Este es el listado de todas las candidaturas que se presentan a las elecciones al Consell de Mallorca que se celebrarán el próximo 28 de mayo de 2023. 

VOX (VOX)

1. PEDRO BESTARD MARTINEZ

2. MARIA PAZ PEREZ BARCELO

3. ANTONIO GASPAR GILI MILLAN

4. MONTSERRAT AMAT ORTEGA

5. DAVID GIL DE PAZ

6. MARIA CRISTINA MACIAS JAUME

7. ALEJANDRO OLIVARES NIÑO

8. MARIA ESPERANZA CATALA RIBO

9. MANUEL VICENTE MARTINEZ GONZALEZ

10. CRISTINA ESTEVA LOPEZ

11. MAURICIO MARTIN ARREZA

12. MARGARITA PALMER MASCARO

13. JONATAN CACERES FERNANDEZ

14. MARGARITA FERRIOL GUAL

15. MANUEL DIAZ ROMERA

16. SANDRA MARCELA GALVEZ RENDON

17. ISMAEL NAVARRO SANCHEZ

18. ELENA PIGNATELLI ALEMANNO

19. JUAN MANUEL PIÑEIRO VICENTE

20. RAQUEL RUSCALLEDA RODRIGUEZ

21. JOSU MERELAS MANZANARES

22. FRANCISCA NADAL REUS

23. JORGE PEREZ FERNANDEZ

24. MARIA TERESA GARCIA COLLADO

25. SALVADOR IVAN FLORIT FERNANDEZ

26. MARIA ELENA BESTEIRO REGUEIRA

27. JORDI SUBIRANA COBARRO

28. LUCIA DE LAS MERCEDES LOZANO MANCHADO

29. DANIEL SERRA MATEU

30. MARIA MERCEDES DE LA OSA MOYA

31. ESTEBAN SUREDA SUÑER

32. CARLOTA ARIZA PEREZ

33. JUAN SALVA BAUZA

Suplentes

1. MARIA JOSE VERDU TORRES

2. SIMON FUENTES MACKINTOSH

3. VIRGINIA MONRABAL HINOJOSA

Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE)

1. CATALINA CLADERA CRESPI

2. JAVIER DE JUAN MARTIN

3. JUANA MARIA ADROVER MOYANO

4. JOAN FERRER RIPOLL

5. SOFIA ALONSO BIGLER

6. ANDREU SERRA MARTINEZ

7. BEATRIZ GAMUNDI MOLINAS

8. GABRIEL ALOMAR GARAU (Independiente)

9. MARIA ANTONIA TRUYOLS MARTI

10. RUBEN CASTRO ORTEGA

11. MARIA ANTONIA MULET VICH

12. JAUME MATEU LLADO

13. ANTONIA SASTRE LLOMPART

14. JOAN MENDEZ MARTINEZ

15. MARIA BEL LLINAS PASTOR

16. ANTONI MIRALLES NIELL

17. CARMEN CORRALIZA GALLARDO

18. JOSE LUIS URRACA MARTIN

19. IRENE GARCIA SUREDA

20. FA FANG DONG HU

21. MARGARITA PORTELLS SASTRE

22. BARTOLOME BAUZA MARTORELL

23. MARIA ANGELES FERNANDEZ VALIENTE

24. BARTOMEU AGUILAR JOFRE

25. LUCIA ESCRIBANO ALES

26. ENAITZ IÑAN CLEDERA

27. SANDRA LLOP MENDEZ

28. JOAN ANTONI KLEBER GUAL

29. MARIA JOSE JIMENEZ ESCRIBANO

30. ANDRES ISERN POL

31. ANTONIA MASSANET FERNANDEZ

32. ANDREU ALCOVER ORDINAS

33. TERESA RIERA MADURELL

Suplentes

1. FRANCISCO DUARTE BARCELO

2. INMACULADA LOPEZ GARCIAS

3. PEP JAUME UMBERT "GALL"

NUEVO ORDEN NACIONAL-NOU ORDRE NACIONAL (ORDEN)

