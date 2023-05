Més ha perdido votos, pero ha mantenido la representatividad en las principales instituciones de Baleares. A este último aspecto, junto a los buenos resultados conseguidos en algunos municipios, se agarraron como a un clavo ardiendo los candidatos de esta formación política, Lluís Apesteguia en el Parlament; Jaume Alzamora en el Consell de Mallorca, y Neus Truyol en el ayuntamiento de Palma.

Pese a ello, la sensación de derrota era evidente, y Apesteguia reconoció que no se habían conseguido ninguno de los dos objetivos que se habían fijado, como eran revalidad una mayoría progresista en las instituciones y que ésta fuera liderada por una fuerza soberanista. «Esta no es una buena noche», reconoció el líder de Més per Mallorca.

Pero una vez admitida la derrota, el mensaje se movió en torno a la recuperación, al anunciar que desde la oposición se va a batallar para modificar el modelo económico y proteger la lengua catalana y el territorio. Igualmente, Apesteguia se comprometió a ser la voz de los movimientos sociales. «A partir de mañana, vamos a trabajar con fuerza», subrayó.

En términos similares se expresó Jaume Alzamora, que junto al candidato al Parlament insistió en la fortaleza demostrada por Més en el ámbito municipalista, como fuerza más votada en ocho poblaciones, pese a admitir que «no es el resultado esperado ni deseado». En cualquier caso, felicitó al PP por la victoria obtenida en las islas.

Tiempos «terroríficos»

Pero también como Apesteguia, el candidato al Consell de Mallorca advirtió de la dureza de los tiempos que se avecinan, especialmente en materia lingüística. «Lo que nos espera es terrorífico», de ahí la insistencia en que tienen por delante cuatro años en los que una de las prioridades va a ser la lucha en favor del catalán. «Plantaremos cara», subrayó.

En cuanto a su mayor resistencia frente al crecimiento de la derecha, Alzamora la achacó a que durante la legislatura que concluye desde esta formación política se han hecho «propuestas claras y valientes».

El discurso de Neus Truyol, la primera en comparecer, fue similar, con un reconocimiento de que «no son los resultados que nos habrían gustado», y que la victoria de la «derecha y de la extrema derecha» era una mala noticia para Palma. Pese a ello, se sumó al argumento de que Més ha sido la formación de izquierdas que mejor ha resistido el avance de PP y de Vox.

Sobre este último, aseguró que se van a hacer todos los esfuerzos para «minimizar el impacto negativo» que en su opinión se va a registrar, aunque felicitó a los populares y a Jaime Martínez por su victoria.

Truyol también puso de relieve que a partir de ahora se va a trabajar para poder recuperar el Ayuntamiento palmesano en 2027, con cuatro años «de mucha movilización».

«Valiente y radical»

De este modo, la candidata a la alcaldía anunció una oposición «valiente y radical», de la mano de los movimientos sociales, vecinales, ecologistas y sindicales.

Otro aspecto en el que coincidieron los tres candidatos fue agradecer los apoyos recibidos por parte de los ciudadanos y el trabajo realizado por sus equipos, aunque se señaló también la necesidad de analizar las causas de la abstención.

El eslabón más débil

A la hora de analizar la derrota de las fuerzas progresistas, el jefe de campaña de Més, Joan Llodrà, fue otro de los que insistió en que esta formación política había mostrado una mayor fortaleza que sus socios, pero también admitió el cambio de tendencia que se estaba viviendo, y fue el que apuntó que el eslabón más débil de la cadena había sido Unidas Podemos. Fue el primero en comparecer para reconocer que, a falta de resultados definitivos, las expectativas a medida que avanzaba el recuento de votos «no van bien del todo», con una pérdida de votos de su partido, aunque manteniendo la representatividad. Nada más conocer el sondeo de IB3, ya afirmó que los datos echaban «humo»