Este es el listado de todas las candidaturas que se presentan a las elecciones a Parlament de les Illes Balears que se celebrarán el próximo 28 de mayo de 2023. 

VOX

1. JORGE CAMPOS ASENSI

2. IDOIA RIBAS MARINO

3. SERGIO RODRIGUEZ FARRE

4. MARIA JOSE VERDU TORRES

5. AGUSTIN NICOLAS BUADES RUL.LAN

6. MANUELA CAÑADAS PINILLA

7. GABRIEL ANTONIO LE SENNE PRESEDO

8. MARIA PAZ PEREZ BARCELO

9. JAVIER RIPOLL JIMENEZ

10. CLAUDIA ANA MARTINEZ FERNANDEZ

11. JUAN JOSE SENDIN REBASSA

12. MARTA OLIVER FOSSE

13. JOSE VILLANUEVA VIDAL

14. MARIA VIDAL BENNASAR

15. BARTOLOME DEL AMOR LUDEÑA

16. MARIA MAGDALENA RIUTORT ALVAREZ

17. JUAN PULPILLO CASAS

18. MARIA ANGELES CALDERON ROMERO

19. ROBERTO VICENTE DELGADO

20. MARIA TERESA BEAMONTE NICOLAS

21. ANTONIO GASPAR GILI MILLAN

22. SONIA DE FRANCISCO DEL VALLE

23. ANTONIO JORGE ESCUDERO MASA

24. MARIA JOSE COLOMAR SANCHEZ

25. FRANCISCO MIGUEL MARTINEZ TEJERO

26. MARGARITA FERRIOL GUAL

27. MANUEL MAS SANCHEZ

28. MARIA DEL PILAR AMATE ROTGER

29. MOISES HERNANDEZ MENDEZ

30. JUANA MARIA PRATS VIDAL

31. FRANCISCO JAVIER HIDALGO CONTRERAS

32. JUANA GLORIA PEREZ BARCELO

33. FRANCISCO JAVIER ELOY MORENO BANDERA

Suplentes

1. MARIA CRISTINA MACIAS JAUME

2. GUILLERMO MARQUES ALOMAR

3. CRISTINA LLADO GARCIA

Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE)

1. FRANCESCA LLUCH ARMENGOL SOCIAS

2. IAGO NEGUERUELA VAZQUEZ

3. PATRICIA JUANA GOMEZ PICARD

4. LLORENÇ POU GARCIAS (Independiente)

5. MERCEDES GARRIDO RODRIGUEZ

6. JOAQUIM TORRES ARTIGUES (Independiente)

7. MALENA RIUDAVETS SUAREZ (Independiente)

8. CARLES BONA CASAS

9. AMANDA FERNANDEZ RUBI

10. OMAR LAMIN ABEIDI

11. SILVIA CANO JUAN

12. ARES FERNANDEZ LOMBARDO

13. MARIA PILAR SANSO FUSTER

14. JAVIER PASCUET DE LA RIVA

15. LORENA OLIVER FAR

16. ELEAZAR GALLARDO SANCHEZ

17. MARIA TERESA SUAREZ GENOVARD

18. JULI DALMAU DE MATA

19. CATALINA SOLIVELLAS ROTGER (Independiente)

20. ATANASIO GARCIA PINEDA

21. FRANCISCA GAMUNDI PENWILL

22. FRANCESC GARCIAS CAPELLA

23. MARIA GLORIA ESCUDERO TOMAS

24. AMIR AL HASANI MATURANO

25. MARIA DEL CARMEN PALOMINO SANCHEZ

26. JOSE MARIA MUÑOZ PEREZ

27. CLAUDIA TROPPA HEUSEL

28. MARTI XAVIER MARCH CERDA

29. ANTONIA MARIA SABATER MARTORELL

30. VICENÇ DE PAUL THOMAS MULET

31. ROSA VIRTUDES FITENI CASTILLO (Independiente)

32. FRANCESC ANTICH OLIVER

33. JOANA MARIA ESCARTIN BISBAL

Suplentes

1. RAFEL OLIVER MAS

2. MARIA CRISTINA FERRER GONZALEZ

3. FRANCISCO JAVIER ARROM TOMAS

NUEVO ORDEN NACIONAL-NOU ORDRE NACIONAL (ORDEN)

