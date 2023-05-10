Este es el listado de todas las candidaturas que se presentan a las elecciones al Consell de Mallorca que se celebrarán el próximo 28 de mayo de 2023.
VOX (VOX)
1. PEDRO BESTARD MARTINEZ
2. MARIA PAZ PEREZ BARCELO
3. ANTONIO GASPAR GILI MILLAN
4. MONTSERRAT AMAT ORTEGA
5. DAVID GIL DE PAZ
6. MARIA CRISTINA MACIAS JAUME
7. ALEJANDRO OLIVARES NIÑO
8. MARIA ESPERANZA CATALA RIBO
9. MANUEL VICENTE MARTINEZ GONZALEZ
10. CRISTINA ESTEVA LOPEZ
11. MAURICIO MARTIN ARREZA
12. MARGARITA PALMER MASCARO
13. JONATAN CACERES FERNANDEZ
14. MARGARITA FERRIOL GUAL
15. MANUEL DIAZ ROMERA
16. SANDRA MARCELA GALVEZ RENDON
17. ISMAEL NAVARRO SANCHEZ
18. ELENA PIGNATELLI ALEMANNO
19. JUAN MANUEL PIÑEIRO VICENTE
20. RAQUEL RUSCALLEDA RODRIGUEZ
21. JOSU MERELAS MANZANARES
22. FRANCISCA NADAL REUS
23. JORGE PEREZ FERNANDEZ
24. MARIA TERESA GARCIA COLLADO
25. SALVADOR IVAN FLORIT FERNANDEZ
26. MARIA ELENA BESTEIRO REGUEIRA
27. JORDI SUBIRANA COBARRO
28. LUCIA DE LAS MERCEDES LOZANO MANCHADO
29. DANIEL SERRA MATEU
30. MARIA MERCEDES DE LA OSA MOYA
31. ESTEBAN SUREDA SUÑER
32. CARLOTA ARIZA PEREZ
33. JUAN SALVA BAUZA
Suplentes
1. MARIA JOSE VERDU TORRES
2. SIMON FUENTES MACKINTOSH
3. VIRGINIA MONRABAL HINOJOSA
Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE)
1. CATALINA CLADERA CRESPI
2. JAVIER DE JUAN MARTIN
3. JUANA MARIA ADROVER MOYANO
4. JOAN FERRER RIPOLL
5. SOFIA ALONSO BIGLER
6. ANDREU SERRA MARTINEZ
7. BEATRIZ GAMUNDI MOLINAS
8. GABRIEL ALOMAR GARAU (Independiente)
9. MARIA ANTONIA TRUYOLS MARTI
10. RUBEN CASTRO ORTEGA
11. MARIA ANTONIA MULET VICH
12. JAUME MATEU LLADO
13. ANTONIA SASTRE LLOMPART
14. JOAN MENDEZ MARTINEZ
15. MARIA BEL LLINAS PASTOR
16. ANTONI MIRALLES NIELL
17. CARMEN CORRALIZA GALLARDO
18. JOSE LUIS URRACA MARTIN
19. IRENE GARCIA SUREDA
20. FA FANG DONG HU
21. MARGARITA PORTELLS SASTRE
22. BARTOLOME BAUZA MARTORELL
23. MARIA ANGELES FERNANDEZ VALIENTE
24. BARTOMEU AGUILAR JOFRE
25. LUCIA ESCRIBANO ALES
26. ENAITZ IÑAN CLEDERA
27. SANDRA LLOP MENDEZ
28. JOAN ANTONI KLEBER GUAL
29. MARIA JOSE JIMENEZ ESCRIBANO
30. ANDRES ISERN POL
31. ANTONIA MASSANET FERNANDEZ
32. ANDREU ALCOVER ORDINAS
33. TERESA RIERA MADURELL
Suplentes
1. FRANCISCO DUARTE BARCELO
2. INMACULADA LOPEZ GARCIAS
3. PEP JAUME UMBERT "GALL"
NUEVO ORDEN NACIONAL-NOU ORDRE NACIONAL (ORDEN)
1. PEDRO DURÁN SUASI
2. FATIMA IKKENE IKKEN
3. JOAN MARÍA FEMENIAS