1. PEDRO DURÁN SUASI

2. FATIMA IKKENE IKKEN

3. JOAN MARÍA FEMENIAS

4. ROSA ANGÉLICA TORO NAGUAS

5. MIGUEL RIERA SUREDA

6. MIREYA BONILLA VÁSQUEZ

7. MELCHOR OLIVER CATALA

8. MARIA DOLORES MARTÍ BORDOY

9. GABRIEL VIDAL VANRELL

10. SUSANA VERÓNICA CALLE MOROCHO

11. JUAN FUSTER SANCHO

12. ROSA ANA GARCÍA FLORES

13. MIGUEL ROBERTO MARTÍNEZ PARRALES

14. MARÍA GUADALUPE GÓMEZ SARZOSA

15. SEBASTIÁN SANCHO AMER

16. MARIA PIEDAD DORRONSORO BASTIDAS (Independiente)

17. ORLANDO SOLIS OROBIO

18. MARIA DEL MAR PARIENTE GARCÍA

19. DENNYS MATEO GARZÓN RAMIREZ (Independiente)

20. KELLY AILYN ARCO ALVARADO

21. RISELDO OROZCO ALFONSO

22. CATALINA MOREY RIBOT

23. MANUEL SUAREZ SILVA

24. GLORIA PETER IMASUEN

25. MARIO SÁEZ MADERO (Independiente)

26. AINA RIERA SUREDA

27. ALEJANDRO MULET HERNÁNDEZ

28. YADEISY ALFONSO ESTRADA

29. ANTONIO CAPÓ GALMÉS

30. OLGA CENEIDA ANGULO QUIÑONES

31. FRANCISCO JAVIER SANTIAGO PAYANO (Independiente)

32. KELLYN AIMAR LAMAS CHIRINOS (Independiente)

33. PABLO EMILIO VÉLEZ DORRONSORO (Independiente)

Suplentes

1. ANA BUENO BARRERA

2. BERNARDO ROIG GRIMALT

3. YULY LORENA ALBAN ANGULO

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. JAUME ALZAMORA RIERA

2. CATALINA INÉS PERELLÓ CARBONELL

3. JOAN LLODRÀ GAYÀ

4. ROSA CURSACH SALAS

5. BIEL PAYERAS TORRANDELL

6. RUTH MATEU VINENT

7. JAUME TOMÀS OLIVER

8. MARTA CATALÀ JORDÀ

9. GUILLEM VERD LLABRÉS

10. AINA SASTRE BESTARD

11. GUILLEM VILLALONGA RAMONELL

12. MARIA MAGDALENA OBRADOR COLOM

13. LLORENÇ CARRIÓ CRESPÍ

14. ANABEL RIVERAS TOBIA

15. JOAN MIQUEL CHACÓN NICOLAU

16. ANTÒNIA GUAL BAUZÀ

17. MIQUEL LLUÍS MESTRE MESTRE

18. MARIA MARGALIDA PERELLÓ PONS

19. RAFEL SEDANO PORCEL

20. MARIA DEL CARME CONTESTÍ MARQUÈS

21. JAUME ORDINES JOAN

22. NÚRIA GARCIA CABALLERIA

23. MIQUEL ÀNGEL COMPANY CAMPINS

24. DOLORS SÁNCHEZ MÁRQUEZ

25. SEBASTIÀ MULET SEGUÍ

26. AINA BETLEM AMENGUAL MARÍ

27. ANDREU BUJOSA BESTARD

28. ROSA MARIA ANTICH MARTÍNEZ

29. JOAN FERRÀ TERRASSA

30. MARGALIDA VIVES ANDREU

31. GUILLEM BALBOA BUIKA

32. ISABEL MARIA BUSQUETS HIDALGO

33. MIQUEL ENSENYAT RIUTORT

Suplentes

1. MARINA FERRE VALVERDE

2. JOSEP DAVID GILABERT LAHOSA

3. BÀRBARA SASTRE BAUZÀ

PARTIDO POPULAR (PP)

