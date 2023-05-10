Este es el listado de todas las candidaturas que se presentan a las elecciones al Consell de Mallorca que se celebrarán el próximo 28 de mayo de 2023. 

VOX
  1. PEDRO BESTARD MARTINEZ
  2. MARIA PAZ PEREZ BARCELO
  3. ANTONIO GASPAR GILI MILLAN
  4. MONTSERRAT AMAT ORTEGA
  5. DAVID GIL DE PAZ
  6. MARIA CRISTINA MACIAS JAUME
  7. ALEJANDRO OLIVARES NIÑO
  8. MARIA ESPERANZA CATALA RIBO
  9. MANUEL VICENTE MARTINEZ GONZALEZ
  10. CRISTINA ESTEVA LOPEZ
  11. MAURICIO MARTIN ARREZA
  12. MARGARITA PALMER MASCARO
  13. JONATAN CACERES FERNANDEZ
  14. MARGARITA FERRIOL GUAL
  15. MANUEL DIAZ ROMERA
  16. SANDRA MARCELA GALVEZ RENDON
  17. ISMAEL NAVARRO SANCHEZ
  18. ELENA PIGNATELLI ALEMANNO
  19. JUAN MANUEL PIÑEIRO VICENTE
  20. RAQUEL RUSCALLEDA RODRIGUEZ
  21. JOSU MERELAS MANZANARES
  22. FRANCISCA NADAL REUS
  23. JORGE PEREZ FERNANDEZ
  24. MARIA TERESA GARCIA COLLADO
  25. SALVADOR IVAN FLORIT FERNANDEZ
  26. MARIA ELENA BESTEIRO REGUEIRA
  27. JORDI SUBIRANA COBARRO
  28. LUCIA DE LAS MERCEDES LOZANO MANCHADO
  29. DANIEL SERRA MATEU
  30. MARIA MERCEDES DE LA OSA MOYA
  31. ESTEBAN SUREDA SUÑER
  32. CARLOTA ARIZA PEREZ
  33. JUAN SALVA BAUZA
    34. Suplentes
  34. MARIA JOSE VERDU TORRES
  35. SIMON FUENTES MACKINTOSH
  36. VIRGINIA MONRABAL HINOJOSA
PARTIDO SOCIALISTA PSIB PSOE
  1. CATALINA CLADERA CRESPI
  2. JAVIER DE JUAN MARTIN
  3. JUANA MARIA ADROVER MOYANO
  4. JOAN FERRER RIPOLL
  5. SOFIA ALONSO BIGLER
  6. ANDREU SERRA MARTINEZ
  7. BEATRIZ GAMUNDI MOLINAS
  8. GABRIEL ALOMAR GARAU (Independiente)
  9. MARIA ANTONIA TRUYOLS MARTI
  10. RUBEN CASTRO ORTEGA
  11. MARIA ANTONIA MULET VICH
  12. JAUME MATEU LLADO
  13. ANTONIA SASTRE LLOMPART
  14. JOAN MENDEZ MARTINEZ
  15. MARIA BEL LLINAS PASTOR
  16. ANTONI MIRALLES NIELL
  17. CARMEN CORRALIZA GALLARDO
  18. JOSE LUIS URRACA MARTIN
  19. IRENE GARCIA SUREDA
  20. FA FANG DONG HU
  21. MARGARITA PORTELLS SASTRE
  22. BARTOLOME BAUZA MARTORELL
  23. MARIA ANGELES FERNANDEZ VALIENTE
  24. BARTOMEU AGUILAR JOFRE
  25. LUCIA ESCRIBANO ALES
  26. ENAITZ IÑAN CLEDERA
  27. SANDRA LLOP MENDEZ
