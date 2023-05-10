Este es el listado de todas las candidaturas que se presentan a las elecciones a Parlament de les Illes Balears que se celebrarán el próximo 28 de mayo de 2023.
VOX
1. JORGE CAMPOS ASENSI
2. IDOIA RIBAS MARINO
3. SERGIO RODRIGUEZ FARRE
4. MARIA JOSE VERDU TORRES
5. AGUSTIN NICOLAS BUADES RUL.LAN
6. MANUELA CAÑADAS PINILLA
7. GABRIEL ANTONIO LE SENNE PRESEDO
8. MARIA PAZ PEREZ BARCELO
9. JAVIER RIPOLL JIMENEZ
10. CLAUDIA ANA MARTINEZ FERNANDEZ
11. JUAN JOSE SENDIN REBASSA
12. MARTA OLIVER FOSSE
13. JOSE VILLANUEVA VIDAL
14. MARIA VIDAL BENNASAR
15. BARTOLOME DEL AMOR LUDEÑA
16. MARIA MAGDALENA RIUTORT ALVAREZ
17. JUAN PULPILLO CASAS
18. MARIA ANGELES CALDERON ROMERO
19. ROBERTO VICENTE DELGADO
20. MARIA TERESA BEAMONTE NICOLAS
21. ANTONIO GASPAR GILI MILLAN
22. SONIA DE FRANCISCO DEL VALLE
23. ANTONIO JORGE ESCUDERO MASA
24. MARIA JOSE COLOMAR SANCHEZ
25. FRANCISCO MIGUEL MARTINEZ TEJERO
26. MARGARITA FERRIOL GUAL
27. MANUEL MAS SANCHEZ
28. MARIA DEL PILAR AMATE ROTGER
29. MOISES HERNANDEZ MENDEZ
30. JUANA MARIA PRATS VIDAL
31. FRANCISCO JAVIER HIDALGO CONTRERAS
32. JUANA GLORIA PEREZ BARCELO
33. FRANCISCO JAVIER ELOY MORENO BANDERA
Suplentes
1. MARIA CRISTINA MACIAS JAUME
2. GUILLERMO MARQUES ALOMAR
3. CRISTINA LLADO GARCIA
Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE)
1. FRANCESCA LLUCH ARMENGOL SOCIAS
2. IAGO NEGUERUELA VAZQUEZ
3. PATRICIA JUANA GOMEZ PICARD
4. LLORENÇ POU GARCIAS (Independiente)
5. MERCEDES GARRIDO RODRIGUEZ
6. JOAQUIM TORRES ARTIGUES (Independiente)
7. MALENA RIUDAVETS SUAREZ (Independiente)
8. CARLES BONA CASAS
9. AMANDA FERNANDEZ RUBI
10. OMAR LAMIN ABEIDI
11. SILVIA CANO JUAN
12. ARES FERNANDEZ LOMBARDO
13. MARIA PILAR SANSO FUSTER
14. JAVIER PASCUET DE LA RIVA
15. LORENA OLIVER FAR
16. ELEAZAR GALLARDO SANCHEZ
17. MARIA TERESA SUAREZ GENOVARD
18. JULI DALMAU DE MATA
19. CATALINA SOLIVELLAS ROTGER (Independiente)
20. ATANASIO GARCIA PINEDA
21. FRANCISCA GAMUNDI PENWILL
22. FRANCESC GARCIAS CAPELLA
23. MARIA GLORIA ESCUDERO TOMAS
24. AMIR AL HASANI MATURANO
25. MARIA DEL CARMEN PALOMINO SANCHEZ
26. JOSE MARIA MUÑOZ PEREZ
27. CLAUDIA TROPPA HEUSEL
28. MARTI XAVIER MARCH CERDA
29. ANTONIA MARIA SABATER MARTORELL
30. VICENÇ DE PAUL THOMAS MULET
31. ROSA VIRTUDES FITENI CASTILLO (Independiente)
32. FRANCESC ANTICH OLIVER
33. JOANA MARIA ESCARTIN BISBAL
Suplentes
1. RAFEL OLIVER MAS
2. MARIA CRISTINA FERRER GONZALEZ