4. ROSA ANGÉLICA TORO NAGUAS
5. MIGUEL RIERA SUREDA
6. MIREYA BONILLA VÁSQUEZ
7. MELCHOR OLIVER CATALA
8. MARIA DOLORES MARTÍ BORDOY
9. GABRIEL VIDAL VANRELL
10. SUSANA VERÓNICA CALLE MOROCHO
11. JUAN FUSTER SANCHO
12. ROSA ANA GARCÍA FLORES
13. MIGUEL ROBERTO MARTÍNEZ PARRALES
14. MARÍA GUADALUPE GÓMEZ SARZOSA
15. SEBASTIÁN SANCHO AMER
16. MARIA PIEDAD DORRONSORO BASTIDAS (Independiente)
17. ORLANDO SOLIS OROBIO
18. MARIA DEL MAR PARIENTE GARCÍA
19. DENNYS MATEO GARZÓN RAMIREZ (Independiente)
20. KELLY AILYN ARCO ALVARADO
21. RISELDO OROZCO ALFONSO
22. CATALINA MOREY RIBOT
23. MANUEL SUAREZ SILVA
24. GLORIA PETER IMASUEN
25. MARIO SÁEZ MADERO (Independiente)
26. AINA RIERA SUREDA
27. ALEJANDRO MULET HERNÁNDEZ
28. YADEISY ALFONSO ESTRADA
29. ANTONIO CAPÓ GALMÉS
30. OLGA CENEIDA ANGULO QUIÑONES
31. FRANCISCO JAVIER SANTIAGO PAYANO (Independiente)
32. KELLYN AIMAR LAMAS CHIRINOS (Independiente)
33. PABLO EMILIO VÉLEZ DORRONSORO (Independiente)
Suplentes
1. ANA BUENO BARRERA
2. BERNARDO ROIG GRIMALT
3. YULY LORENA ALBAN ANGULO
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. JAUME ALZAMORA RIERA
2. CATALINA INÉS PERELLÓ CARBONELL
3. JOAN LLODRÀ GAYÀ
4. ROSA CURSACH SALAS
5. BIEL PAYERAS TORRANDELL
6. RUTH MATEU VINENT
7. JAUME TOMÀS OLIVER
8. MARTA CATALÀ JORDÀ
9. GUILLEM VERD LLABRÉS
10. AINA SASTRE BESTARD
11. GUILLEM VILLALONGA RAMONELL
12. MARIA MAGDALENA OBRADOR COLOM
13. LLORENÇ CARRIÓ CRESPÍ
14. ANABEL RIVERAS TOBIA
15. JOAN MIQUEL CHACÓN NICOLAU
16. ANTÒNIA GUAL BAUZÀ
17. MIQUEL LLUÍS MESTRE MESTRE
18. MARIA MARGALIDA PERELLÓ PONS
19. RAFEL SEDANO PORCEL
20. MARIA DEL CARME CONTESTÍ MARQUÈS
21. JAUME ORDINES JOAN
22. NÚRIA GARCIA CABALLERIA
23. MIQUEL ÀNGEL COMPANY CAMPINS
24. DOLORS SÁNCHEZ MÁRQUEZ
25. SEBASTIÀ MULET SEGUÍ
26. AINA BETLEM AMENGUAL MARÍ
27. ANDREU BUJOSA BESTARD
28. ROSA MARIA ANTICH MARTÍNEZ
29. JOAN FERRÀ TERRASSA
30. MARGALIDA VIVES ANDREU
31. GUILLEM BALBOA BUIKA
32. ISABEL MARIA BUSQUETS HIDALGO
33. MIQUEL ENSENYAT RIUTORT
Suplentes
1. MARINA FERRE VALVERDE
2. JOSEP DAVID GILABERT LAHOSA
3. BÀRBARA SASTRE BAUZÀ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. LLORENÇ SEBASTIÀ GALMÉS VERGER
2. ANTÒNIA ROCA BELLINFANTE
3. CARLOS SIMARRO VICENS
4. MARÍA NURIA RIERA MARTOS
5. GUILLERMO SÁNCHEZ CIFRE
6. MARGARITA SERRA CABANELLAS
7. RAFAEL ÁNGEL BOSCH SANS
8. MARÍA DEL PILAR BONET ESCALERA
9. ANTONIO FRANCISCO FUSTER ZANOGUERA
10. RAQUEL SÁNCHEZ COLLADOS
11. BERNAT VALLORI MAIRATA