  28. JOAN ANTONI KLEBER GUAL
  29. MARIA JOSE JIMENEZ ESCRIBANO
  30. ANDRES ISERN POL
  31. ANTONIA MASSANET FERNANDEZ
  32. ANDREU ALCOVER ORDINAS
  33. TERESA RIERA MADURELL
    34. Suplentes
  34. FRANCISCO DUARTE BARCELO
  35. INMACULADA LOPEZ GARCIAS
  36. PEP JAUME UMBERT "GALL"
NUEVO ORDEN NACIONAL-NOU ORDRE NACIONAL (ORDEN)
  1. PEDRO DURÁN SUASI
  2. FATIMA IKKENE IKKEN
  3. JOAN MARÍA FEMENIAS
  4. ROSA ANGÉLICA TORO NAGUAS
  5. MIGUEL RIERA SUREDA
  6. MIREYA BONILLA VÁSQUEZ
  7. MELCHOR OLIVER CATALA
  8. MARIA DOLORES MARTÍ BORDOY
  9. GABRIEL VIDAL VANRELL
  10. SUSANA VERÓNICA CALLE MOROCHO
  11. JUAN FUSTER SANCHO
  12. ROSA ANA GARCÍA FLORES
  13. MIGUEL ROBERTO MARTÍNEZ PARRALES
  14. MARÍA GUADALUPE GÓMEZ SARZOSA
  15. SEBASTIÁN SANCHO AMER
  16. MARIA PIEDAD DORRONSORO BASTIDAS (Independiente)
  17. ORLANDO SOLIS OROBIO
  18. MARIA DEL MAR PARIENTE GARCÍA
  19. DENNYS MATEO GARZÓN RAMIREZ (Independiente)
  20. KELLY AILYN ARCO ALVARADO
  21. RISELDO OROZCO ALFONSO
  22. CATALINA MOREY RIBOT
  23. MANUEL SUAREZ SILVA
  24. GLORIA PETER IMASUEN
  25. MARIO SÁEZ MADERO (Independiente)
  26. AINA RIERA SUREDA
  27. ALEJANDRO MULET HERNÁNDEZ
  28. YADEISY ALFONSO ESTRADA
  29. ANTONIO CAPÓ GALMÉS
  30. OLGA CENEIDA ANGULO QUIÑONES
  31. FRANCISCO JAVIER SANTIAGO PAYANO (Independiente)
  32. KELLYN AIMAR LAMAS CHIRINOS (Independiente)
  33. PABLO EMILIO VÉLEZ DORRONSORO (Independiente)
    34. Suplentes
  34. ANA BUENO BARRERA
  35. BERNARDO ROIG GRIMALT
  36. YULY LORENA ALBAN ANGULO
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
  1. JAUME ALZAMORA RIERA
  2. CATALINA INÉS PERELLÓ CARBONELL
  3. JOAN LLODRÀ GAYÀ
  4. ROSA CURSACH SALAS
  5. BIEL PAYERAS TORRANDELL
  6. RUTH MATEU VINENT
  7. JAUME TOMÀS OLIVER
  8. MARTA CATALÀ JORDÀ
  9. GUILLEM VERD LLABRÉS
  10. AINA SASTRE BESTARD
  11. GUILLEM VILLALONGA RAMONELL
  12. MARIA MAGDALENA OBRADOR COLOM
  13. LLORENÇ CARRIÓ CRESPÍ
  14. ANABEL RIVERAS TOBIA
  15. JOAN MIQUEL CHACÓN NICOLAU
  16. ANTÒNIA GUAL BAUZÀ
  17. MIQUEL LLUÍS MESTRE MESTRE
  18. MARIA MARGALIDA PERELLÓ PONS
  19. RAFEL SEDANO PORCEL
  20. MARIA DEL CARME CONTESTÍ MARQUÈS
  21. JAUME ORDINES JOAN