1. ANTONIO CAPÓ GALMÉS

2. MARGARITA JAUME COLL

3. DUBOIS ANDRES HERNANDEZ CAÑARTE

4. FATIMA IKKENE IKKEN

5. GABRIEL VIDAL VANRELL

6. CATALINA MOREY RIBOT

7. MANUEL SUAREZ SILVA

8. GLORIA PETER IMASUEN

9. MELCHOR OLIVER CATALA

10. YADEISY ALFONSO ESTRADA

11. BERNARDO ROIG GRIMALT

12. ANA MAR BUENO BARRERA

13. JUAN FUSTER SANCHO

14. HEYLEN YURLEY MONTAÑO ALBAN

15. SEBASTIAN SANCHO AMER

16. ROSA ANGELICA TORO NAGUA

17. JOAN MARIA FEMENIAS

18. AINA RIERA SUREDA

19. MIGUEL RIERA SUREDA

20. YULY LORENA ALBAN ANGULO

21. ALEJANDRO MULET HERNANDEZ

22. MIREYA BONILLA VASQUEZ

23. JUAN CARLOS IBARGUEN VALENCIA

24. MARIA DOLORES MARTI BORDOY

25. RISELDO OROZCO ALFONSO

26. MARIA DEL MAR PARIENTE GARCIA (Independiente)

27. RICHARD MONTAÑO CAICEDO (Independiente)

28. MARIA PIEDAD DORRONSORO BASTIDAS (Independiente)

29. MARIO SAEZ MADERO (Independiente)

30. MARIANA GUADALUPE GOMEZ SARZOSA

31. FRANCISCO JAVIER SANTIAGO PAYANO (Independiente)

32. ROSA ANA GARCIA FLORES

33. MIGUEL ROBERTO MARTINEZ PARRALES

Suplentes

1. KELLY AILYN ARCO ALVARADO

2. PEDRO DURAN SUASI

3. SUSANA VERONICA CALLE MOROCHO

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. LLUÍS ENRIC APESTEGUIA RIPOLL

2. MARIA RAMON SALAS

3. FERRAN ROSA GASPAR

4. MARTA CARRIÓ PALOU

5. JOAN JOSEP MAS TUGORES "COLLET"

6. SIHAM FERDI SABIR

7. MATEU MATAS ORDINAS "XURÍ"

8. MARIA VICTÒRIA LLULL ALBERTÍ

9. JOAN ALBERT POU GOYANES

10. MARIA MAGDALENA PONS ESTEVA

11. JOSEP LLUÍS PUIG NIGORRA

12. CATERINA OLIVER RIERA

13. DÁMASO PORRAS ALMODÓVAR

14. TERESA ORDINAS FEMENIA

15. JOAN CAMPINS MELIS

16. JOSEFINA TUR MARÍ

17. SEBASTIÀ SANSÓ JAUME

18. MARIA BARCELÓ CALVIÑO

19. PERE JOAN LLOMPART BELTRAN

20. CATALINA MUNAR I ETXANIZ

21. JOSEP LLUÍS PONS HINOJOSA

22. FRANCISCA AINA CIFRE CALVÓ

23. JOSEP MALLOL VICENS

24. MARIA ROSSELLÓ XAMENA

25. JOAN FONT ROSILLO

26. IMMACULADA MORENO MAYAL

27. JOAN SERVERA COLL

28. MARIA MONTSERRAT AMER RIBOT

29. JOSEP TOMÀS RAMIS SALAMANCA

30. MARIA FRANCISCA PRATS PARRÓN

31. BIEL BARCELÓ MILTA

32. MAGDALENA NEBOT VAQUER

33. PERE SAMPOL MAS

Suplentes

1. LILA THOMÀS ANDREU

2. ALEJANDRO SEGURA CASTELLTORT

3. JOANAINA ROIG SAMPOL

PARTIDO POPULAR (PP)

