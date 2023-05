Los dirigentes de El Pi han reconocido esta noche el gran fracaso electoral que ha sufrido la formación regionalista, que no ha conseguido entrar en ninguno de las principales instituciones de Baleares. Pierde su presencia tanto en el Parlament, como en el Consell de Mallorca. Solo mantiene la alcaldía en cinco municipios de Mallorca, que ya gobernaba antes de estas elecciones.

Josep Melià, el candidato de El Pi al Parlament, era posiblemente el dirigente político más afectado por el negativo resultado electoral cosechado por el partido regionalista. Y si bien señaló que seguirá en política, “pasaré a un segundo plano. Yo no me aparto de la política, me han apartado”, lamentó el candidato de El Pi.

Las encuestas electorales daban al partido que preside Tolo Gili daba un pronóstico muy optimista, situando a la formación en una posición clave para formar el futuro Govern de Baleares. Sin embargo, la realidad no ha podido estar más alejada de estos pronósticos, ya que el resultado ha sido nefasto, según han confesado esta noche los dirigente de El Pi.

Gili fue el primero en valor esta debacle electoral. “Ha sido un fracaso. Tenemos que reflexionar para determinar hacia dónde debemos dirigir el proyecto de futuro de El Pi”. El presidente de la formación señaló que, a nivel municipal, los resultados habían sido buenos, no así el resto de resultados cosechados esta noche. Gili se mostró preocupado por el resultado de estas elecciones autonómicas. “Ha quedado claro que la moderación no está de moda. Ahora está de moda el extremismo”. También lanzó un mensaje para el PP, al que felicitó el resultado, pero se mostró preocupado hasta dónde cederá el partido de Marga Prohens en la negociación con Vox. Para el dirigente político, en un primer análisis de los resultados, ha considerado esta noche que muchos ciudadanos han votado más en un concepto nacional, que pensando en las instituciones autonómicas, señalando que en estas elecciones ha primado el voto útil por encima de otras circunstancias.

Josep Melià, que esta próxima legislatura no estará presente en el Parlament, también ha reconocido esta noche el enorme fracaso cosechado. “Nuestro mensaje tiene dificultades para penetrar en las grandes ciudades”, ya que nuestra presencia política se limita a los municipios pequeños. Al igual que el presidente de su partido, Melià se mostró preocupado por el ascenso de Vox y sobre todo se lamentó que a partir de ahora las políticas de Baleares “las marque la extrema derecha”.

Aunque ninguno de los afiliados de El Pi pidió la dimisión del candidato al Parlament, el propio Melià ha reconocido esta noche que el resultado le obliga a dar un paso al lado en la dirección de su partido y que a partir de ahora, aunque no vaya a abandonar la política, “pasaré a un segundo plano”, por lo que ya no volverá a encabezar ninguna candidatura. “Sigo pensando que Baleares necesita un proyecto centrista y de mallorquinismo”, insistió Melià, que descartó que los malos resultados de esta están relacionados con las fricciones que ha tenido el partido en los últimos años.

Antoni Salas, el candidato al Consell, también se mostró decepcionado por los resultado y coincidió en que El Pi necesita abrir un periodo de reflexión, porque considera que la formación regionalista es más necesaria que nunca en el futuro político de Mallorca. Gili también se mostró muy preocupado con el ascenso de Vox y la influencia que tendrá este partido en las próximas políticas. Por ello, abogó por seguir apostando por la moderación y, al igual que sus dos compañeros, aseguró que El Pi no va a desaparecer, sino que a partir de esta noche empezarán a trabajar de cara a las próximas elecciones. A última hora de la noche el escrutinio daba un diputado a El Pi en el Consell de Mallorca