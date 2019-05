Llorenç Galmés: "Nosotros, a diferencia de otros, no hablamos solamente de caza, de lengua o de turismo"

Llorenç Galmés: "Nosotros, a diferencia de otros, no hablamos solamente de caza, de lengua o de turismo"

Con sólo 32 años conservó una de las pocas mayorías absolutas del PP en 2015 y pasó a convertirse en barón del partido. Fiel a Biel Company, Llorenç Galmés (Santanyí, 1983) aprovecha su experiencia como alcalde en su carrera hacia la presidencia del Consell de Mallorca y promete no pactar con Vox si mantiene "planteamientos radicales y extremistas"

P El PP fue cuarta fuerza en Mallorca el 28A. ¿Hay tiempo para remontar?

R Hay tiempo y remontaremos. Es cierto que tuvimos muy malos resultados, pero aquí se ha hecho buen trabajo y los resultados del 26 de mayo no tendrán nada que ver con los de las generales. Si se compara nuestra candidatura o nuestro programa con el de otros partidos no tiene nada que ver. A diferencia de otros, nosotros no hablamos únicamente de caza o de lengua o solo de turismo.

P Cuando habla de de caza o lengua entiendo que se refiere a Vox ¿Usted se ve pactando con Vox en el Consell?

R A diferencia de Francina Armengol, que ha pactado con extremistas de izquierda, nosotros no pactaremos con extremistas. Ya veremos el 26 de mayo qué propuestas tenemos en común, pero con radicales y planteamientos extremistas no pactaremos. Si Vox los tiene no formaremos con ellos govern en el Consell.

P ¿Eso significa que si Vox renuncia a algunas propuestas pueden pactar?

R Todo lo que sean propuestas coherentes para mejorar la vida de nuestros ciudadanos llegaremos a acuerdos. Ahora, por algunas propuestas que hemos escuchado en campaña no pasaremos.

P ¿Qué pacto le gustaría?¿El Pi y Cs?

R Nos sentaremos con todos los partidos con los que compartamos propuestas. El Pi y Ciudadanos no dicen con quién pactarán después de las elecciones. Si harán govern en el Consell con extremistas de izquierda o con el PP.

P ¿La solución a los actuales atascos es hacer más carreteras en Mallorca?

R Las políticas de movilidad de esta legislatura han sido un desastre. Me preocupa que la candidata del PSOE diga que no ampliará las carreteras de Mallorca. Hay que modificar y arreglar las carreteras que hagan falta para garantizar la seguridad de los mallorquines. Un palmo de carretera no vale una vida. A la vez hay que mejorar el transporte público y arreglar el problema de parkings.

P Promete mejorar los accesos a Palma. ¿Cuál es la fórmula para ello?

R Entre el Consell, el ayuntamiento de Palma y el Govern debemos hacer un plan contra este caos. Hay que hacer parkings disuasorios a las afueras de la ciudad, incrementar el transporte público, mejorar puntos conflictivos de las entradas de Palma y acabar el segundo cinturón para sacar coches de Palma.

P Defiende el desdoblamiento Llucmajor-Campos porque "un trozo de tierra no vale más que una vida". El último año fueron más mortales la carretera de Sóller o la vieja de Sineu. ¿También habría que desdoblarlas?

R Habría que estudiar cada caso concreto. En el caso de la de Llucmajor, desde 2005 ha habido más de 240 accidentes, 22 personas que han muerto. Era necesario empezar la reforma de esta carretera y por un capricho del actual Consell se han paralizado tres años las obras para reducirlas un metro. Luego salieron y en quince días dijeron que la iban a reducir no sé cuánto más y no ha pasado.

P Con la zonificación ha habido 10.000 plazas más de alquiler turístico en seis meses ¿Muchas o pocas?

R La zonificación no le ha gustado a nadie. Nosotros quitaremos esta zonificación, que tiene absurdos, como comparar Fornalutx o es Llombards con Magaluf para permitir el alquiler sólo de vivienda propia y dos meses al año.

P ¿Dónde debe permitirse el alquiler turístico que ahora no se pueda?

R Nosotros lo queremos permitir en suelo rústico y rústico protegido para que se puedan cuidar las fincas y el medio ambiente. Recuperaremos la ley del PP y se dará la posibilidad a los ayuntamientos de que decidan qué hacen con los plurifamiliares. No es lo mismo la realidad de Lloret con la de Calvià. En Palma, nuestro candidato ya ha dicho que no lo prohibirá en plurifamiliares.

P Ha prometido bajar la tasa de residuos. ¿Para ello habrá que importar de nuevo basura para incinerar?

R No, no. La pasada legislatura se hizo porque era cuando menos basura se incineraba. Ahora bajaremos un 10% la tasa de incineración para que los ayuntamientos bajen el recibo. Ya se hubiera podido bajar esta legislatura, ya que este pacto ha quemado más residuos que nunca en Mallorca y Tirme recibe más ingresos por la electricidad generada. Ahora no hace falta importar residuos.

P Quiere que el IMAS gestione la renta social del Govern. Eso es que la considera una buena medida del Pacto.

R Sí, las cosas que se hacen bien las mantendremos sean de izquierdas o de derechas. No se me caen los anillos en reconocerlo. No obstante, el Consell ha tenido 50 millones más para gastar cada año esta legislatura y no ha dado solución a los problemas: ahora hay más gente en listas de espera de residencia.