Cupido ha disparado sus flechas de amor en esta jornada electoral. La mejor anécdota ha sido literalmente un flechazo. Un joven busca a una chica de ojos azules que es vocal en s'Escorxador. Pablo de Haro, un joven enfermero de 29 años, ha acudido este domingo a ejercer su derecho de voto en el centro cultural obra del arquitecte Bennazar y ha sentido un flechazo al coincidir con una chica de ojos azules. El sanitario ha compartido su historia por Twitter. "Hoy he ido a votar a Palma y había una chica con los ojos azules en una mesa electoral que me ha parecido guapísima, me ha dado corte decírselo en persona, así que a ver si Twitter hace su magia".