12. MARÍA MAGDALENA GARCÍA GUAL
13. JAUME PORSELL ALEMANY
14. ANTÒNIA MARIA PORTELL SALAS
15. PERE FERRER OLIVER
16. MARÍA BAUZÁ MASCARÓ
17. BARTOMEU CALDÉS QUETGLAS
18. MARÍA GARRIDO PASCUAL
19. JAIME ISERN LLADÓ
20. CATALINA GORNALS PEDREGOSA
21. FRANCISCO AGUSTÍN RAMOS LÓPEZ
22. MARGALIDA RAMIS PONS
23. MIGUEL RIERA MUÑOZ
24. MIREIA MARTÍNEZ VAQUER
25. ANTONIO AGUILÓ AMENGUAL
26. FRANCISCA SOCÍAS FERRER
27. RUBÉN FERRÁ GARCÍA
28. MARIA ANTÒNIA CIFRE ROSSELLÓ
29. JOSÉ LUIS SASTRE TOUS
30. MARÍA EUGENIA DÍAZ-MUNIO PEÑA
31. JAIME CATALÀ ROSSELLÓ
32. ÁNGELA ALORDA RAMIS
33. PERE ROTGER LLABRÉS
Suplentes
1. MARGARITA ROSSELLÓ CAÑELLAS
2. JAIME OLIVER FULLANA
3. LAURA JAUME AGUILERA
RESET-REINICIO POLITICO (RESET)
1. ANTONIO LUIS PIZÁ DURÁN
2. ENRIQUETA CASTELLÓ KLEIN
3. SEBASTIAN GUTIERREZ ONIEVA
4. MAYURI ADELAIDA NAVARRETE ZAMBRANO
5. MARCELO CLAUDIO IBARRA TOBARÍAS
6. INES SAENZ ORTIZ
7. FLORENCIO DE PRADA CAJA
8. CARMEN MORENO MORENO
9. MIGUEL ALEJO GARAU FONS
10. BARBARA MARÍA TOMAS QUETGLAS
11. JUAN ORDOÑEZ GARCIA
12. MARIA DEL CARME BUJOSA VALERO
13. JUAN ANTONIO MONTERO CABALLERO
14. MARGARITA ESTELA BENITO
15. FRANCISCO JAVIER ESTRELA SUÑEN
16. MARIA JESUS TORRES GONZALEZ
17. CRISTOBAL RUIZ MARTINEZ
18. ANA MARIA GALLEGOS RODRIGUEZ
19. MANUEL GÓMEZ MARTINEZ
20. DARLY ANDREA NOGUERA ESCOBAR
21. MATEO PERICAS CAIMARI
22. ESPERANZA MACARENA CABALLERO GARRIDO
23. MANUEL MARTIN RUIZ
24. SARAY CABALLERO GARRIDO
25. JUAN JESUS RAMOS MARTIN
26. CARMEN RAMIREZ JUSTICIA
27. JULIO PANTOJA ALABARCE
28. FRANCISCA GARCIA VERA
29. JOSE ANTONIO MARTINEZ RUIZ
30. JESICA CABALLERO GARRIDO
31. CÉSAR MONTENEGRO BLANCO
32. DOLORES SUAREZ CASTRO
33. RAFAEL AGUILAR VILLALONGA
Suplentes
1. NOELIA MIRO MATAS
2. JUAN CARLOS TORRENS CRESPI
3. IVANA MOIRA PONCE GIACOMANTONE
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. ANTONI SALAS ROCA
2. MAGDALENA VIVES FERNÁNDEZ
3. JAIME MONSERRAT VAQUER
4. CATERINA NEUS SERRA CAÑELLAS
5. JOAN CARLES VERD CIRER
6. JOANA MARIA PASCUAL SANSÓ
7. RAFEL NADAL LÓPEZ
8. MARIA DE LOS ÁNGELES LEONOR BOSCH PÉREZ
9. DOMINGO BONNIN DANIEL
10. FRANCISCA CASTELL TOMÁS
11. JOSEP MARQUET CERDÀ
12. ISABEL JAUME MARTÍN
13. SALVADOR FEMENIAS RIERA
14. MARGALIDA VENZALA CANAVES
15. FRANCESC MESTRE ESTELRICH
16. JUANA MARIA COLL SAMPOL
17. GASPAR MORA MULET
18. MARIA DEL MAR LLANERAS PASCUAL
19. LLORENÇ SASTRE LLOMPART
20. GAEL ALINE THYUS VIEVILLE
21. BARTOLOMÉ RIPOLL BESTARD
22. MARIA LUISA PORRAS FULLANA
23. MIGUEL OBRADOR OLIVER
