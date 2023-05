Este domingo 28 de mayo, Baleares celebra las elecciones autonómicas, insulares y municipales. Con 1.247 mesas electorales repartidas por las islas, 3.741 personas formarán parte de estas como presidentes o vocales.

Todos los miembros designados tienen la obligación expresa de presentarse en su punto de colegio electoral a las 8 de la mañana, una hora antes de que comience la jornada electoral. Incluidos los que estén convocados como suplentes, que deben acudir igualmente y esperar a que la mesa se constituya para poder marcharse (en caso de que no sean necesarios).

¿Qué sucede si no me presento a la mesa electoral?

Si no te presentas a una mesa electoral sin una justificación válida, puedes enfrentar diferentes consecuencias legales.

Multa económica: Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), la no comparecencia injustificada como miembro de una mesa electoral puede resultar en una multa que oscila entre 60 y 300 euros. Inhabilitación para cargos públicos: En algunos casos, la no asistencia a una mesa electoral puede acarrear una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un periodo determinado. Sanciones administrativas: Además de la multa mencionada anteriormente, es posible que las autoridades electorales te impongan otras sanciones administrativas en función de la gravedad de la falta.

Es importante destacar que, en ciertas circunstancias, existen justificaciones válidas para no presentarse a una mesa electoral, como enfermedad, embarazo, viajes al extranjero o cualquier otra causa debidamente documentada que imposibilite tu asistencia. Sin embargo, es fundamental consultar la legislación vigente y ponerse en contacto con la Junta Electoral correspondiente para informar sobre la situación y presentar la documentación necesaria.

Precedentes en Baleaeres

Algunas personas han sido multadas en Baleares por no acudir a la mesa electoral para la que habían sido designados. Es el caso de un hombre que en las elecciones europeas de 2014 fue designado presidente en una mesa electoral en Palma pero no se presentó. Durante el juicio, el acusado admitió que había recibido la citación para comparecer en la mesa electoral pero achacó su ausencia a un olvido debido a una recaída de la depresión que sufría desde hacía unos meses. " En esa época no podía trabajar, me venía justo conducir y hacía una vida bastante distante de lo que es una vida normal".

Finalmente, el juez le condenó a pagar 2.880 euros de multa y le impuso una inhabilitación especial durante un periodo de tres meses.