCO JOSE BONNIN BONNIN
- YUSMELY JOSEFINA CORONADO CORONADO
- JOSE MARIA FRANCONETTI MANCHADO
- EDUARDA CAMPOS RODRIGUEZ
- EMILIO JOSE MELGAREJO FRANCONETTI
- MARIA LUISA CARRASCO VALLE
- ANTONIO RAMOS LOPEZ
- DOLORES GARCIA HERNANDEZ
- FRANCISCO JOSE FRANCONETTI FIGUEROA
- ISABEL RISQUEZ ALAEZ
- JUAN LUIS CARRASCO VALLES
- JUANA ANTONIA SANSO SANSO
- NILO GARCIA SEIJAS
- CECILIA MULET JIMENEZ
- JOSE TUGORES BENNASSAR
- MARIA FLOR CARAMAZANA CERECINOS
- RAFAEL GUAL PERELLO
- MARIA ANTONIA VILLALONGA COMPANY
- JUAN CARLOS FERNANDEZ SIQUIER
- REBECA ALVAREZ HIDALGO
- DAVID GARCIA CORONADO
- CARMEN MANZANO AMAYA
- FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ
- PILAR VERD CLEMENTE
- FRANCISCO SERRANO GUTIERREZ
- MARGARITA MUGICA PALACIOS
- GABRIEL GALINDO MARTINEZ
- Suplentes
- MARIA TERESA MARIN RUIZ
- MIGUEL SILVA MONTAÑES
- INES SABINA CARRASCO VALLES