3. FRANCISCO JAVIER ARROM TOMAS
NUEVO ORDEN NACIONAL-NOU ORDRE NACIONAL (ORDEN)
1. ANTONIO CAPÓ GALMÉS
2. MARGARITA JAUME COLL
3. DUBOIS ANDRES HERNANDEZ CAÑARTE
4. FATIMA IKKENE IKKEN
5. GABRIEL VIDAL VANRELL
6. CATALINA MOREY RIBOT
7. MANUEL SUAREZ SILVA
8. GLORIA PETER IMASUEN
9. MELCHOR OLIVER CATALA
10. YADEISY ALFONSO ESTRADA
11. BERNARDO ROIG GRIMALT
12. ANA MAR BUENO BARRERA
13. JUAN FUSTER SANCHO
14. HEYLEN YURLEY MONTAÑO ALBAN
15. SEBASTIAN SANCHO AMER
16. ROSA ANGELICA TORO NAGUA
17. JOAN MARIA FEMENIAS
18. AINA RIERA SUREDA
19. MIGUEL RIERA SUREDA
20. YULY LORENA ALBAN ANGULO
21. ALEJANDRO MULET HERNANDEZ
22. MIREYA BONILLA VASQUEZ
23. JUAN CARLOS IBARGUEN VALENCIA
24. MARIA DOLORES MARTI BORDOY
25. RISELDO OROZCO ALFONSO
26. MARIA DEL MAR PARIENTE GARCIA (Independiente)
27. RICHARD MONTAÑO CAICEDO (Independiente)
28. MARIA PIEDAD DORRONSORO BASTIDAS (Independiente)
29. MARIO SAEZ MADERO (Independiente)
30. MARIANA GUADALUPE GOMEZ SARZOSA
31. FRANCISCO JAVIER SANTIAGO PAYANO (Independiente)
32. ROSA ANA GARCIA FLORES
33. MIGUEL ROBERTO MARTINEZ PARRALES
Suplentes
1. KELLY AILYN ARCO ALVARADO
2. PEDRO DURAN SUASI
3. SUSANA VERONICA CALLE MOROCHO
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. LLUÍS ENRIC APESTEGUIA RIPOLL
2. MARIA RAMON SALAS
3. FERRAN ROSA GASPAR
4. MARTA CARRIÓ PALOU
5. JOAN JOSEP MAS TUGORES "COLLET"
6. SIHAM FERDI SABIR
7. MATEU MATAS ORDINAS "XURÍ"
8. MARIA VICTÒRIA LLULL ALBERTÍ
9. JOAN ALBERT POU GOYANES
10. MARIA MAGDALENA PONS ESTEVA
11. JOSEP LLUÍS PUIG NIGORRA
12. CATERINA OLIVER RIERA
13. DÁMASO PORRAS ALMODÓVAR
14. TERESA ORDINAS FEMENIA
15. JOAN CAMPINS MELIS
16. JOSEFINA TUR MARÍ
17. SEBASTIÀ SANSÓ JAUME
18. MARIA BARCELÓ CALVIÑO
19. PERE JOAN LLOMPART BELTRAN
20. CATALINA MUNAR I ETXANIZ
21. JOSEP LLUÍS PONS HINOJOSA
22. FRANCISCA AINA CIFRE CALVÓ
23. JOSEP MALLOL VICENS
24. MARIA ROSSELLÓ XAMENA
25. JOAN FONT ROSILLO
26. IMMACULADA MORENO MAYAL
27. JOAN SERVERA COLL
28. MARIA MONTSERRAT AMER RIBOT
29. JOSEP TOMÀS RAMIS SALAMANCA
30. MARIA FRANCISCA PRATS PARRÓN
31. BIEL BARCELÓ MILTA
32. MAGDALENA NEBOT VAQUER
33. PERE SAMPOL MAS
Suplentes
1. LILA THOMÀS ANDREU
2. ALEJANDRO SEGURA CASTELLTORT
3. JOANAINA ROIG SAMPOL
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARGA PROHENS RIGO
2. ALEJANDRO SÁENZ DE SAN PEDRO GARCÍA (Independiente)
3. SANDRA FERNÁNDEZ HERRANZ
4. SEBASTIÀ SAGRERAS BALLESTER
5. MARGARITA DURÁN CLADERA
6. JAIME BAUZÁ MAYOL
7. CRISTINA GIL MEMBRADO (Independiente)
