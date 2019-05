Pedro Bestard: "No podemos proteger a las mujeres con clases de taichí, mejor defensa personal"

Pedro Bestard (Marratxí, 1971) es el presidente de la Federación Balear de Caza. Ahora también se presenta como candidato de Vox a la presidencia del Consell. Es carnicero de profesión y estuvo muchos años en el PP y con cargo. Se le considera una persona muy cercana al exsenador José Ramón Bauzá.

P ¿Cree que el Consell es una institución innecesaria y que debería desaparecer?

R En estos momentos debemos cumplir lo que marca la ley y el Consell debe existir. En lo que no creo es que la institución gestione competencias duplicadas. No puede ser que el Govern y el Consell hagan lo mismo.

P ¿Cuáles son sus medidas para el Consell de Mallorca?

R Queremos acabar con la congestión de las carreteras, especialmente para entrar en Palma. El segundo cinturón debe continuar, en los municipios se deben construir rondas de circunvalación donde sean necesarias y la autopista de Inca debe construirse hasta Alcúdia. En servicios sociales queremos que los jóvenes, pese a tener 18 años, tengan cobertura y mantenerlos hasta que estén emancipados y que las familias tengan ayudas para adoptar en el extranjero. En caza queremos que se pueda cazar en fincas públicas, ya que el mayor ecologista es el cazador. No vemos bien que se prohíba la pesca con la ampliación de Cabrera.

P ¿Y sobre la autopista de Llucmajor?

R Ya tendría que estar construida. Primero es la seguridad.

P ¿Qué proponen para el alquiler turístico que debe regular el Consell?

R Tenemos claro que debe ser para alojamiento de corta estancia, sin ningún servicio y siempre con la autorización de la comunidad si es en pisos. No queremos pisos patera. En suelo rústico, siempre que se realice el alquiler turístico en casas legalizadas, no le vemos inconveniente.

P Vox propugna la liberalización de suelo para urbanizar. ¿Qué harán con el Plan Territorial de Mallorca?

R El Plan Territorial es un guirigay. Lo primero que queremos hacer es paralizarlo y analizar bien lo que se debe hacer. Si hay alguien que sea capaz de explicar cómo es el Plan Territorial, hay que darle una medalla.

P ¿Piensan tocar la parcela mínima para construir en suelo rústico?

R Depende de la zona. En las que están masificadas y las protegidas, hay que elevar la parcela, bajar nunca.

P El Consell tiene las competencias en igualdad y de protección de la mujer. ¿Cree que se deben suprimir?

R No. Lo que sí creo es que debemos cambiar la manera de hacer las cosas. Lo que no podemos hacer es que para proteger a las mujeres se les ofrezcan clases de taichí. A las mujeres que necesitan protección debemos ayudarles con defensa personal, en buscarles guarderías para sus hijos y ayuda psicológica, ya que lo pasan muy mal. Pero lo que no entiendo es que hagan t aichí.

P Usted conoce bien el Consell, ya que estuvo con el PP de María Salom. ¿Les propuso estas medidas?

R Yo estaba como asesor de la presidenta, pero adscrito al departamento de caza y fue a lo que me dediqué al cien por cien esos años.

P ¿Cómo llegó a Vox y por qué salió del PP?

R Me reuní con todos los partidos, como presidente de la Federación Balear de Caza, y el partido que me dio más confianza y el que vi que tenía el sector rural como prioritario fue Vox. Para mí la ruralía es importantísima, ya que todo lo demás depende de él. Tengo buenos amigos en el PP y yo ya hacía años que no era muy activo en el partido, pese a que era militante.

P Hay sociedades de cazadores que no consideran compatible que usted sea presidente de la Federación y candidato por un partido.

R Yo creo que es perfectamente compatible. El 90% de las sociedades de cazadores me apoyan y yo me veo con fuerza para continuar. Siempre los cazadores han reclamado que en las administraciones no había gente de la caza. El único partido que ha creído en ello ha sido Vox. De las 108 sociedades de cazadores solo 8 pidieron explicaciones, no mi dimisión.

P Usted era un afín de José Ramón Bauzá. ¿Por qué él se fue a Ciudadanos y usted a Vox?.

R Cada cual hace lo que considera oportuno. Él sabrá por qué se ha ido a Ciudadanos, no he hablado con Bauzá de ello. Somos amigos y hablamos, pero una cosa es la amistad y otra la política.

P ¿Qué exigirán para pactar?

R Veremos día 27. Nuestra línea es clara, pero salimos a ganar las elecciones.

P ¿Qué le parece que ahora el PP diga que Vox es de extrema derecha?

R Si ellos han tomado una decisión de cambiar de opinión, será porque consideran que les puede beneficiar. Nosotros seguimos en la línea de siempre y no cambiamos como ellos. Vox es un partido de extrema necesidad.

En corto



P ¿Sus hijos han ido a la escuela pública o privada?

R Escuela pública.

P ¿Tiene seguro médico privado?

R No.

P ¿Qué coche tiene?

R Hyundai I35

P ¿Utiliza transporte público?

R Acabo de venir de Inca en tren.

P ¿Cuánto dinero lleva en la cartera?

R 50 euros, no creo que lleve más.

P ¿Una persona que admire?

R Muchas, pero mi madre.

P ¿Con quién no se tomaría nunca un café?

R No tengo a nadie con el que no me tomaría un café.

P ¿Cuál es su mayor defecto y cuál su mayor virtud?

R El defecto es que soy un poco cabezota y mi virtud es que siempre estoy al 100% trabajando.

P ¿Deporte?

R Caza y pesca.

P ¿Religioso?

R No voy a misa cada domingo, pero sí.

P ¿Cómo es la casa donde vive?

R Una casa de campo de pueblo.