24. SEBASTIANA GOMILA AMENGUAL
25. ALONSO ZURERA MASSANET
26. CATALINA MARIA COMAS REUS
27. BARTOMEU GOMILA MATE
28. MAGDALENA MARIA DEL CARMEN BOVER FRAU
29. TOMEU LÓPEZ COLL
30. MELANIA MESQUIDA TRAN
31. JUAN HORRACH COLOM
32. MARIA DEL ROSARIO ROCA GARCIA
33. LORENZO RAMIS ALOMAR
Suplentes
1. MARIA DELS ÁNGELS VERDERA CAMPINS
2. JUAN RIBOT MAYOL
3. MARIA DEL PILAR APARICIO XAMENA
COALICIÓ PER BALEARS (CperB)
1. NADINA SORAYA RAPATTE MOLTENI
2. YURI OLIVER GUERRERO CORNEJO
3. JUANA MARÍA OLIVER PALAZÓN
4. ÁLVARO CABALLERO ÁLVAREZ
5. BELKIS GIANELLA GUERRERO CADENA
6. SEBASTIAN SERRA LLOMPART
7. EVELIN COROMOTO MONTIEL YSTURIZ
8. OLIVER LEONARDO GUERRERO CADENA
9. ISABEL ANABELLA OVIEDO VERA
10. FRANCISCO BAEZA SÁEZ
11. DANIELA SÁNCHEZ LOAIZA
12. GABRIEL DÍAZ GORDO
13. MARIA DEL PILAR BIAYNA CUENCA
14. VICTOR HUGO BARRAZA VEGA
15. SILVIA FORTUNATA NBENGONO NTUTUMU
16. JOSE RAMÓN TORO ZAMBRANO
17. MARÍA GABRIELA URGILES MORA
18. TIBURCIO PAET TABILIN
19. MARÍA DEL PILAR PORRAS GARCÍA
20. SANTO DE JESÚS DE LA CRUZ
21. HELENA APFEL BASARRATE
22. LUIS MANUEL CONCHA ZUMAETA
23. MARÍA CÁNDIDA TORRES IVÁÑEZ
24. JUAN IGNACIO PRAT ALMEIDA
25. MARÍA SAIDI RODRÍGUEZ
26. JOSÉ LUIS ARTIAGA SILVESTRE
27. PAULA PONS ROMO
28. PERE MANUEL JUAN VALLORI
29. MARCELA ALEJANDRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
30. DIEGO GARCÍA RAMON
31. ENCARNACIÓN CAMPOS DALIAS
32. KEVIN BARTOLOMÉ BOVER GAGO
33. MARÍA DE LOS ÁNGELES SALOM GONZÁLEZ
Suplentes
1. JAIME GILABERT DELGADO
2. DECSY MARLENE MARQUINEZ DELGADO
3. ALFONSO GÓMEZ GRANADO
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. ALEJANDRO PEDRO VALDIVIA SCHNEIDER
2. MARIA LUZ MÉNDEZ MONTERO
3. ÁNGEL HOYOS VICH
4. MARÍA DEL PILAR GARCÍA BETETA
5. ANDRÉS SÁNCHEZ GARCÍA
6. ITZIARA BIAYNA HUGUET
7. JUAN JOSÉ BARZOLA CASALA
8. MARGARITA SERRA POL
9. ALBERTO BARTOLOMÉ DE BLAS GUASP
10. NOELIA OBRADOR GUTIÉRREZ (Independiente)
11. ENRIQUE MARTIN MARTIN
12. JACINTA PILAR GALINDO GONZÁLEZ
13. BARTOLOMÉ MOYÁ FERRAGUT
14. CARMEN GUTIÉRREZ AVELLANEDA
15. RUBEN ENRIQUE LLULL
16. ASCENSIÓN GONZÁLEZ PÉREZ
17. PEDRO DANIEL PÉREZ CARREÑO
18. ESTÍBALIZ IZQUIERDO GUTIÉRREZ
19. LORENZO JAVIER FIGUEROLA SIQUIER
20. MARIA DOLORES GARCIA MARTIN
21. RAÚL ENSEÑAT GALINDO
22. ANTONIA CORTÉS MIRÓ
23. GUILLERMO PIZÁ MUÑOZ
24. MARIA DOLORES SÁNCHEZ GARCÍA
25. NICOLÁS GALISTEO PADILLA
26. ANA ISABEL ALBERTÍ HORRACH
27. JAIME POMAR PIÑA
28. SARA MARIA ALMEIDA SALAZAR
29. PABLO ÁLVAREZ-UDE PARDO
30. NATALIA OBRADOR GUTIÉRREZ
