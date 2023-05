Llega el momento de los votantes después de 15 días de intensa campaña electoral. Las elecciones autonómicas y municipales de este año son las más abiertas y decisivas de los últimas dos décadas por dos motivos concretos: ninguna encuesta vaticina un resultado claro como si pasaba en los anteriores comicios --sobre todo en 2015 y 2019-- y el resultado será determinante para el devenir de las islas ya que el Pacto busca su tercera legislatura consecutiva, mientras la derecha quiere arrebatarles el poder después de ocho años en la oposición.

Mientras la izquierda teme la abstención —en 2019 fue del 44 por ciento— y la baja movilización, la derecha ya tiene a todos sus electores preparados para acudir a las urnas. Aunque la clave serán los indecisos porque el 22% aún no ha decidido su voto, según el CIS. Por ello, el Pacto coincide en pedir a los ciudadanos que acudan «de forma masiva» a los colegios electorales.

La candidata del PSIB-PSOE, Francina Armengol, cerró ayer la campaña en la Plaça de les Columnes de Palma, donde fue recibida a gritos de “presidenta, presidenta”. La dirigente socialista volvió a pedir el voto útil frente al abstencionismo y reclamó que nadie se quede en casa para que la derecha no salga vencedora: "El domingo nos jugamos mucho en todas las islas. Votar es un derecho pero para los socialistas debe ser una obligación. Hay que defender en las urnas lo que hemos construido juntos durante estos cuatro años".

De esta forma, Armengol demandó un último esfuerzo a sus votantes y militantes en esta recta final de campaña: "La gran familia socialista cuando se mueve es imparable. Falta nada, estamos en el cierre, va a ser una jornada electoral vibrante y emocionante. Pero tengo clara una cosa: vamos a ganar las elecciones en Palma, Mallorca y Baleares".

Quiso despedirse con un mensaje para todos los ciudadanos de las islas: “Pido el voto desde la razón, pero sobre todo desde el corazón, la alegría, y la esperanza porque el voto al Partido Socialista garantiza el futuro de Baleares. Nos jugamos el presente y el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos”.

La candidata del Partido Popular, Marga Prohens, se despidió del frenesí electoral en Campos, su pueblo, donde también decidió empezar la campaña hace 15 días: "Vengo aquí porque es un pueblo de gente trabajadora, que no nos dejamos comprar ni engañar". Denunció que ha recibido una campaña de "ataques crueles y mentiras" y reclamó a los votantes que ayuden al PP porque la izquierda "no puede continuar en las instituciones". Por este motivo, pidió una "mayoría contundente" para quitar del poder sobre todo a Podemos porque "las malas personas no pueden ser políticos". Por la mañana había incidido en el principal tema de su campaña: la bajada de impuestos. Volvió a prometer la eliminación de Sucesiones y Donaciones porque «me lo piden en todos los barrios» y apeló al «voto útil».

Unidas Podemos pidió el voto para tener unas islas "con más derechos, por unas islas sostenibles y pioneras en el despliegue de la ley de vivienda". La candidata a la presidencia del Govern, Antònia Jover, afirma que este domingo hay que votarles para "luchar por el derecho a la vivienda y el derecho a poder disponer de un transporte gratuito para siempre". "Animo a toda la gente a votar, haga frío o haga calor, porque estas elecciones nos lo estamos jugando todo", añadió.

La candidata de CS, Patricia Guasp, eligió el Parc Albert Camus, donde se ubica el antiguo edificio de Gesa, para pedir el voto con el objetivo de «recuperar y liberar» Palma y Baleares del bipartidismo después de «degradar durante décadas» tanto la ciudad como las islas: «Es el mejor ejemplo de todo lo que no funciona tanto del PP como del PSOE». Asegura que los ciudadanos están «hartos» de la corrupción y de las desigualdades territoriales, sanitarias y educativas: «Este 28 de mayo libérate de la corrupción del PP, de todo lo que no funciona, de las promesas incumplidas del PSOE, de la propaganda partidista socialista, de la ultraderecha negacionista, que niega la igualdad entre hombre y mujeres y el cambio climático, y de los nacionalistas y populistas, de su agenda identitaria que te quieren imponer, que te minan a impuestos pero sobre todo te restan libertades y derechos», declaró Guasp.

Més per Mallorca se decantó por la plaza de Santa Pagesa, donde sus aspirantes dejaron claro que, en caso de ganar, centrarán la próxima legislatura en la defensa del derecho a la vivienda, la normalización de la lengua catalana en todos los ámbitos, la defensa del medio ambiente y el territorio, así como el decrecimiento turístico y el aumento del poder político de las instituciones de Baleares. El candidato al Govern, Lluís Apesteguia, manifiesta que en los próximos cuatro años «hay que ir más lejos, con la esperanza de una tierra verde con un territorio protegido, con un país cohesionado entorno a la lengua catalana y con más autogobierno para poder comandar a nuestra casa». Asimismo, apunta que el domingo «tenemos que hacer posible el país que soñamos, una tierra de futuro para todo el mundo, pensada desde la izquierda y con visión y autoestima de país».

Vox fue el primer partido en despedir la campaña con un discurso muy breve. Sus candidatos se reunieron bajo la estatua de Jaume I en la plaza de España para pedir el voto de «la España que madruga y los trabajadores» contra los que «solo quieren vivir de las subvenciones y el catalanismo que nos han impuesto». El aspirante al Govern, Jorge Campos, asegura que son las elecciones autonómicas «más importantes de la democracia» porque, si vuelve a ganar la izquierda, «no podremos recuperarnos».

Finalmente, El Pi se presenta como «la mejor garantía para frenar a los extremistas» y ser deciviso para decantar el próximo Ejecutivo autonómico. El candidato al Govern, Josep Melià, apuesta por defender «de manera radical» los intereses de Baleares, así como una financiación justa.