1. MARGA PROHENS RIGO

2. ALEJANDRO SÁENZ DE SAN PEDRO GARCÍA (Independiente)

3. SANDRA FERNÁNDEZ HERRANZ

4. SEBASTIÀ SAGRERAS BALLESTER

5. MARGARITA DURÁN CLADERA

6. JAIME BAUZÁ MAYOL

7. CRISTINA GIL MEMBRADO (Independiente)

8. MAURICIO ROVIRA DE ALÓS

9. MARGALIDA POCOVÍ SAMPOL

10. JAVIER UREÑA MORALES

11. CATALINA CIRER ADROVER

12. ANTONIO VERA ALEMANY

13. ANA ISABEL CURTÓ ALEMANY

14. RAFAEL NADAL BARCELÓ

15. ISABEL MARÍA BORRÁS ROSSELLÓ

16. JOSE LUIS MATEO HERNÁNDEZ

17. CARMEN CAÑELLAS MARTÍN

18. PEDRO MANUEL ÁLVAREZ GELABERT

19. MARÍA DE LLUC FORNAS MUNAR

20. PEDRO ACOSTA DURÁN

21. ALICIA VINAIXA ALEMANY

22. FERNANDO RUBIO AGUILÓ

23. IRENE DURÁN VADELL

24. MIQUEL ANGEL RAMIS VENTAYOL

25. ANTONIA MARÍA ESTARELLAS TORRENS

26. SEBASTIÀ SANSÓ BONET

27. MARÍA JOSÉ MORALES MATEO

28. MATEO CATALÁ ARTIGUES

29. CATALINA FERRER VAQUER

30. GABRIEL ROJO RODRÍGUEZ

31. MARÍA MARGARITA LLADÓ BOSCANA

32. ERIC JAREÑO CIFUENTES

33. MARGARITA MONER TUGORES

Suplentes

1. VICENÇ ISERN SABATER

2. ANTONIA FORNARI THOMÁS

3. JOAN LLOBERA RAMIS

RESET-REINICIO POLITICO (RESET)

1. JOSE MARIA BUJOSA PALMER

2. CARMEN VALERO CASTILLO

3. FLORENCIO DE PRADA CAJA

4. BARBARA MARIA TOMAS QUETGLAS

5. JAIME BUJOSA VALERO

6. CARMEN MORENO MORENO

7. MANUEL MORAL JIMENEZ

8. MARIA DEL CARMEN BUJOSA VALERO

9. RAMON DIAZ BALLESTEROS

10. INES SAENZ ORTIZ

11. MIGUEL ALEJO GARA FONT

12. ENREQUETA CASTELLÓ KLEIN

13. CRISTOBAL RUIZ MARTINEZ

14. MARIA JESUS TORRES GONZALEZ

15. BARTOLOME VAQUER ROSSELLÓ

16. ANA MARIA GALLEGOS RODRIGUEZ

17. JUAN JESUS RAMOS MARTINEZ

18. CARMEN RAMIREZ JUSTICIA

19. MANUEL MARTIN RUIZ

20. NOELIA MIRO MATAS

21. MARCELO CLAUDIO IBARRA TOBARÍAS

22. FRANCISCA GARCIA VERA

23. JUAN ORDOÑEZ GARCIA

24. JESICA CABALLERO GARRIDO

25. RAFAEL AGUILAR VILLALONGA

26. ESPERANZA MACARENA CABALLERO GARRIDO

27. CÉSAR MONTENEGRO BLANCO

28. DOLORES SUAREZ CASTRO

29. FRANCISCO JAVIER ESTRELA SUÑEN

30. IVANA MOIRA PONCE GIACOMANTONE

31. BARTOLOMÉ SANCHO ROSSELLÓ

32. VICTOTRA ANTONIA GARCIA ALCINA

33. JOSE ANTONIO GARZON FERNANDEZ

Suplentes

1. SARAY CABALLERO GARRIDO

2. SEBASTIAN GUTIERREZ ONIEVA

3. MARIA ANTONIA VIZCAYA GOMILA

PROGRESO EN VERDE PACMA (PROGRESO EN VERDE PACMA)

1. NEUS BROTO PACHIARDI (PROGRESO EN VERDE)

2. GUILLERMO AMENGUAL CANTALLOPS (PROGRESO EN VERDE)

3. ARANTZAZU LAGUNA TRUJILLO (PROGRESO EN VERDE)

4. JOSÉ MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ (PROGRESO EN VERDE)

5. ESTHER CONTIOSO PRADO (PROGRESO EN VERDE)

6. BLAS CAÑÓN REGUERA (PROGRESO EN VERDE)

7. ANTONIA FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (PROGRESO EN VERDE)

8. BORJA MIGUEL GARCÍA VIDAL (PROGRESO EN VERDE)

9. ARANTXA RIBAS PEDRERO (PROGRESO EN VERDE)

10. ANTONIO FERNÁNDEZ DELGADO (PROGRESO EN VERDE)

11. MARINA SÁNCHEZ LÓPEZ (PROGRESO EN VERDE)

12. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORA (PROGRESO EN VERDE)

