"El 28 de mayo hay una primera moción de censura de censura a Pedro Sánchez y al sanchismo". Estas palabras fueron pronunciadas hace apenas cuatro días por la candidata del PP al Govern y ganadora de las elecciones autonómicas, Marga Prohens, en su último gran discurso el pasado 24 de mayo en el Trui Teatre de Palma en el que estuvo presente el presidente del partido y candidato al Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Aunque esta ha sido una referencia constante durante toda la campaña electoral.

La dirigente 'popular' apuntaba que "las mociones de censura se hacen en la calle, en los barrios y el domingo tenemos la oportunidad de decir Sánchez sí o Sánchez no. En Baleares, el domingo diremos Sánchez no" y reivindicaba que España está "cansada del sanchismo". En el mitin, Feijóo también planteó las elecciones como un plebiscito a la figura del candidato socialista e incluso la secretaria general de los 'populares', Sandra Fernández, manifestaba esta misma mañana en IB3 que "nosotros planteamos las autonómicas como el primer paso de una moción de censura a Sánchez".

Prohens ha repetido durante los últimos meses que la candidata del PSIB, Francina Armengol, es "la presidenta autonómica más sanchista de todos" y ha tomado una "deriva radical" después de ocho años de Pacto con Unidas Podemos y Més per Mallorca. La presidenta del PP balear también ha criticado con gran intensidad el apoyo de la líder socialista a la ley del 'solo sí es sí'. Vox ha sido incluso más virulento en sus ataques a Armengol desde el inicio de la legislatura por ser la "fiel escudera de Sánchez" y aplicar en las islas sus políticas "radicales y prohibicionistas".

Pedro Sánchez ha convocado hoy elecciones generales para el 23 de julio y en su discurso ha afirmado que, pese a la debacle electoral de ayer, "magníficos presidentes autonómicos se van a ver desplazados por una gestión impecable", incluso tras haber incrementado el número de votos respecto a 2019, como es el caso de Armengol. En su visita a Palma, el presidente del Gobierno ensalzó la "gran lucha" de Armengol por los intereses de Baleares. Un elogio que fue correspondido por la socialista, que agradeció tanto su visita a las islas como su "trabajo maravilloso" en favor de las islas: "Siento orgullo cuando veo que va por el mundo y es una persona totalmente respetada y respetable".

Además, Armengol dejó claro antes de comenzar la campaña que quería a Sánchez en la campaña electoral —a diferencia de otros barones que se mostraban reticentes— porque, según defiende, "hemos conseguido lo que nunca se había conseguido en la historia de la democracia para las islas y por ello lo considero un valor para esta campaña".