  22. NÚRIA GARCIA CABALLERIA
  23. MIQUEL ÀNGEL COMPANY CAMPINS
  24. DOLORS SÁNCHEZ MÁRQUEZ
  25. SEBASTIÀ MULET SEGUÍ
  26. AINA BETLEM AMENGUAL MARÍ
  27. ANDREU BUJOSA BESTARD
  28. ROSA MARIA ANTICH MARTÍNEZ
  29. JOAN FERRÀ TERRASSA
  30. MARGALIDA VIVES ANDREU
  31. GUILLEM BALBOA BUIKA
  32. ISABEL MARIA BUSQUETS HIDALGO
  33. MIQUEL ENSENYAT RIUTORT
    34. Suplentes
  34. MARINA FERRE VALVERDE
  35. JOSEP DAVID GILABERT LAHOSA
  36. BÀRBARA SASTRE BAUZÀ
PARTIDO POPULAR PP
  1. LLORENÇ SEBASTIÀ GALMÉS VERGER
  2. ANTÒNIA ROCA BELLINFANTE
  3. CARLOS SIMARRO VICENS
  4. MARÍA NURIA RIERA MARTOS
  5. GUILLERMO SÁNCHEZ CIFRE
  6. MARGARITA SERRA CABANELLAS
  7. RAFAEL ÁNGEL BOSCH SANS
  8. MARÍA DEL PILAR BONET ESCALERA
  9. ANTONIO FRANCISCO FUSTER ZANOGUERA
  10. RAQUEL SÁNCHEZ COLLADOS
  11. BERNAT VALLORI MAIRATA
  12. MARÍA MAGDALENA GARCÍA GUAL
  13. JAUME PORSELL ALEMANY
  14. ANTÒNIA MARIA PORTELL SALAS
  15. PERE FERRER OLIVER
  16. MARÍA BAUZÁ MASCARÓ
  17. BARTOMEU CALDÉS QUETGLAS
  18. MARÍA GARRIDO PASCUAL
  19. JAIME ISERN LLADÓ
  20. CATALINA GORNALS PEDREGOSA
  21. FRANCISCO AGUSTÍN RAMOS LÓPEZ
  22. MARGALIDA RAMIS PONS
  23. MIGUEL RIERA MUÑOZ
  24. MIREIA MARTÍNEZ VAQUER
  25. ANTONIO AGUILÓ AMENGUAL
  26. FRANCISCA SOCÍAS FERRER
  27. RUBÉN FERRÁ GARCÍA
  28. MARIA ANTÒNIA CIFRE ROSSELLÓ
  29. JOSÉ LUIS SASTRE TOUS
  30. MARÍA EUGENIA DÍAZ-MUNIO PEÑA
  31. JAIME CATALÀ ROSSELLÓ
  32. ÁNGELA ALORDA RAMIS
  33. PERE ROTGER LLABRÉS
    34. Suplentes
  34. MARGARITA ROSSELLÓ CAÑELLAS
  35. JAIME OLIVER FULLANA
  36. LAURA JAUME AGUILERA
RESET-REINICIO POLITICO (RESET)
  1. ANTONIO LUIS PIZÁ DURÁN
  2. ENRIQUETA CASTELLÓ KLEIN
  3. SEBASTIAN GUTIERREZ ONIEVA
  4. MAYURI ADELAIDA NAVARRETE ZAMBRANO
  5. MARCELO CLAUDIO IBARRA TOBARÍAS
  6. INES SAENZ ORTIZ
  7. FLORENCIO DE PRADA CAJA
  8. CARMEN MORENO MORENO
  9. MIGUEL ALEJO GARAU FONS
  10. BARBARA MARÍA TOMAS QUETGLAS
  11. JUAN ORDOÑEZ GARCIA
  12. MARIA DEL CARME BUJOSA VALERO
  13. JUAN ANTONIO MONTERO CABALLERO
  14. MARGARITA ESTELA BENITO
  15. FRANCISCO JAVIER ESTRELA SUÑEN
  16. MARIA JESUS TORRES GONZALEZ
  17. CRISTOBAL RUIZ MARTINEZ
  18. ANA MARIA GALLEGOS RODRIGUEZ
  19. MANUEL GÓMEZ MARTINEZ