1. LLORENÇ SEBASTIÀ GALMÉS VERGER

2. ANTÒNIA ROCA BELLINFANTE

3. CARLOS SIMARRO VICENS

4. MARÍA NURIA RIERA MARTOS

5. GUILLERMO SÁNCHEZ CIFRE

6. MARGARITA SERRA CABANELLAS

7. RAFAEL ÁNGEL BOSCH SANS

8. MARÍA DEL PILAR BONET ESCALERA

9. ANTONIO FRANCISCO FUSTER ZANOGUERA

10. RAQUEL SÁNCHEZ COLLADOS

11. BERNAT VALLORI MAIRATA

12. MARÍA MAGDALENA GARCÍA GUAL

13. JAUME PORSELL ALEMANY

14. ANTÒNIA MARIA PORTELL SALAS

15. PERE FERRER OLIVER

16. MARÍA BAUZÁ MASCARÓ

17. BARTOMEU CALDÉS QUETGLAS

18. MARÍA GARRIDO PASCUAL

19. JAIME ISERN LLADÓ

20. CATALINA GORNALS PEDREGOSA

21. FRANCISCO AGUSTÍN RAMOS LÓPEZ

22. MARGALIDA RAMIS PONS

23. MIGUEL RIERA MUÑOZ

24. MIREIA MARTÍNEZ VAQUER

25. ANTONIO AGUILÓ AMENGUAL

26. FRANCISCA SOCÍAS FERRER

27. RUBÉN FERRÁ GARCÍA

28. MARIA ANTÒNIA CIFRE ROSSELLÓ

29. JOSÉ LUIS SASTRE TOUS

30. MARÍA EUGENIA DÍAZ-MUNIO PEÑA

31. JAIME CATALÀ ROSSELLÓ

32. ÁNGELA ALORDA RAMIS

33. PERE ROTGER LLABRÉS

Suplentes

1. MARGARITA ROSSELLÓ CAÑELLAS

2. JAIME OLIVER FULLANA

3. LAURA JAUME AGUILERA

RESET-REINICIO POLITICO (RESET)

