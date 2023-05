Vota a Yolanda Díaz sin falta, en diciembre

Kissinger se preguntaba por el teléfono de Europa. En la misma línea, habrá votantes que el próximo domingo protagonizarán esta escena en los colegios electorales mallorquines:

-Buenos días, vengo a votar a Yolanda Díaz.

-Una excelente elección, caballero. Siéntese por favor en aquella silla de allí.

El votante obedece pero, después de una hora de espera, se levanta y vuelve a dirigirse a la mesa:

-Perdone que insista, pero querría votar a Yolanda Díaz y no puedo perder todo el día.

-Todos querríamos votar a Yolanda, pero tendrá que esperar a diciembre. Hoy no se presenta.

-Pero si el jueves presidió un mitin de Unidas Podemos en palma.

-Claro, pero Ione Belarra y Yolanda están peleadas a muerte. La vicepresidenta estaría más cerca del PSOE de Sánchez, o incluso de Més. Si va a apoyar a la líder de Sumar, puede votar prácticamente a cualquier partido excepto a Podemos. Aunque lo más sencillo es votarla en diciembre, sin falta.

Es curioso afirmar que votar a Vox/PP el 28M no solo ayuda a la «política útil» defendida ayer en Palma por Díaz, vestida del blanco que le han copiado Marga Prohens y Francina Armengol. Para los objetivos de Sumar, cuanto peor para Podemos y por tanto para la izquierda vigente, mejor para el proyecto emergente. Es muy fácil de demostrar, sin mas que preguntarse a quién se le ocurre presentar antes de las elecciones de mayo una opción política antagónica de Podemos, y que solo concurrirá a las urnas en diciembre. Si llega viva.

El precio de la autodestrucción programada de la izquierda se empezará a pagar el domingo. Los espectadores del ejercicio de canibalismo deben limitarse a apreciar la tremenda similitud entre los discursos sobre el «relato» de Díaz y de Pablo Iglesias. El primer profesor de política práctica de la candidata acaba de confesar que hay heridas con Sumar que nunca cicatrizarán.

Podemos tiene derecho a pensar que Yolanda Díaz facilita sus tristes opciones del domingo, se tratará solamente de un nuevo error póstumo. La vicepresidenta del Gobierno pronunció un discurso de marca blanca como su vestuario, en referencia a su cargo pero no a las siglas que lidian el domingo, por mucho que enfatice «la importancia que estas elecciones tienen». Racionó las menciones a Unidas Podemos hasta el final del acto, por qué habría de elogiar a un partido que no la tendría como candidata, ni una sola alusión a Sumar para no mancharlo. No faltó en cambio «una mala noticia para Feijóo, vamos a volver a gobernar en las generales».

La gestión de los consellers de Podemos es tan impecable que dejan el Govern antes de las elecciones. Nadie va a añorarlos. Juan Pedro Yllanes abrió el acto señalando que la perspectiva de una victoria de la derecha «pone los pelos de punta». La vicepresidenta intensifica la amenaza, anuncia que viene «la barbarie». El problema de la antigua izquierda es doble. O está insultando como «bárbaros» a los electores que en Mallorca los colocaron por encima del PSOE, y que los han abandonado en masa, o lo morados han cometido errores lo suficientemente graves para que las mentes sosegadas prefieran a Atila.

Todo lo cual pasa por encima de Yolanda Díaz, que gana más con una derrota de Podemos que con un afianzamiento del partido en fase de demolición. La izquierda mallorquina reza para que la fragmentación causada por la presunta salvadora no sitúe a la izquierda por debajo del cinco por ciento. Confían en que el votante sentado, se resignará:

-Vale, pues deme hoy la papeleta de Podemos y en diciembre ya vendré a votar a Yolanda.

En efecto, es altamente improbable que ocurra.