  20. DARLY ANDREA NOGUERA ESCOBAR
  21. MATEO PERICAS CAIMARI
  22. ESPERANZA MACARENA CABALLERO GARRIDO
  23. MANUEL MARTIN RUIZ
  24. SARAY CABALLERO GARRIDO
  25. JUAN JESUS RAMOS MARTIN
  26. CARMEN RAMIREZ JUSTICIA
  27. JULIO PANTOJA ALABARCE
  28. FRANCISCA GARCIA VERA
  29. JOSE ANTONIO MARTINEZ RUIZ
  30. JESICA CABALLERO GARRIDO
  31. CÉSAR MONTENEGRO BLANCO
  32. DOLORES SUAREZ CASTRO
  33. RAFAEL AGUILAR VILLALONGA
    34. Suplentes
  34. NOELIA MIRO MATAS
  35. JUAN CARLOS TORRENS CRESPI
  36. IVANA MOIRA PONCE GIACOMANTONE
EL PI PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
  1. ANTONI SALAS ROCA
  2. MAGDALENA VIVES FERNÁNDEZ
  3. JAIME MONSERRAT VAQUER
  4. CATERINA NEUS SERRA CAÑELLAS
  5. JOAN CARLES VERD CIRER
  6. JOANA MARIA PASCUAL SANSÓ
  7. RAFEL NADAL LÓPEZ
  8. MARIA DE LOS ÁNGELES LEONOR BOSCH PÉREZ
  9. DOMINGO BONNIN DANIEL
  10. FRANCISCA CASTELL TOMÁS
  11. JOSEP MARQUET CERDÀ
  12. ISABEL JAUME MARTÍN
  13. SALVADOR FEMENIAS RIERA
  14. MARGALIDA VENZALA CANAVES
  15. FRANCESC MESTRE ESTELRICH
  16. JUANA MARIA COLL SAMPOL
  17. GASPAR MORA MULET
  18. MARIA DEL MAR LLANERAS PASCUAL
  19. LLORENÇ SASTRE LLOMPART
  20. GAEL ALINE THYUS VIEVILLE
  21. BARTOLOMÉ RIPOLL BESTARD
  22. MARIA LUISA PORRAS FULLANA
  23. MIGUEL OBRADOR OLIVER
  24. SEBASTIANA GOMILA AMENGUAL
  25. ALONSO ZURERA MASSANET
  26. CATALINA MARIA COMAS REUS
  27. BARTOMEU GOMILA MATE
  28. MAGDALENA MARIA DEL CARMEN BOVER FRAU
  29. TOMEU LÓPEZ COLL
  30. MELANIA MESQUIDA TRAN
  31. JUAN HORRACH COLOM
  32. MARIA DEL ROSARIO ROCA GARCIA
  33. LORENZO RAMIS ALOMAR
    34. Suplentes
  34. MARIA DELS ÁNGELS VERDERA CAMPINS
  35. JUAN RIBOT MAYOL
  36. MARIA DEL PILAR APARICIO XAMENA
COALICIÓ PER BALEARS (CperB)
  1. NADINA SORAYA RAPATTE MOLTENI
  2. YURI OLIVER GUERRERO CORNEJO
  3. JUANA MARÍA OLIVER PALAZÓN
  4. ÁLVARO CABALLERO ÁLVAREZ
  5. BELKIS GIANELLA GUERRERO CADENA
  6. SEBASTIAN SERRA LLOMPART
  7. EVELIN COROMOTO MONTIEL YSTURIZ
  8. OLIVER LEONARDO GUERRERO CADENA
  9. ISABEL ANABELLA OVIEDO VERA
  10. FRANCISCO BAEZA SÁEZ
  11. DANIELA SÁNCHEZ LOAIZA
  12. GABRIEL DÍAZ GORDO
  13. MARIA DEL PILAR BIAYNA CUENCA
  14. VICTOR HUGO BARRAZA VEGA
