El amor puede aparecer en cualquier parte, incluso en una mesa electoral. Pablo de Haro, un joven enfermero de 29 años, ha acudido esta mañana a ejercer su derecho a voto en el Escorxador y ha sentido un flechazo al coincidir con una chica de ojos azules, que le ha dejado prendado.

"Hoy he ido a votar en Palma de Mallorca, (S'Escorxador) y había una chica con los ojos azules en una mesa electoral que me ha parecido guapísima, me ha dado corte decírselo en persona, así que a ver si Twitter hace su magia", ha contado en su cuenta de Twitter. El joven ha querido usar las redes sociales para encontrar a la chica, ya que no se lo ha dicho en persona por vergüenza.

Hoy he ido a votar en Palma de Mallorca, (S'Escorxador) y había una chica con los ojos azules en una mesa electoral que me ha parecido guapísima, me ha dado corte decírselo en persona así que a ver si Twitter hace su magia. #YoVoto #28MayoElecciones #Elecciones2023 — Pablo de Haro (@PablodeHM) 28 de mayo de 2023

Una presidenta de una mesa electoral de Inca sale a tomar un café y no vuelve

La mañana ha transcurrido con pocas incidencias en los colegios electorales de Palma; sin embargo, en Inca, la Policía Local ha tenido que intervenir en una mesa electoral.