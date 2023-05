Marga Prohens y su núcleo duro tienen claro que harán lo imposible para gobernar en minoría y evitar compartir el Govern, el Consell y el ayuntamiento de Palma con Vox. Es por ello que la propuesta que presentará la presidenta y líder popular a su cúpula será la de acudir a las investiduras sin pactos con el partido de extrema derecha que lidera Jorge Campos.

La futura presidenta del Govern ha convocado para el jueves por la tarde su comité ejecutivo regional, el máximo órgano entre congresos. Prohens les explicará la estrategia del PP tras los resultados electorales que les otorgaron 26 diputados, sumando el de Formentera, y lo consideran una mayoría suficiente para conformar un Govern en solitario mediante pactos puntuales.

Hoy Prohens viaja a Madrid para participar en la reunión del Comité Nacional del PP, convocado por el presidente nacional Alberto Núñez Feijóo. Allí se analizaran los resultados regionales en toda España y Prohens se convertirá en una de las protagonistas. Se valora que el domingo recuperó el poder en Balears después de ocho años de hegemonía de la izquierda y haber heredado un partido con los peores resultados de la historia para catapultarlo a los 26 escaños.

Desde el PP se muestran tajantes y lo único que estarían dispuestos a negociar con Vox es una abstención en la investidura de Marga Prohens. No quieren ni pensar por un momento en compartir Govern con Vox. Consideran que sería una bomba de relojería y es mucho más estable un Ejecutivo en solitario y alcanzar acuerdos puntuales y no solo con Vox.

En el entorno de Marga Prohens se asegura que 26 diputados es una mayoría más que suficiente para no depender de otro partido. De igual modo, consideran que para Vox será muy difícil no apoyar la investidura de Prohens cuando su objetivo era sacar a Armengol y toda la izquierda de las instituciones, tal y como han verbalizado en más de una ocasión. También ven muy difícil que Vox se alinee con PSIB-PSOE y Més para votar en contra de Prohens, cuado el PP tiene los mismo escaños que toda la izquierda junta. La investidura de presidenta del Govern, en el caso de que en la primera votación no se alcance la mayoría absoluta, en segunda votación basta la mayoría simple y que la candidata, en este caso Prohens, obtenga más votos favorables que en contra. Por ello la abstención de Vox es necesaria para alcanzar el objetivo. Habrá que ver qué pide a cambio Vox.

La investidura de Prohens coincidirá en la campaña electoral de las elecciones generales, aspecto que según fuentes del PP también condicionará mucho a Vox no apoyar a Prohens como presidenta.