  15. SILVIA FORTUNATA NBENGONO NTUTUMU
  16. JOSE RAMÓN TORO ZAMBRANO
  17. MARÍA GABRIELA URGILES MORA
  18. TIBURCIO PAET TABILIN
  19. MARÍA DEL PILAR PORRAS GARCÍA
  20. SANTO DE JESÚS DE LA CRUZ
  21. HELENA APFEL BASARRATE
  22. LUIS MANUEL CONCHA ZUMAETA
  23. MARÍA CÁNDIDA TORRES IVÁÑEZ
  24. JUAN IGNACIO PRAT ALMEIDA
  25. MARÍA SAIDI RODRÍGUEZ
  26. JOSÉ LUIS ARTIAGA SILVESTRE
  27. PAULA PONS ROMO
  28. PERE MANUEL JUAN VALLORI
  29. MARCELA ALEJANDRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
  30. DIEGO GARCÍA RAMON
  31. ENCARNACIÓN CAMPOS DALIAS
  32. KEVIN BARTOLOMÉ BOVER GAGO
  33. MARÍA DE LOS ÁNGELES SALOM GONZÁLEZ
    34. Suplentes
  34. JAIME GILABERT DELGADO
  35. DECSY MARLENE MARQUINEZ DELGADO
  36. ALFONSO GÓMEZ GRANADO
CIUDADANOS Cs
  1. ALEJANDRO PEDRO VALDIVIA SCHNEIDER
  2. MARIA LUZ MÉNDEZ MONTERO
  3. ÁNGEL HOYOS VICH
  4. MARÍA DEL PILAR GARCÍA BETETA
  5. ANDRÉS SÁNCHEZ GARCÍA
  6. ITZIARA BIAYNA HUGUET
  7. JUAN JOSÉ BARZOLA CASALA
  8. MARGARITA SERRA POL
  9. ALBERTO BARTOLOMÉ DE BLAS GUASP
  10. NOELIA OBRADOR GUTIÉRREZ (Independiente)
  11. ENRIQUE MARTIN MARTIN
  12. JACINTA PILAR GALINDO GONZÁLEZ
  13. BARTOLOMÉ MOYÁ FERRAGUT
  14. CARMEN GUTIÉRREZ AVELLANEDA
  15. RUBEN ENRIQUE LLULL
  16. ASCENSIÓN GONZÁLEZ PÉREZ
  17. PEDRO DANIEL PÉREZ CARREÑO
  18. ESTÍBALIZ IZQUIERDO GUTIÉRREZ
  19. LORENZO JAVIER FIGUEROLA SIQUIER
  20. MARIA DOLORES GARCIA MARTIN
  21. RAÚL ENSEÑAT GALINDO
  22. ANTONIA CORTÉS MIRÓ
  23. GUILLERMO PIZÁ MUÑOZ
  24. MARIA DOLORES SÁNCHEZ GARCÍA
  25. NICOLÁS GALISTEO PADILLA
  26. ANA ISABEL ALBERTÍ HORRACH
  27. JAIME POMAR PIÑA
  28. SARA MARIA ALMEIDA SALAZAR
  29. PABLO ÁLVAREZ-UDE PARDO
  30. NATALIA OBRADOR GUTIÉRREZ
  31. ANTONIO SANCHEZ BERNABÉ
  32. ANTONIA GUASP TUGORES
  33. JAVIER GONZÁLEZ OLMO
    34. Suplentes
  34. MAIA ECHAZARRETA OLIVER (Independiente)
  35. JOSÉ JORGE MARTÍNEZ ATERO
  36. MARIA NIEVES JUAN RULLÁN
UNIDAS PODEMOS EUIB - UNIDAS PODEMOS
  1. IVÁN SEVILLANO MIGUEL
  2. AURORA RIBOT LACOSTA
  3. JOSÉ ANTONIO SARRIÁ SANMARTÍN
  4. MAGDALENA GELABERT HORRACH
  5. MIGUEL CARRANZA GUASCH
  6. CATALINA PIZÁ PLAZA
  7. JAUME ANDREU SABATER MALONDRA