13. MARÍA NIEVES MARTÍN LÓPEZ (PROGRESO EN VERDE)

14. SERGIO MOREY INFANTE (PROGRESO EN VERDE)

15. SUSANA CAROLINA SAJA BALLESTEROS (PROGRESO EN VERDE)

16. FRANCISCO JAVIER VÍCTOR PINA CARILLA (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIOAMBIENTE)

17. MONTSERRAT JUAN RODRÍGUEZ (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIOAMBIENTE)

18. FRANCISCO GONZÁLEZ BENITO (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIOAMBIENTE)

19. MARÍA TERESA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIOAMBIENTE)

20. JESÚS ANGEL ESPINOSA SERRANO (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIOAMBIENTE)

21. ANA FERRAGUT PLANAS (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIOAMBIENTE)

22. JOSÉ MANUEL MIÑANO LINDE (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIOAMBIENTE)

23. MARGARITA MERCEDES DÍAZ QUÍLEZ (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIOAMBIENTE)

24. MANUEL LARA RAIGADA (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIOAMBIENTE)

25. CRISTINA RAMOS CARBALLAR (PROGRESO EN VERDE)

26. VICENTE BARBERÁ GENOVART (PROGRESO EN VERDE)

27. DIANNE MARSHA DOÑAQUE LÓPEZ DE ARBINA (PROGRESO EN VERDE)

28. JUAN EUGENIO PONS LLADÓ (PROGRESO EN VERDE)

29. ROSA MARÍA SANTANDREU OLMO (PROGRESO EN VERDE)

30. IGNACIO MANUEL ANDOÍN VELASCO (PROGRESO EN VERDE)

31. MACARENA MARTÍ CERECEDA (PROGRESO EN VERDE)

32. JOSÉ ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ (PROGRESO EN VERDE)

33. MARÍA ISABEL VELO PALLEIRO (PROGRESO EN VERDE)

Suplentes

1. LORENZO RAÚL VICENS PADRÓS (PROGRESO EN VERDE)

2. SARA ELIZABETH PRADO SERDINSKI (PROGRESO EN VERDE)

3. JUAN FELIPE ORAMÁS HERNÁNDEZ (PROGRESO EN VERDE)

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

1. JOSEP MELIÀ QUES

2. FRANCISCA MORA VENY

3. GUILLEM MUT SALVÀ

4. MARIA ANTÒNIA SUREDA MARTÍ

5. RAFEL ALEXANDRE BALLESTER RIUTORT

6. MARIA GIBERT VIVES

7. MIQUEL QUETGLAS BOVER

8. ERIKA PACHECO GÓMEZ

9. ANTONIO MIR LLABRÉS

10. JUANA MARCH MANRESA

11. GUILLEM CABALLERO AYCART

12. MARGARITA ROSA ÁLVAREZ DOMINGUEZ

13. JOAN MIRALLES ROSSINYOL

14. GLORIA FERRARI PONS

15. JAUME SERRA RIERA

16. RESURECCIÓN PLANAS VALLORI

17. ANTONIO OLIVER SAGRERA

18. JUANA MARIA BOSCH COLMENAR

19. ANTONI SERRA CANTALLOPS

20. MARGARIDA CANAVES CAMPOMAR

21. GABRIEL VIDAL ADROVER

22. MARGARIDA FERRER ALOY

23. JOSÉ OLIVER AMENGUAL

24. JUDIT SANDERS CRISOL

25. BERNAT BONET SALOM

26. MARTINA SERRA RIERA

27. RAFAEL PERICAS BALLESTER

28. MARGALIDA PALERM MELIÀ

29. JUAN RAMON MORRO NAVARRO

30. ANTONIA SALAS SOCIAS

31. MIQUEL JAUME HORRACH

32. FRANCISCA DEL PILAR GENOVARD MESTRE

33. MATEO FERRÀ BESTARD

Suplentes

1. CATALINA ANGELES JUAN PERICAS

2. GABRIEL SERRA MOLL

3. CATALINA CUENCA SALVÁ

COALICIÓ PER BALEARS (CperB)