31. ANTONIO SANCHEZ BERNABÉ
32. ANTONIA GUASP TUGORES
33. JAVIER GONZÁLEZ OLMO
Suplentes
1. MAIA ECHAZARRETA OLIVER (Independiente)
2. JOSÉ JORGE MARTÍNEZ ATERO
3. MARIA NIEVES JUAN RULLÁN
UNIDAS PODEMOS (EUIB-PODEMOS)
1. IVÁN SEVILLANO MIGUEL
2. AURORA RIBOT LACOSTA
3. JOSÉ ANTONIO SARRIÁ SANMARTÍN
4. MAGDALENA GELABERT HORRACH
5. MIGUEL CARRANZA GUASCH
6. CATALINA PIZÁ PLAZA
7. JAUME ANDREU SABATER MALONDRA
8. BIENVENIDA AGUILÓ GRAU
9. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ PAREDES
10. MARÍA TERESA JUAN PÉREZ
11. FRANCESC RIERA CALDENTEY
12. FÁTIMA NAVARRO ENRIQUE
13. JULIÁN CLARAMUNT MARCO
14. MARGARITA PLOMER FORNES
15. RAFAEL ROBLES PRIETO
16. BEATRIZ GIL GÓMEZ
17. JOHN ANDRÉS ARCOS ARCOS
18. CARMEN PARRA ARCOS
19. GONZALO SAIZ GARCIA
20. ANA MARIA PORCEL VERA
21. ANDRÉS DOMÍNGUEZ RUIZ
22. MARIA ELENA MARTINEZ MASSANET
23. DANIEL LOMAS GIL
24. FRANCISCA VANRELL AMENGUAL
25. SERGIO RAJOY JIMÉNEZ
26. CLARA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
27. GONZALO LLAMAS NAVARRO
28. CYNTHIA ELIZABETH GUAL CALVIÑO
29. JOSÉ MARÍA ARANDA CABAÑELLAS
30. MARINA CRESPÍ GÓMEZ
31. ALBERTO SERRANO ZARRAUTE
32. MARIA ASUNCIÓN CASTRILLO PÉREZ
33. ANTONIO ALZINA GÓMEZ-QUINTERO
Suplentes
1. CONCEPCIÓN BALEATO CAAMAÑO
2. FACOURA CISSE FALL
3. GLORIA OLMOS SUÑEN
PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL (PLIE)
1. SEBASTIAN OLIVER RUIZ
2. GABRIELA CAMPOS BRAVO
3. LUIS GONZALEZ DEL VALLE MUNTANER
4. JUANA MARIA VALENS TORRENS
5. JOSE MARIA MULET TORRES
6. ASCENSION MOLLA TORRES
7. FRANCISCO JOSE BONNIN BONNIN
8. YUSMELY JOSEFINA CORONADO CORONADO
9. JOSE MARIA FRANCONETTI MANCHADO
10. EDUARDA CAMPOS RODRIGUEZ
11. EMILIO JOSE MELGAREJO FRANCONETTI
12. MARIA LUISA CARRASCO VALLE
13. ANTONIO RAMOS LOPEZ
14. DOLORES GARCIA HERNANDEZ
15. FRANCISCO JOSE FRANCONETTI FIGUEROA
16. ISABEL RISQUEZ ALAEZ
17. JUAN LUIS CARRASCO VALLES
18. JUANA ANTONIA SANSO SANSO
19. NILO GARCIA SEIJAS
20. CECILIA MULET JIMENEZ
21. JOSE TUGORES BENNASSAR
22. MARIA FLOR CARAMAZANA CERECINOS
23. RAFAEL GUAL PERELLO
24. MARIA ANTONIA VILLALONGA COMPANY
25. JUAN CARLOS FERNANDEZ SIQUIER
26. REBECA ALVAREZ HIDALGO
27. DAVID GARCIA CORONADO
28. CARMEN MANZANO AMAYA
29. FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ
30. PILAR VERD CLEMENTE
31. FRANCISCO SERRANO GUTIERREZ
32. MARGARITA MUGICA PALACIOS
33. GABRIEL GALINDO MARTINEZ
Suplentes
1. MARIA TERESA MARIN RUIZ
2. MIGUEL SILVA MONTAÑES
3. INES SABINA CARRASCO VALLES