8. MAURICIO ROVIRA DE ALÓS
9. MARGALIDA POCOVÍ SAMPOL
10. JAVIER UREÑA MORALES
11. CATALINA CIRER ADROVER
12. ANTONIO VERA ALEMANY
13. ANA ISABEL CURTÓ ALEMANY
14. RAFAEL NADAL BARCELÓ
15. ISABEL MARÍA BORRÁS ROSSELLÓ
16. JOSE LUIS MATEO HERNÁNDEZ
17. CARMEN CAÑELLAS MARTÍN
18. PEDRO MANUEL ÁLVAREZ GELABERT
19. MARÍA DE LLUC FORNAS MUNAR
20. PEDRO ACOSTA DURÁN
21. ALICIA VINAIXA ALEMANY
22. FERNANDO RUBIO AGUILÓ
23. IRENE DURÁN VADELL
24. MIQUEL ANGEL RAMIS VENTAYOL
25. ANTONIA MARÍA ESTARELLAS TORRENS
26. SEBASTIÀ SANSÓ BONET
27. MARÍA JOSÉ MORALES MATEO
28. MATEO CATALÁ ARTIGUES
29. CATALINA FERRER VAQUER
30. GABRIEL ROJO RODRÍGUEZ
31. MARÍA MARGARITA LLADÓ BOSCANA
32. ERIC JAREÑO CIFUENTES
33. MARGARITA MONER TUGORES
Suplentes
1. VICENÇ ISERN SABATER
2. ANTONIA FORNARI THOMÁS
3. JOAN LLOBERA RAMIS
RESET-REINICIO POLITICO (RESET)
1. JOSE MARIA BUJOSA PALMER
2. CARMEN VALERO CASTILLO
3. FLORENCIO DE PRADA CAJA
4. BARBARA MARIA TOMAS QUETGLAS
5. JAIME BUJOSA VALERO
6. CARMEN MORENO MORENO
7. MANUEL MORAL JIMENEZ
8. MARIA DEL CARMEN BUJOSA VALERO
9. RAMON DIAZ BALLESTEROS
10. INES SAENZ ORTIZ
11. MIGUEL ALEJO GARA FONT
12. ENREQUETA CASTELLÓ KLEIN
13. CRISTOBAL RUIZ MARTINEZ
14. MARIA JESUS TORRES GONZALEZ
15. BARTOLOME VAQUER ROSSELLÓ
16. ANA MARIA GALLEGOS RODRIGUEZ
17. JUAN JESUS RAMOS MARTINEZ
18. CARMEN RAMIREZ JUSTICIA
19. MANUEL MARTIN RUIZ
20. NOELIA MIRO MATAS
21. MARCELO CLAUDIO IBARRA TOBARÍAS
22. FRANCISCA GARCIA VERA
23. JUAN ORDOÑEZ GARCIA
24. JESICA CABALLERO GARRIDO
25. RAFAEL AGUILAR VILLALONGA
26. ESPERANZA MACARENA CABALLERO GARRIDO
27. CÉSAR MONTENEGRO BLANCO
28. DOLORES SUAREZ CASTRO
29. FRANCISCO JAVIER ESTRELA SUÑEN
30. IVANA MOIRA PONCE GIACOMANTONE
31. BARTOLOMÉ SANCHO ROSSELLÓ
32. VICTOTRA ANTONIA GARCIA ALCINA
33. JOSE ANTONIO GARZON FERNANDEZ
Suplentes
1. SARAY CABALLERO GARRIDO
2. SEBASTIAN GUTIERREZ ONIEVA
3. MARIA ANTONIA VIZCAYA GOMILA
PROGRESO EN VERDE PACMA (PROGRESO EN VERDE PACMA)
1. NEUS BROTO PACHIARDI (PROGRESO EN VERDE)
2. GUILLERMO AMENGUAL CANTALLOPS (PROGRESO EN VERDE)
3. ARANTZAZU LAGUNA TRUJILLO (PROGRESO EN VERDE)
4. JOSÉ MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ (PROGRESO EN VERDE)
5. ESTHER CONTIOSO PRADO (PROGRESO EN VERDE)
6. BLAS CAÑÓN REGUERA (PROGRESO EN VERDE)
7. ANTONIA FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (PROGRESO EN VERDE)
8. BORJA MIGUEL GARCÍA VIDAL (PROGRESO EN VERDE)
9. ARANTXA RIBAS PEDRERO (PROGRESO EN VERDE)
10. ANTONIO FERNÁNDEZ DELGADO (PROGRESO EN VERDE)