1. JUAN PONS DURAN

2. ALBA FORTEZA GALINDO

3. JOSEP LLUIS BAUZÁ SIMÓ

4. ISABEL ANABELLA OVIEDO VERA

5. GASPAR MIGUEL GANTE OBLIGATO

6. MARÍA LUISA GALINDO BARATA

7. JAVIER COSTA SIMÓN

8. SILVIA FORTUNATA MBENGONO NTUTUMU

9. MATEO PERICAS COLOM

10. SHARINE DOMENIKA GUERRERO CADENA

11. FRANCISCO BAEZA SÁEZ

12. LUCÍA SERRANO NAVARRO

13. HUGO EDUARDO BRINDZA ROJO

14. MARÍA SAIDI RODRÍGUEZ

15. FRANCISCO AMENGUAL ORFILA

16. MERCEDES ISABEL LUZURIAGA MONTOYA

17. SANTIAGO FEDERICO HERRERA BESSON

18. LUZ MARY CÁCERES MARTÍNEZ

19. RUBÉN DARIO SANTOS HERNÁNDEZ

20. MARÍA CÁNDIDA TORRES IVÁÑEZ

21. ALFONSO GÓMEZ GRANADO

22. DANIELA SÁNCHEZ LOAIZA

23. JUAN IGNACIO PRAT ALMEIDA

24. HELENA APFEL BASARRATE

25. JAIME VIVERO MONASTERIO

26. MARÍA LUISA VIDAL FUERTES

27. CRISTOBAL PARRA SALOM

28. MARÍA DE LOS ÁNGELES SALOM GONZÁLEZ

29. SANTO DE JESÚS DE LA CRUZ

30. PAULA PONS ROMO

31. JOSE LUÍS IGLESIAS BOTANA

32. MARCELA ALEJANDRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

33. WALTER RAUL LEDESMA SANTILLAN

Suplentes

1. MARÍA DEL PILAR BIAYNA CUENCA

2. JOSÉ LUIS ARTIAGA SILVESTRE

3. MARÍA GABRIELA URGILES MORA

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

1. PATRICIA GUASP BARRERO

2. JUAN MANUEL GÓMEZ GORDIOLA

3. ANA MARIA ATIENZA GAJETE

4. JOSÉ JORGE MARTÍNEZ ATERO

5. MAIA ECHAZARRETA OLIVER (Independiente)

6. RAÚL BAR ACEDO

7. IRENE MARINA FORTEZA SERRANO

8. JOSÉ MARÍA AMENGUAL JIMÉNEZ

9. MAÍA BELEN BOSCH VAZQUEZ (Independiente)

10. MARC RIERA FÉLIX

11. KARIN DESIRÉE ORTUÑO LIÑANA

12. MARCOS ANIBAL PINELA SOSA

13. MARIA LUZ MÉNDEZ MONTERO

14. BARTOLOMÉ TUGORES SERVERA

15. MARIA DEL PILAR GARCÍA BETETA

16. LUIS OLIVA MADRUEÑO

17. SARA MARÍA ALMEIDA SALAZAR

18. GABINO FORNAS GARCÍA

19. MERCEDES MARTÍNEZ LÓPEZ-SELA (Independiente)

20. LLUÍS GÓMEZ VICTORY (Independiente)

21. MARIA NIEVES JUAN RULLAN

22. CARLOS GONZÁLEZ MORENO

23. ANTONIA CORTÉS MIRÓ

24. GONZALO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

25. MÓNICA BEATRIZ GARRAMUÑO LOPEZ (Independiente)

26. MIGUEL FRANCISCO RAMOS VALDIVIESO

27. AMAYA HOLGADO BELZUNCE

28. JUAN MUÑOZ DE LEÓN

29. ALICIA VERAS GARCÍA

30. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ ESTEVA

31. CATALINA ESCANDELL MARTÍNEZ

32. MIGUEL ÁNGUEL MARTÍNEZ AGUILÓ

33. EVA POMAR JUAN

Suplentes

1. ALEJANDRO PEDRO VALDIVIA SCHNEIDER

2. ESTÍBALIZ IZQUIERDO GUITÉRREZ

3. RUBÉN ENRIQUE LLULL

UNIDAS PODEMOS (EUIB-PODEMOS)

