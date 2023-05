Podemos se da por casi extinguido. La debacle electoral ha dejado caras largas y alguna que otra lágrima en la sede de la formación 'morada' en Palma. "Es una noche triste", ha manifestado la candidata al Govern, Antònia Jover.

No sin antes felicitar al Partido Popular por su incontestable victoria, Jover ha lamentado "no haber conseguido revalidar la confianza con la ciudadanía" y que "el bloque progresista no haya llegado a la población".

A preguntas de los periodistas, la candidata ha insistido en que es pronto para conocer los motivos del batacazo: "La semana que viene nos reuniremos con la ejecutiva para ver qué ha pasado", ha expresado.

En cualquier caso, en unas declaraciones breves y con un tono abatido, Jover ha admitido que no ha sido "capaz" de "transmitir suficiente credibilidad a sus propuestas", si bien ha defendido que el Govern ha creado un escudo social y ha protegido a la ciudadanía durante esta legislatura: "Creo que la pandemia nos ha desgastado".

Tanto la candidata al ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, como el que aspiraba a presidir el Consell de Mallorca, Iván Sevillano, se han limitado a flanquear a Jover mientras admitía la debacle, pero no han ofrecido declaraciones.