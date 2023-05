«No solemos abrir los domingos por la noche, pero hoy toca», confesaba uno de los responsables del Kaelum a las 1:45 horas de la madrugada. Era el lugar elegido por el Partido Popular para celebrar a lo grande su histórico triunfo en las elecciones. Esta conocida discoteca ubicada en la Avenida Argentina de Ciutat estaba preparada para recibir al grueso de militantes, apoderados y simpatizantes del grupo liderado por Marga Prohens, Llorenç Galmés y Jaime Martínez, las estrellas de los comicios.

‘El cambio es ahora’, rezaba la pantalla gigante, con el logotipo del partido, instalada detrás del DJ. Todo estaba preparado. No fue un acto improvisado, algo que evidencia el hecho de que confiaban a ciegas en las victorias en el Govern, Consell y Ajuntament de Palma, entre otros. Era una fiesta privada, exclusiva, en la que no podía estar cualquiera. Así se lo hicieron saber a DIARIO de MALLORCA, que estaba ahí para ser testigo de lo que diera de sí la celebración y que fue obligado a abandonar el recinto cuando fue detectada su presencia. «Si no tienes pulsera del PP te tienes que ir, no queremos problemas», advirtieron los encargados de la sala.

No querían más ojos de los necesarios para una madrugada que apuntaba a que sería muy larga y que había organizado, casi en secreto para que no hubiera sorpresas desagradables, Javier Bonet, número dos del partido en Palma y pareja de Prohens. Pero dio con la tecla, para alegría de sus compañeros que querían diversión hasta muy tarde. Había motivos para ello.

Todas las miradas se dirigían hacia la futura presidenta de los baleares, visiblemente emocionada, pero los reyes de la pista fueron el que se sentará en la poltrona del Consell, Llorenç Galmés, y Sebastià Sagreras, portavoz de la campaña. Ambos fueron el alma de una fiesta para el recuerdo después de ocho años en la oposición y que estuvo alimentada por los gin-tonic, ron con cola y Jägermeister, que desfilaron como si no hubiera un mañana.

Otros representantes municipales, como Estefanía Gonzalvo, que gobernará en Andratx tras su mayoría absoluta, o Juanan Amengual, en Calvià, también fueron agasajados tras sus grandes resultados y saltaron abrazados con sus compañeros al son del característico «alcaldesa, alcaldesa» y «alcalde, alcalde».

Los bailes finalizaron en esa sala, pero habían empezado mucho antes en la sede del partido en el carrer del Palau Reial. A las 22 horas ya se frotaban las manos de que la jornada tendría un final feliz. Por eso empezaron a montar la tarima y el equipo musical con el que celebrarían el triunfo. Todavía quedaba mucho por escrutar, pero la cosa iba tan bien que, a las 22:38 horas, se oyó un grito procedente del segundo piso, donde estaban los pesos pesados, como si hubiera marcado un gol el Real Mallorca. Acababan de conocer un resultado que confirmaba los buenos augurios. «¿Puedo subir? Estoy muy contento por ellos», preguntaba una simpatizante a los periodistas que estaban agolpados a la puerta esperando la comparecencia de los protagonistas.

Los apoderados y militantes empezaron a llegar a la sede del PP, que observaban la retransmisión de IB3 Televisió a través de una pantalla que se había instalado al lado del escenario. Incluso un joven llegó vestido con la camiseta del Mallorca y una bandera de España, como si de una celebración futbolística se tratara. Hasta que a las 23:30 horas ya dejaron de ser prudentes y se empezaron a oír aplausos muy prolongados y gritos de «presidenta, presidenta».

Algunos afiliados del PP empezaron a entonar la canción 'Adiós con el corazón, que con el alma no puedo' cuando apareció Armengol en las pantallas

Prohens quería comparecer la última ante los medios después de que lo hicieran sus adversarios políticos. Y curiosamente se subió el volumen cuando apareció Francina Armengol, que será desalojada del Parlament. Ahí los presentes le empezaron a entonar, con mucha sorna, la popular canción de Óscar Chaves llamada «Adiós con el corazón, que con el alma no puedo». Incluso uno de ellos fue a más. «Vete ya de una vez», gritó elevando los decibelios. Fueron los mismos que escucharon con mucha atención las palabras de Jorge Campos, líder de Vox, en las que tendía una mano para gobernar con ellos. «Aquí mandamos nosotros», apuntaban tajantes.

Pero el clímax llegó con la aparición de Prohens, Galmés y Martínez, que ya habían atendido a los medios de comunicación y que querían compartir su entusiasmo con los suyos. Ahí se desató la locura y las más de trescientas personas que ya estaban ahí querían mostrar su cariño a los líderes. «Es que no me lo creo», admitió la propia Prohens a una amiga nada más verla antes de darle un sentido abrazo.

Incluso el futuro alcalde de Palma protagonizó una escena propia de una película romántica. Con el micrófono en mano buscó a su mujer con la mirada y le dedicó unas palabras. «No la veo ahora y quizá no se lo digo mucho, pero quiero que sepa que estoy aquí gracias a ella», destacó antes de sacar el ‘ohhhh’ de complicidad de los asistentes.

Hasta que llegó el cachondeo, se rompieron filas y todos los protocolos. Al son de ‘Nochentera’, la canción de Vicco que sonó dos veces seguidas, el Partido Popular empezó a bailar, tanto arriba como abajo de la tarima. Ya daba igual. No hacía falta que el DJ estuviera inspirado porque la noche estaba muy animada, pero el famosísimo ‘Quédate’ de Quevedo, el clásico ‘Feo, fuerte y formal’ de Loquillo o el icónico ‘Vivir mi vida’ de Marc Anthony la adornaron con tino.

Galmés, como si fuera el ganador del Tour de Francia, abrió una botella de cava para lanzar el espumoso a los que estaban alentándole. Y para cerrar, y no por casualidad, sonó ‘Amigos para siempre’, la canción de Los Manolos que quedó inmortalizada en los Juegos de Barcelona de 1992.

A las 1:14 horas, el jefe de gabinete de Marga Prohens, Alejandro Jurado, anunció que debían cortar la música «para respetar el descanso de los vecinos» y les emplazó a que acudieran al Kaelum para seguir con los festejos. Tuvo que insistir una segunda vez para que le hicieran caso porque todos estaban muy a gusto, las cosas como son. Varios coches hicieron sonar el claxon antes de desplazarse para continuar una juerga que ya es para siempre.