  8. BIENVENIDA AGUILÓ GRAU
  9. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ PAREDES
  10. MARÍA TERESA JUAN PÉREZ
  11. FRANCESC RIERA CALDENTEY
  12. FÁTIMA NAVARRO ENRIQUE
  13. JULIÁN CLARAMUNT MARCO
  14. MARGARITA PLOMER FORNES
  15. RAFAEL ROBLES PRIETO
  16. BEATRIZ GIL GÓMEZ
  17. JOHN ANDRÉS ARCOS ARCOS
  18. CARMEN PARRA ARCOS
  19. GONZALO SAIZ GARCIA
  20. ANA MARIA PORCEL VERA
  21. ANDRÉS DOMÍNGUEZ RUIZ
  22. MARIA ELENA MARTINEZ MASSANET
  23. DANIEL LOMAS GIL
  24. FRANCISCA VANRELL AMENGUAL
  25. SERGIO RAJOY JIMÉNEZ
  26. CLARA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
  27. GONZALO LLAMAS NAVARRO
  28. CYNTHIA ELIZABETH GUAL CALVIÑO
  29. JOSÉ MARÍA ARANDA CABAÑELLAS
  30. MARINA CRESPÍ GÓMEZ
  31. ALBERTO SERRANO ZARRAUTE
  32. MARIA ASUNCIÓN CASTRILLO PÉREZ
  33. ANTONIO ALZINA GÓMEZ-QUINTERO
    34. Suplentes
  34. CONCEPCIÓN BALEATO CAAMAÑO
  35. FACOURA CISSE FALL
  36. GLORIA OLMOS SUÑEN
PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL (P.LI.E.)
  1. SEBASTIAN OLIVER RUIZ
  2. GABRIELA CAMPOS BRAVO
  3. LUIS GONZALEZ DEL VALLE MUNTANER
  4. JUANA MARIA VALENS TORRENS
  5. JOSE MARIA MULET TORRES
  6. ASCENSION MOLLA TORRES
  7. FRANCISCO JOSE BONNIN BONNIN
  8. YUSMELY JOSEFINA CORONADO CORONADO
  9. JOSE MARIA FRANCONETTI MANCHADO
  10. EDUARDA CAMPOS RODRIGUEZ
  11. EMILIO JOSE MELGAREJO FRANCONETTI
  12. MARIA LUISA CARRASCO VALLE
  13. ANTONIO RAMOS LOPEZ
  14. DOLORES GARCIA HERNANDEZ
  15. FRANCISCO JOSE FRANCONETTI FIGUEROA
  16. ISABEL RISQUEZ ALAEZ
  17. JUAN LUIS CARRASCO VALLES
  18. JUANA ANTONIA SANSO SANSO
  19. NILO GARCIA SEIJAS
  20. CECILIA MULET JIMENEZ
  21. JOSE TUGORES BENNASSAR
  22. MARIA FLOR CARAMAZANA CERECINOS
  23. RAFAEL GUAL PERELLO
  24. MARIA ANTONIA VILLALONGA COMPANY
  25. JUAN CARLOS FERNANDEZ SIQUIER
  26. REBECA ALVAREZ HIDALGO
  27. DAVID GARCIA CORONADO
  28. CARMEN MANZANO AMAYA
  29. FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ
  30. PILAR VERD CLEMENTE
  31. FRANCISCO SERRANO GUTIERREZ
  32. MARGARITA MUGICA PALACIOS
  33. GABRIEL GALINDO MARTINEZ
    34. Suplentes
  34. MARIA TERESA MARIN RUIZ
  35. MIGUEL SILVA MONTAÑES
  36. INES SABINA CARRASCO VALLES