Lluís Apesteguia Ripoll, candidato de Més per Mallorca al Govern: «Las políticas en vivienda y transporte del Govern han sido insuficientes»

Lluís Apesteguia (Deià, 1985). Analiza la campaña electoral y los posibles pactos tras el 28M. Filólogo clásico y alcalde de Deià. Es desde 2021 el líder y candidato al Govern por Més per Mallorca.

¿Lluís Apesteguia mantiene que solo entrará en el Govern si es presidente?

Sí, es un compromiso que adquirí en las primarias con los votantes de Més y lo mantengo.

¿Y Més entrará en el Govern si usted no es presidente?

Deberá decidirlo la asamblea de Més en su momento y en función de los resultados. Esperamos que siga habiendo mayoría progresista en este país y que el soberanismo sea capaz de liderarla. Y si no fuera así, deberemos ver en qué términos se plantea el pacto y si satisface o no las aspiraciones de Més. Nosotros nos presentamos para gobernar, ya que es cuando se transforma la realidad de las personas.

¿Entonces usted no será ni vicepresidente ni conseller de Armengol?

No, porque yo creo que las presidencias, más allá del simbolismo, tienen una capacidad de impulso de políticas importante y creo que el soberanismo debe aspirar a alcanzar las presidencias de ese país. Si no las podemos alcanzar en 2023 debemos aspirar a hacerlo en 2027. Entiendo que la persona que ha tomado el compromiso de ser la cara visible de Més, no debe quedar supeditada jerárquicamente a una persona de otro partido.

¿Ha llegado el momento de que Més pida presidencias?

Depende del resultado. Si el conjunto de diputados de la izquierda soberanista de las cuatro islas y Podemos tienen un peso superior o similar al PSIB, creo que deben replantearse las presidencias. Si yo no soy presidente y se decide entrar en el Govern, tengo compañeros para ello sobradamente preparados. Nadie es imprescindible.

En su campaña de primarias se mostró muy crítico con el Pacto. ¿Qué cambiará en esta negociación?

No quiero hacer cábalas de futuro. Estoy convencido, y así lo planteé en las primarias, que las condiciones de aquel pacto no nos daba garantías para que los principios fundamentales de Més fueran ejes transformadores de todas las políticas del Govern. Y creo que nos han dado la razón. Hemos tenido grandes crisis de Pacto porque conselleries tomaron decisiones que iban contra los principios de Més. Nadie puede pretender que renunciemos a lo que nos caracteriza y ha habido momentos que ha sucedido.

¿Hubo humillación del PSIB hacia Més?

Creo que fue falta de conciencia de que todos éramos necesarios para lograr la mayoría. Podríamos hablar de intento de revancha por lo que había sido el resultado del Pacto de 2015.

En el acto de central de Més remarcó las palabras país, protección territorial y lengua catalana. ¿Intentó de acentuar el discurso de Més para combatir la abstención de la izquierda?

Evidentemente creo que la responsabilidad que tiene cada uno es asegurar que sus votantes se sientan llamados a las urnas. Lo que caracteriza la campaña de Més es que ponemos sobre la mesa medidas claras y valientes para solucionar los problemas de la gente. Si te fijas, el resto de la izquierda va en cierto modo a rebufo nuestro, pero no de forma tan clara y contundente. Para nosotros es un riesgo, pero campañas electorales lights creo que no son honestas con la ciudadanía.

Hablan de decrecimiento. ¿Qué plantean?

Es una realidad que el número de turistas ha crecido. Es un fenómeno que se da en todas las ciudades turísticas. Hace ocho años el crecimiento era ilimitado y ahora tenemos un techo de plazas, un impuesto turístico, una moratoria y eliminamos todas las plazas de la bolsa de Mallorca. Por tanto, la política turística está girado y lo que hace falta es acelerar el proceso. Proponemos aumentar el 60% la ecotasa, para recaudar 80 millones más y alcanzar los 240. La mitad de ellos destinarlos a que el Govern compre plazas obsoletas para darlas de baja y así eliminar 5.000 plazas que están activas. Nadie hasta ahora había planteado decrecer de forma efectiva para ganar en calidad turística y de vida.

Las crisis de Pacto han sido por su linea roja del catalán.

Recuerdo una de muy gorda por la promoción turística. Es cierto que con el requisito de catalán en la sanidad y en la Ley de Educación tuvimos que plantarnos. Hemos hecho una campaña muy clara diciendo cuáles son las prioridades de país para Més: vivienda, atención sanitaria, cambio de modelo económico, normalización lingüística, más autogobierno y financiación.

Hablaba de tener incidencia en políticas trasversales. Mucha incidencia no han tenido en vivienda y en transporte público.

Quiero ser honesto y cuando participas de un Govern debes hacerte responsable de lo que hace todo el Govern, de lo bueno y lo malo. Creo que debemos ser críticos con la gestión (PSOE) en vivienda y movilidad. Ha habido avances pero claramente insuficientes. En estos dos ámbitos desde Més proponemos ser mucho más eficientes y mucho más valientes. Quiero recordar que el PSOE votó con PP y Vox en contra de limitar el precio de los alquileres en Balears.

¿El Consolat intervino sobre los cambios en el debate de IB3?

Lo desconozco y además hay versiones diferentes y contradictorias. Visto desde fuera, creo que la imagen de IB3 ha quedado gravemente tocada y eso no es bueno ni para el conjunto del país ni para la radio y televisión pública. Debe haber una profunda reflexión por parte de las personas que protagonizaron de forma errónea aquel falso conflicto. Lo lamento, pero creo que no se han dado las explicaciones necesarias tras el pronunciamiento de la Junta Electoral. Faltan explicaciones públicas de las personas implicadas para salvaguardar la imagen del Govern y de IB3.

¿El miedo a un pacto entre el PP y Vox puede ser clave para movilizar a la izquierda?

No debemos tratar a la gente así y tampoco utilizar el miedo a la ultra derecha como chantaje para conformar pactos. Hemos vivido de forma parecida a lo que podría suponer esta mayoría en los años del ‘bauzanismo’ en el que, por cierto, estaba Marga Prohens de diputada y Jorge Campos como miembro del Govern. Esta coyuntura ya se ha producido y vimos lo que significó en derechos y para el modelo de convivencia. A la gente se le debe dar propuestas de mejora de sus condiciones de vida. A unas elecciones no se debe ir intentando movilizar por separado, se debe movilizar por esperanza.