11. MARINA SÁNCHEZ LÓPEZ (PROGRESO EN VERDE)
12. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORA (PROGRESO EN VERDE)
13. MARÍA NIEVES MARTÍN LÓPEZ (PROGRESO EN VERDE)
14. SERGIO MOREY INFANTE (PROGRESO EN VERDE)
15. SUSANA CAROLINA SAJA BALLESTEROS (PROGRESO EN VERDE)
16. FRANCISCO JAVIER VÍCTOR PINA CARILLA (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIOAMBIENTE)
17. MONTSERRAT JUAN RODRÍGUEZ (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIOAMBIENTE)
18. FRANCISCO GONZÁLEZ BENITO (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIOAMBIENTE)
19. MARÍA TERESA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIOAMBIENTE)
20. JESÚS ANGEL ESPINOSA SERRANO (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIOAMBIENTE)
21. ANA FERRAGUT PLANAS (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIOAMBIENTE)
22. JOSÉ MANUEL MIÑANO LINDE (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIOAMBIENTE)
23. MARGARITA MERCEDES DÍAZ QUÍLEZ (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIOAMBIENTE)
24. MANUEL LARA RAIGADA (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIOAMBIENTE)
25. CRISTINA RAMOS CARBALLAR (PROGRESO EN VERDE)
26. VICENTE BARBERÁ GENOVART (PROGRESO EN VERDE)
27. DIANNE MARSHA DOÑAQUE LÓPEZ DE ARBINA (PROGRESO EN VERDE)
28. JUAN EUGENIO PONS LLADÓ (PROGRESO EN VERDE)
29. ROSA MARÍA SANTANDREU OLMO (PROGRESO EN VERDE)
30. IGNACIO MANUEL ANDOÍN VELASCO (PROGRESO EN VERDE)
31. MACARENA MARTÍ CERECEDA (PROGRESO EN VERDE)
32. JOSÉ ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ (PROGRESO EN VERDE)
33. MARÍA ISABEL VELO PALLEIRO (PROGRESO EN VERDE)
Suplentes
1. LORENZO RAÚL VICENS PADRÓS (PROGRESO EN VERDE)
2. SARA ELIZABETH PRADO SERDINSKI (PROGRESO EN VERDE)
3. JUAN FELIPE ORAMÁS HERNÁNDEZ (PROGRESO EN VERDE)
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. JOSEP MELIÀ QUES
2. FRANCISCA MORA VENY
3. GUILLEM MUT SALVÀ
4. MARIA ANTÒNIA SUREDA MARTÍ
5. RAFEL ALEXANDRE BALLESTER RIUTORT
6. MARIA GIBERT VIVES
7. MIQUEL QUETGLAS BOVER
8. ERIKA PACHECO GÓMEZ
9. ANTONIO MIR LLABRÉS
10. JUANA MARCH MANRESA
11. GUILLEM CABALLERO AYCART
12. MARGARITA ROSA ÁLVAREZ DOMINGUEZ
13. JOAN MIRALLES ROSSINYOL
14. GLORIA FERRARI PONS
15. JAUME SERRA RIERA
16. RESURECCIÓN PLANAS VALLORI
17. ANTONIO OLIVER SAGRERA
18. JUANA MARIA BOSCH COLMENAR
19. ANTONI SERRA CANTALLOPS
20. MARGARIDA CANAVES CAMPOMAR
21. GABRIEL VIDAL ADROVER
22. MARGARIDA FERRER ALOY
23. JOSÉ OLIVER AMENGUAL