1. ANTONIO LUIS PIZÁ DURÁN

2. ENRIQUETA CASTELLÓ KLEIN

3. SEBASTIAN GUTIERREZ ONIEVA

4. MAYURI ADELAIDA NAVARRETE ZAMBRANO

5. MARCELO CLAUDIO IBARRA TOBARÍAS

6. INES SAENZ ORTIZ

7. FLORENCIO DE PRADA CAJA

8. CARMEN MORENO MORENO

9. MIGUEL ALEJO GARAU FONS

10. BARBARA MARÍA TOMAS QUETGLAS

11. JUAN ORDOÑEZ GARCIA

12. MARIA DEL CARME BUJOSA VALERO

13. JUAN ANTONIO MONTERO CABALLERO

14. MARGARITA ESTELA BENITO

15. FRANCISCO JAVIER ESTRELA SUÑEN

16. MARIA JESUS TORRES GONZALEZ

17. CRISTOBAL RUIZ MARTINEZ

18. ANA MARIA GALLEGOS RODRIGUEZ

19. MANUEL GÓMEZ MARTINEZ

20. DARLY ANDREA NOGUERA ESCOBAR

21. MATEO PERICAS CAIMARI

22. ESPERANZA MACARENA CABALLERO GARRIDO

23. MANUEL MARTIN RUIZ

24. SARAY CABALLERO GARRIDO

25. JUAN JESUS RAMOS MARTIN

26. CARMEN RAMIREZ JUSTICIA

27. JULIO PANTOJA ALABARCE

28. FRANCISCA GARCIA VERA

29. JOSE ANTONIO MARTINEZ RUIZ

30. JESICA CABALLERO GARRIDO

31. CÉSAR MONTENEGRO BLANCO

32. DOLORES SUAREZ CASTRO

33. RAFAEL AGUILAR VILLALONGA

Suplentes

1. NOELIA MIRO MATAS

2. JUAN CARLOS TORRENS CRESPI

3. IVANA MOIRA PONCE GIACOMANTONE

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

1. ANTONI SALAS ROCA

2. MAGDALENA VIVES FERNÁNDEZ

3. JAIME MONSERRAT VAQUER

4. CATERINA NEUS SERRA CAÑELLAS

5. JOAN CARLES VERD CIRER

6. JOANA MARIA PASCUAL SANSÓ

7. RAFEL NADAL LÓPEZ

8. MARIA DE LOS ÁNGELES LEONOR BOSCH PÉREZ

9. DOMINGO BONNIN DANIEL

10. FRANCISCA CASTELL TOMÁS

11. JOSEP MARQUET CERDÀ

12. ISABEL JAUME MARTÍN

13. SALVADOR FEMENIAS RIERA

14. MARGALIDA VENZALA CANAVES

15. FRANCESC MESTRE ESTELRICH

16. JUANA MARIA COLL SAMPOL

17. GASPAR MORA MULET

18. MARIA DEL MAR LLANERAS PASCUAL

19. LLORENÇ SASTRE LLOMPART

20. GAEL ALINE THYUS VIEVILLE

21. BARTOLOMÉ RIPOLL BESTARD

22. MARIA LUISA PORRAS FULLANA

23. MIGUEL OBRADOR OLIVER

24. SEBASTIANA GOMILA AMENGUAL

25. ALONSO ZURERA MASSANET

26. CATALINA MARIA COMAS REUS

27. BARTOMEU GOMILA MATE

28. MAGDALENA MARIA DEL CARMEN BOVER FRAU

29. TOMEU LÓPEZ COLL

30. MELANIA MESQUIDA TRAN

31. JUAN HORRACH COLOM

32. MARIA DEL ROSARIO ROCA GARCIA

33. LORENZO RAMIS ALOMAR

Suplentes

1. MARIA DELS ÁNGELS VERDERA CAMPINS

2. JUAN RIBOT MAYOL

3. MARIA DEL PILAR APARICIO XAMENA

COALICIÓ PER BALEARS (CperB)

1. NADINA SORAYA RAPATTE MOLTENI

2. YURI OLIVER GUERRERO CORNEJO

3. JUANA MARÍA OLIVER PALAZÓN

4. ÁLVARO CABALLERO ÁLVAREZ

5. BELKIS GIANELLA GUERRERO CADENA

6. SEBASTIAN SERRA LLOMPART

7. EVELIN COROMOTO MONTIEL YSTURIZ

8. OLIVER LEONARDO GUERRERO CADENA

9. ISABEL ANABELLA OVIEDO VERA

10. FRANCISCO BAEZA SÁEZ

11. DANIELA SÁNCHEZ LOAIZA

12. GABRIEL DÍAZ GORDO

13. MARIA DEL PILAR BIAYNA CUENCA

14. VICTOR HUGO BARRAZA VEGA

15. SILVIA FORTUNATA NBENGONO NTUTUMU

16. JOSE RAMÓN TORO ZAMBRANO

17. MARÍA GABRIELA URGILES MORA

18. TIBURCIO PAET TABILIN

19. MARÍA DEL PILAR PORRAS GARCÍA

20. SANTO DE JESÚS DE LA CRUZ

21. HELENA APFEL BASARRATE

22. LUIS MANUEL CONCHA ZUMAETA

23. MARÍA CÁNDIDA TORRES IVÁÑEZ

24. JUAN IGNACIO PRAT ALMEIDA

25. MARÍA SAIDI RODRÍGUEZ

26. JOSÉ LUIS ARTIAGA SILVESTRE

27. PAULA PONS ROMO

28. PERE MANUEL JUAN VALLORI

29. MARCELA ALEJANDRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

30. DIEGO GARCÍA RAMON

31. ENCARNACIÓN CAMPOS DALIAS

32. KEVIN BARTOLOMÉ BOVER GAGO

33. MARÍA DE LOS ÁNGELES SALOM GONZÁLEZ

Suplentes

1. JAIME GILABERT DELGADO

2. DECSY MARLENE MARQUINEZ DELGADO

3. ALFONSO GÓMEZ GRANADO

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

1. ALEJANDRO PEDRO VALDIVIA SCHNEIDER

2. MARIA LUZ MÉNDEZ MONTERO

3. ÁNGEL HOYOS VICH

4. MARÍA DEL PILAR GARCÍA BETETA

5. ANDRÉS SÁNCHEZ GARCÍA

6. ITZIARA BIAYNA HUGUET

7. JUAN JOSÉ BARZOLA CASALA

8. MARGARITA SERRA POL

9. ALBERTO BARTOLOMÉ DE BLAS GUASP

10. NOELIA OBRADOR GUTIÉRREZ (Independiente)

11. ENRIQUE MARTIN MARTIN

12. JACINTA PILAR GALINDO GONZÁLEZ

13. BARTOLOMÉ MOYÁ FERRAGUT

14. CARMEN GUTIÉRREZ AVELLANEDA

15. RUBEN ENRIQUE LLULL

16. ASCENSIÓN GONZÁLEZ PÉREZ

17. PEDRO DANIEL PÉREZ CARREÑO

18. ESTÍBALIZ IZQUIERDO GUTIÉRREZ

19. LORENZO JAVIER FIGUEROLA SIQUIER

20. MARIA DOLORES GARCIA MARTIN

21. RAÚL ENSEÑAT GALINDO

22. ANTONIA CORTÉS MIRÓ

23. GUILLERMO PIZÁ MUÑOZ

24. MARIA DOLORES SÁNCHEZ GARCÍA

25. NICOLÁS GALISTEO PADILLA

26. ANA ISABEL ALBERTÍ HORRACH

27. JAIME POMAR PIÑA

28. SARA MARIA ALMEIDA SALAZAR

29. PABLO ÁLVAREZ-UDE PARDO

30. NATALIA OBRADOR GUTIÉRREZ

31. ANTONIO SANCHEZ BERNABÉ

32. ANTONIA GUASP TUGORES

33. JAVIER GONZÁLEZ OLMO

Suplentes

1. MAIA ECHAZARRETA OLIVER (Independiente)

2. JOSÉ JORGE MARTÍNEZ ATERO

3. MARIA NIEVES JUAN RULLÁN

UNIDAS PODEMOS (EUIB-PODEMOS)