1. ANTONIA JOVER DÍAZ

2. ALEJADRO LÓPEZ SORIA

3. MARIA ESPERANÇA SANS REGIS

4. RODRIGO DE MIGUEL VILLALONGA

5. LAURA PÉREZ REOL

6. FERNANDO FERNÁNDEZ SUCH

7. MARIA RIVAS FERNÁNDEZ

8. MIGUEL JOSÉ PIÑOL ALDA

9. CATERINA RAMON BORDOI

10. ALBERTO AGUILERA HERMIDA

11. GRISELDA SUBIRÀ PAGÈS

12. MARC ANDREU HERRERA OLIVER

13. KAREN FORCANO CREMERS

14. BARTOMEU ADROVER VILA

15. CATALINA BARCELÓ MOREY

16. RAMON JAUME PEREZ MUÑOZ

17. ANA TORRES NÚÑEZ

18. JAIME ZAMBRANO MARTÍNEZ

19. ALEJANDRA SANCHEZ PIZARRO

20. SERGIO GAVALDÁ GALCERÁ

21. DESIREE NATALI MONATUVAN MARTINEZ

22. JAIME RAMIS FONT

23. LILIANA TÁRRAGA DIAZ

24. XAVIER VIDAL BONILLA

25. MALGORZATA GRAZYNA HENRY FEDACZKOWSA

26. JORGE SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

27. ANTONIA MUNTANER BISQUERRA

28. GABRIEL ESPINOSA GONZÁLEZ

29. ESPERANZA DE LAS NIEVES BOLIVAR GONZALEZ

30. JOSE MANUEL ARANDA REGULES

31. YOLANDA Mª DIAZ CORTES

32. JUAN PEDRO YLLANES SUÁREZ

33. Mª ASUNCION PIA JACOBA DE LA CONCHA GARCIA MAURIÑO

Suplentes

1. MARC MARTÍNEZ RIERA

2. LAURA ISABEL POMARES CASTAÑEDA

3. ALBERTO FEDERICO RUIZ FUSTER

PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL (PLIE)

1. FRANCISCO FERNANDEZ OCHOA

2. SUSANA TORRES GARZON

3. RAMIRO ALVAREZ MARTINEZ

4. SUSANA MELGAREJO FRANCONETTI

5. ANDRES BAÑOS MARTIN

6. JUANA ANTONIA SANSO SANSO

7. DAVID GALVEZ DIAZ

8. DOLORES FIGUEROA LUNA

9. RAFAEL DURAN LUCENA

10. PAULA ESTADES CASTELL

11. JOSE TUGORES BENNASSAR

12. KATY HINOJOSA PUPO

13. DAVID NICOLAU RAMOS

14. MARIA ANTONIA VILLALONGA COMPANY

15. JOSE MELGAREJO GARCIA

16. FRANCISCA SANTAMARIA BAUZA

17. LUIS MIGUEL SERRA DELGADO

18. ANTONIA FRANCONETTI HERNANDEZ

19. CRISTIAN ESPADAS GUTIERREZ

20. MARIA FLOR CARAMAZANA CERECINOS

21. FRANCISCO JOSE ARANA GALAN

22. ENCARNACION OCHOA SANCHEZ

23. DAVID GARCIA CORONADO

24. DOLORES GARCIA HERNANDEZ

25. GABRIEL GALINDO MARTINEZ

26. INES SABINA CARRASCO VALLES

27. JIMMY ESTILITO ACOSTA CAMEJO

28. CECILIA MULET JIMENEZ

29. RAMON CARAMAZANA CERECINOS

30. EDUARDA CAMPOS RODRIGUEZ

31. IVAN ARAUJO ARENAS

32. BARBARA AIMME MENDEZ LORENZO

33. FRANCISCO FRANCONETTI HERNANDEZ

Suplentes

1. QUINTINA VALLE FERNANDEZ

2. FRANCISCO MIR SABATER

3. MARIA PILAR ALFARO FERNANEZ  