24. JUDIT SANDERS CRISOL
25. BERNAT BONET SALOM
26. MARTINA SERRA RIERA
27. RAFAEL PERICAS BALLESTER
28. MARGALIDA PALERM MELIÀ
29. JUAN RAMON MORRO NAVARRO
30. ANTONIA SALAS SOCIAS
31. MIQUEL JAUME HORRACH
32. FRANCISCA DEL PILAR GENOVARD MESTRE
33. MATEO FERRÀ BESTARD
Suplentes
1. CATALINA ANGELES JUAN PERICAS
2. GABRIEL SERRA MOLL
3. CATALINA CUENCA SALVÁ
COALICIÓ PER BALEARS (CperB)
1. JUAN PONS DURAN
2. ALBA FORTEZA GALINDO
3. JOSEP LLUIS BAUZÁ SIMÓ
4. ISABEL ANABELLA OVIEDO VERA
5. GASPAR MIGUEL GANTE OBLIGATO
6. MARÍA LUISA GALINDO BARATA
7. JAVIER COSTA SIMÓN
8. SILVIA FORTUNATA MBENGONO NTUTUMU
9. MATEO PERICAS COLOM
10. SHARINE DOMENIKA GUERRERO CADENA
11. FRANCISCO BAEZA SÁEZ
12. LUCÍA SERRANO NAVARRO
13. HUGO EDUARDO BRINDZA ROJO
14. MARÍA SAIDI RODRÍGUEZ
15. FRANCISCO AMENGUAL ORFILA
16. MERCEDES ISABEL LUZURIAGA MONTOYA
17. SANTIAGO FEDERICO HERRERA BESSON
18. LUZ MARY CÁCERES MARTÍNEZ
19. RUBÉN DARIO SANTOS HERNÁNDEZ
20. MARÍA CÁNDIDA TORRES IVÁÑEZ
21. ALFONSO GÓMEZ GRANADO
22. DANIELA SÁNCHEZ LOAIZA
23. JUAN IGNACIO PRAT ALMEIDA
24. HELENA APFEL BASARRATE
25. JAIME VIVERO MONASTERIO
26. MARÍA LUISA VIDAL FUERTES
27. CRISTOBAL PARRA SALOM
28. MARÍA DE LOS ÁNGELES SALOM GONZÁLEZ
29. SANTO DE JESÚS DE LA CRUZ
30. PAULA PONS ROMO
31. JOSE LUÍS IGLESIAS BOTANA
32. MARCELA ALEJANDRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
33. WALTER RAUL LEDESMA SANTILLAN
Suplentes
1. MARÍA DEL PILAR BIAYNA CUENCA
2. JOSÉ LUIS ARTIAGA SILVESTRE
3. MARÍA GABRIELA URGILES MORA
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. PATRICIA GUASP BARRERO
2. JUAN MANUEL GÓMEZ GORDIOLA
3. ANA MARIA ATIENZA GAJETE
4. JOSÉ JORGE MARTÍNEZ ATERO
5. MAIA ECHAZARRETA OLIVER (Independiente)
6. RAÚL BAR ACEDO
7. IRENE MARINA FORTEZA SERRANO
8. JOSÉ MARÍA AMENGUAL JIMÉNEZ
9. MAÍA BELEN BOSCH VAZQUEZ (Independiente)
10. MARC RIERA FÉLIX
11. KARIN DESIRÉE ORTUÑO LIÑANA
12. MARCOS ANIBAL PINELA SOSA
13. MARIA LUZ MÉNDEZ MONTERO
14. BARTOLOMÉ TUGORES SERVERA
15. MARIA DEL PILAR GARCÍA BETETA
16. LUIS OLIVA MADRUEÑO
17. SARA MARÍA ALMEIDA SALAZAR
18. GABINO FORNAS GARCÍA
19. MERCEDES MARTÍNEZ LÓPEZ-SELA (Independiente)
20. LLUÍS GÓMEZ VICTORY (Independiente)
21. MARIA NIEVES JUAN RULLAN
22. CARLOS GONZÁLEZ MORENO
23. ANTONIA CORTÉS MIRÓ
24. GONZALO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
25. MÓNICA BEATRIZ GARRAMUÑO LOPEZ (Independiente)
26. MIGUEL FRANCISCO RAMOS VALDIVIESO
27. AMAYA HOLGADO BELZUNCE
28. JUAN MUÑOZ DE LEÓN
29. ALICIA VERAS GARCÍA
30. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ ESTEVA
31. CATALINA ESCANDELL MARTÍNEZ
32. MIGUEL ÁNGUEL MARTÍNEZ AGUILÓ
33. EVA POMAR JUAN
Suplentes
1. ALEJANDRO PEDRO VALDIVIA SCHNEIDER
2. ESTÍBALIZ IZQUIERDO GUITÉRREZ
3. RUBÉN ENRIQUE LLULL
UNIDAS PODEMOS (EUIB-PODEMOS)
1. ANTONIA JOVER DÍAZ
2. ALEJADRO LÓPEZ SORIA
3. MARIA ESPERANÇA SANS REGIS
4. RODRIGO DE MIGUEL VILLALONGA
5. LAURA PÉREZ REOL
6. FERNANDO FERNÁNDEZ SUCH
7. MARIA RIVAS FERNÁNDEZ
8. MIGUEL JOSÉ PIÑOL ALDA
9. CATERINA RAMON BORDOI
10. ALBERTO AGUILERA HERMIDA
11. GRISELDA SUBIRÀ PAGÈS
12. MARC ANDREU HERRERA OLIVER
13. KAREN FORCANO CREMERS
14. BARTOMEU ADROVER VILA
15. CATALINA BARCELÓ MOREY
16. RAMON JAUME PEREZ MUÑOZ
17. ANA TORRES NÚÑEZ
18. JAIME ZAMBRANO MARTÍNEZ
19. ALEJANDRA SANCHEZ PIZARRO
20. SERGIO GAVALDÁ GALCERÁ
21. DESIREE NATALI MONATUVAN MARTINEZ
22. JAIME RAMIS FONT
23. LILIANA TÁRRAGA DIAZ
24. XAVIER VIDAL BONILLA
25. MALGORZATA GRAZYNA HENRY FEDACZKOWSA
26. JORGE SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
27. ANTONIA MUNTANER BISQUERRA
28. GABRIEL ESPINOSA GONZÁLEZ
29. ESPERANZA DE LAS NIEVES BOLIVAR GONZALEZ
30. JOSE MANUEL ARANDA REGULES
31. YOLANDA Mª DIAZ CORTES
32. JUAN PEDRO YLLANES SUÁREZ
33. Mª ASUNCION PIA JACOBA DE LA CONCHA GARCIA MAURIÑO
Suplentes
1. MARC MARTÍNEZ RIERA
2. LAURA ISABEL POMARES CASTAÑEDA
3. ALBERTO FEDERICO RUIZ FUSTER
PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL (PLIE)
1. FRANCISCO FERNANDEZ OCHOA
2. SUSANA TORRES GARZON
3. RAMIRO ALVAREZ MARTINEZ
4. SUSANA MELGAREJO FRANCONETTI
5. ANDRES BAÑOS MARTIN
6. JUANA ANTONIA SANSO SANSO
7. DAVID GALVEZ DIAZ
8. DOLORES FIGUEROA LUNA
9. RAFAEL DURAN LUCENA
10. PAULA ESTADES CASTELL
11. JOSE TUGORES BENNASSAR
12. KATY HINOJOSA PUPO
13. DAVID NICOLAU RAMOS
14. MARIA ANTONIA VILLALONGA COMPANY
15. JOSE MELGAREJO GARCIA
16. FRANCISCA SANTAMARIA BAUZA
17. LUIS MIGUEL SERRA DELGADO
18. ANTONIA FRANCONETTI HERNANDEZ
19. CRISTIAN ESPADAS GUTIERREZ
20. MARIA FLOR CARAMAZANA CERECINOS
21. FRANCISCO JOSE ARANA GALAN
22. ENCARNACION OCHOA SANCHEZ
23. DAVID GARCIA CORONADO
24. DOLORES GARCIA HERNANDEZ
25. GABRIEL GALINDO MARTINEZ
26. INES SABINA CARRASCO VALLES
27. JIMMY ESTILITO ACOSTA CAMEJO
28. CECILIA MULET JIMENEZ
29. RAMON CARAMAZANA CERECINOS
30. EDUARDA CAMPOS RODRIGUEZ
31. IVAN ARAUJO ARENAS
32. BARBARA AIMME MENDEZ LORENZO
33. FRANCISCO FRANCONETTI HERNANDEZ
Suplentes
1. QUINTINA VALLE FERNANDEZ
2. FRANCISCO MIR SABATER
3. MARIA PILAR ALFARO FERNANEZ