1. IVÁN SEVILLANO MIGUEL

2. AURORA RIBOT LACOSTA

3. JOSÉ ANTONIO SARRIÁ SANMARTÍN

4. MAGDALENA GELABERT HORRACH

5. MIGUEL CARRANZA GUASCH

6. CATALINA PIZÁ PLAZA

7. JAUME ANDREU SABATER MALONDRA

8. BIENVENIDA AGUILÓ GRAU

9. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ PAREDES

10. MARÍA TERESA JUAN PÉREZ

11. FRANCESC RIERA CALDENTEY

12. FÁTIMA NAVARRO ENRIQUE

13. JULIÁN CLARAMUNT MARCO

14. MARGARITA PLOMER FORNES

15. RAFAEL ROBLES PRIETO

16. BEATRIZ GIL GÓMEZ

17. JOHN ANDRÉS ARCOS ARCOS

18. CARMEN PARRA ARCOS

19. GONZALO SAIZ GARCIA

20. ANA MARIA PORCEL VERA

21. ANDRÉS DOMÍNGUEZ RUIZ

22. MARIA ELENA MARTINEZ MASSANET

23. DANIEL LOMAS GIL

24. FRANCISCA VANRELL AMENGUAL

25. SERGIO RAJOY JIMÉNEZ

26. CLARA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

27. GONZALO LLAMAS NAVARRO

28. CYNTHIA ELIZABETH GUAL CALVIÑO

29. JOSÉ MARÍA ARANDA CABAÑELLAS

30. MARINA CRESPÍ GÓMEZ

31. ALBERTO SERRANO ZARRAUTE

32. MARIA ASUNCIÓN CASTRILLO PÉREZ

33. ANTONIO ALZINA GÓMEZ-QUINTERO

Suplentes

1. CONCEPCIÓN BALEATO CAAMAÑO

2. FACOURA CISSE FALL

3. GLORIA OLMOS SUÑEN

PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL (PLIE)

1. SEBASTIAN OLIVER RUIZ

2. GABRIELA CAMPOS BRAVO

3. LUIS GONZALEZ DEL VALLE MUNTANER

4. JUANA MARIA VALENS TORRENS

5. JOSE MARIA MULET TORRES

6. ASCENSION MOLLA TORRES

7. FRANCISCO JOSE BONNIN BONNIN

8. YUSMELY JOSEFINA CORONADO CORONADO

9. JOSE MARIA FRANCONETTI MANCHADO

10. EDUARDA CAMPOS RODRIGUEZ

11. EMILIO JOSE MELGAREJO FRANCONETTI

12. MARIA LUISA CARRASCO VALLE

13. ANTONIO RAMOS LOPEZ

14. DOLORES GARCIA HERNANDEZ

15. FRANCISCO JOSE FRANCONETTI FIGUEROA

16. ISABEL RISQUEZ ALAEZ

17. JUAN LUIS CARRASCO VALLES

18. JUANA ANTONIA SANSO SANSO

19. NILO GARCIA SEIJAS

20. CECILIA MULET JIMENEZ

21. JOSE TUGORES BENNASSAR

22. MARIA FLOR CARAMAZANA CERECINOS

23. RAFAEL GUAL PERELLO

24. MARIA ANTONIA VILLALONGA COMPANY

25. JUAN CARLOS FERNANDEZ SIQUIER

26. REBECA ALVAREZ HIDALGO

27. DAVID GARCIA CORONADO

28. CARMEN MANZANO AMAYA

29. FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ

30. PILAR VERD CLEMENTE

31. FRANCISCO SERRANO GUTIERREZ

32. MARGARITA MUGICA PALACIOS

33. GABRIEL GALINDO MARTINEZ

Suplentes

1. MARIA TERESA MARIN RUIZ

2. MIGUEL SILVA MONTAÑES

3. INES SABINA CARRASCO VALLES  