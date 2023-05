El amor puede aparecer en cualquier parte, incluso en una mesa electoral. Pablo de Haro, un joven enfermero de 29 años, ha acudido esta mañana a ejercer su derecho a voto en el Escorxador y ha sentido un flechazo al coincidir con una chica de ojos azules, que le ha dejado prendado.

"Hoy he ido a votar en Palma de Mallorca, (S'Escorxador) y había una chica con los ojos azules en una mesa electoral que me ha parecido guapísima, me ha dado corte decírselo en persona, así que a ver si Twitter hace su magia", ha contado en su cuenta de Twitter. El joven ha querido usar las redes sociales para encontrar a la chica, ya que no se lo ha dicho en persona por vergüenza.

Hoy he ido a votar en Palma de Mallorca, (S'Escorxador) y había una chica con los ojos azules en una mesa electoral que me ha parecido guapísima, me ha dado corte decírselo en persona así que a ver si Twitter hace su magia. #YoVoto #28MayoElecciones #Elecciones2023 — Pablo de Haro (@PablodeHM) 28 de mayo de 2023

Alberto Jarabo encuentra a la chica de ojos azules, protagonista del flechazo electoral en s'Escorxador

La chica de ojos azules, protagonista del flechazo que ha tenido un joven enfermero de 29 años en s'Escorxador esta mañana cuando ha ido a votar, ha aparecido. Ha sido Alberto Jarabo, concejal de Unidas Podemos en Cort, quien ha hecho la labor de celestina.

