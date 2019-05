Beatriz Camiña: "Haremos todo lo posible para sacar del poder a los nacionalistas, populistas y secesionistas"

Se estrena en la primera línea política como cartel electoral de Cs para el Consell tras imponerse en las primarias del partido al aparato representado por Cristina Fiol. Nacida en Palma en 1983 y licenciada en Derecho, en la actualidad trabajaba como funcionaria en Delegación del Gobierno.

P Plantea revisar las cuestiones más relevantes de esta legislatura en el Consell, como la política viaria.

R El plan de carreteras se tiene que revisar. También creemos que hay que actualizar el Plan Territorial de Mallorca, porque la mayoría de municipios tiene que adaptarse. Cuando una norma no cumple su función hay que revisarla.

P ¿Y el plan sectorial de comercio?

R Tanto al Pecma (plan de equipamientos comerciales) como a la zonificación turística presentamos alegaciones. ¿Cómo se puede legislar y zonificar en base a unos datos poblacionales que no se sabe de donde salen?. Por ejemplo, el Pecma se basaba en unos cuestionarios con un método que con un espectro pequeño da pie a una arbitrariedad enorme. Además se basaba en un consumo de energía haciendo una comparativa de la media de todos los centros comerciales de Madrid de hacía nueve años, lo que no es comparable.

P ¿Mantiene el objetivo de eliminar la prohibición del alquiler turístico?

R Pero no para volver a lo anterior. Planteamos cuestiones como permitir el alquiler en rústico y en el caso de las plurifamiliares habrá que mirarlo aplicando unos criterios estrictos para permitir la convivencia. Queremos evitar que haya personas que compren edificios enteros y los destinen al alquiler vacacional, que está pasando y eso es un hotel encubierto. Con respecto a la zonificación, va en contra de la normativa europea y estatal, que implica que se tiene que permitir el alquiler turístico. Lo que se ha logrado con esta zonificación es igual o menos viviendas para alquilar, un aumento de la competencia desleal y que en determinadas zonas en las que se permite alquilar todo el año el precio del alquiler haya subido. Proponemos revisarlo, actualizarlo y usar la normativa aplicable.

P Cs ya ha estado en la pasada legislatura en el Consell, pero en esta su grupo estará totalmente renovado. ¿Qué cambiará?.

R Queremos enfocarnos mucho en servicios sociales. No queremos que se repitan casos como el del Gaspar Hauser, que por no haber un control férreo del dinero haya niños con necesidades especiales que queden desamparados. Queremos hacer también una auditoría en el IMAS, no solo de la parte económica, también de las políticas, de la gestión y del personal. Hay un 84 por ciento de interinaje, algo que hay que solucionar.

P Ciudadanos mejoró considerablemente sus resultados en Balears en las generales del día 28. ¿Cree que mantendrán la línea ascendente el 26M para el Consell?

R Esa es la idea. El día 28 el voto útil se fue al PSOE. En Balears había partidos que ya sabían que no lograrían diputado para el Congreso. Ahora, para el 26M, es diferente porque el voto de la izquierda estará más fragmentado. Esperamos obtener muy buenos resultados.

P ¿Ve a Cs liderando el centro derecha con un PP cada vez más débil?

R Nosotros somos de centro. Estoy de acuerdo con Rivera en que nos tenemos que posicionar como líderes de la oposición del señor Sánchez. Si el resultado no nos da la victoria y tenemos que pasar a la oposición, lideraremos la oposición. Pero salimos a ganar e intentar quitar este Pacto que ha sido muy perjudicial.

P ¿Con qué fuerza pactaría?

R Es complicado. Nosotros queremos la consolidación del estado autonómico y hay partidos que no lo quieren. Los extremos no van con nosotros, lo que nos deja poco margen para coincidir. Otra cosa es sentarnos a hablar para llegar a grandes pactos sobre determinadas cuestiones, pero un pacto de gobernabilidad es diferente. Hay partidos mas moderados, pero tampoco nos fiamos, porque uno tiene mucha corrupción y el otro se ha lanzado a los brazos de ERC. Si llega el caso, negociaremos, pero será complicado y no nos fiamos de nadie.

P ¿Aceptaría un pacto como el de Andalucía para el Consell?

R Un pacto con el PP, sí.

P Un pacto con el PP que a su vez pacte con Vox.

R Nosotros hicimos el pacto con el PP. No me veo pactando con Vox.

P Le insisto, ¿pactaría con el PP si este pacta con Vox?

R Es que depende de cómo se interprete eso. Si nosotros no logramos la mayoría y de mi voto depende sacar a los nacionalistas del poder, teniendo en cuenta que nosotros nacimos para luchar contra los nacionalistas... Haremos todo lo posible para sacar a los nacionalistas, populistas y secesionistas del poder. Otra cosa es que entremos a gobernar con partidos con los que no compartimos casi nada. No daré mi voto para que esté Vox o Podemos en el Gobierno. Son lo mismo, de un lado o de otro.



En corto



P ¿Tiene seguro médico privado?

R Sí.

P ¿Qué coche tiene?

R No tengo.

P ¿Utiliza transporte público?

R Cuando no voy caminando, sí.

P ¿Bicicleta?

R Sí

P ¿Cuánto dinero lleva en la cartera?

R Muy poco. Siempre uso tarjeta.

P ¿Con quién no se tomaría nunca un café?

R Con Otegui, Torra, Puigdemont.

P ¿Cuál es su mayor virtud?

R La perseverancia.

P ¿Su mayor defecto?

R La cabezonería.

P ¿Practica deporte?

R Sí. Voy al gimnasio.

P ¿Qué es lo más atrevido que ha hecho?

R Viajar sola, a barrios de ciudades que no eran adecuados para ir sola.

P ¿Con qué personaje histórico le hubiera gustado coincidir?

R Con Churchill.

P ¿Una virtud sobrevalorada?

R Yo diría que la belleza.

P ¿En qué casa vive?

R En un piso en el centro.