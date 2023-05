Marga Prohens, candidata del Partido Popular al Govern: «Estas son las elecciones más decisivas de las últimas décadas»

Marga Prohens (Campos, 1982) se presenta por primera vez como candidata al Govern después de que el PP lleve ocho años sin tocar poder. Traductora de profesión, vuelve a la política autonómica después de cuatro años en el Congreso.

¿Cuáles serían las primeras medidas que tomaría si llega a presidenta?

La eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos, abuelos y nietos y entre cónyuges. Además lo bajaríamos al 50% entre hermanos, y también entre tíos y sobrinos. Es una reclamación de la gente de todas las islas porque es el impuesto más injusto.

Cuando hablan del voto útil, ¿apelan al votante de CS y El Pi?

Yo me dirijo a todos los votantes de Balears. A los que siempre han votado al PP para agradecerles que sigan confiando en nosotros, a quienes se fueron a otras opciones políticas por errores que cometió el partido en el pasado y están volviendo, y a quienes nunca nos hubieran votado pero no quieren que su papeleta sea un aval a las políticas de Pedro Sánchez y Francina Armengol. La única forma de que haya cambio es votando al PP. Porque puede haber votos que no sirvan para nada porque sus partidos no lleguen a tener representación parlamentaria. Solo tenemos un voto cada cuatro años y un solo día para el cambio.

La izquierda siempre ha dicho que pactará si ganan, pero ustedes repiten que gobernarán en solitario. ¿Temen a Vox?

No tengo miedo a nada, y menos en política. Tampoco creo que funcione el discurso del miedo como están haciendo algunos. Yo hablo de ilusión, propuestas y alternativa. A diferencia de Armengol, que ya ha renunciado a gobernar en solitario, me presento para tener una mayoría suficiente para aplicar mi programa de gobierno desde la estabilidad que da un Govern en solitario. Hay que movilizar a los indecisos para que nos acaben votando.

¿Qué proponen para resolver el problema de la vivienda?

Los problemas en vivienda y sanidad, dos banderas que suele enarbolar la izquierda, demuestran el fracaso del Pacto y su incapacidad para gestionar. Aprobaré un decreto de emergencia habitacional con el foco puesto en las casi 80.000 viviendas vacías que tenemos en Balears para que salgan al mercado. El sector inmobiliario avisa de que la ley de vivienda ya tiene efectos perversos porque se retiran inmuebles del mercado. No creemos en topar los alquileres, en los impuestos a las viviendas vacías o en las listas de grandes tenedores, que comenzaron en diez y ahora quieren llegar a dos viviendas. Proponemos incentivos fiscales, ceder suelo público para construir vivienda a precio tasado y seguridad jurídica para que los propietarios tengan garantías de que recuperaran la propiedad en las mismas condiciones, además de asegurar que cobran la mensualidad.

¿Eliminarán el requisito del catalán en la sanidad?

Los sindicatos nos dicen que es una traba más, después del acceso a una vivienda, y que se trata de un elemento disuasorio a la hora de venir a trabajar a Baleares.

¿Baleares está preparada para recibir 16 millones de turistas cada año?

La pregunta es cómo poder recibirlos y qué tipo de turistas queremos recibir. ¿Por qué hace ocho años nadie hablaba de saturación turística? Con muchos meses de antelación ya sabes cómo será la temporada y te puedes anticipar a los problemas, pero no se han mejorado los accesos a Palma, no se han hecho parkings disuasorios y no se han hecho mejoras en el transporte público. Estamos en contra del decrecimiento porque solo se puede hablar de ello desde una posición elitista y cómoda, sin importarte cuántos puestos de trabajo se perderían.

¿Fue un error la comida con José María Rodríguez?

He dado más explicaciones sobre una comida privada, dentro de una casa particular y de mi vida privada. Entiendo que algunos quieran volver a sacarlo, sobre todo quienes no tiene propuestas. Ya ha pasado, y a pocos días de las elecciones lo que interesa a la gente es la vivienda, la sanidad o los impuestos.

¿Bajar impuestos no significa empeorar los servicios públicos?

Están recaudando más dinero que nunca debido a la subida de precios que está asfixiando a las familias. Somos de las pocas Comunidades que ha decidido no bajar los impuestos ni ha deflactado el IRPF.

El Pacto defiende que ha hecho las mayores deducciones fiscales.

Es totalmente insuficiente. Los empresarios han hecho un esfuerzo enorme para subir salarios, pero está por debajo del aumento del coste de vida. Proponemos una reforma fiscal de 200 millones de los 1.000 millones que han recaudado de más. Lo rechazan por un tema ideológico, no económico.

Entiendo que prefiere devolver estos 200 millones antes que invertirlos.

Claro. El dinero, donde mejor está, es en el bolsillo de los ciudadanos. Deben poder elegir cómo lo gastan o invierten.

¿El PP se puede permitir cuatro años más de Pacto?

No me preocupa tanto qué pasaría con el partido sino qué pasaría con los ciudadanos, los trabajadores, los autónomos o las familias. Me preocupa ver este empobrecimiento tan rápido y el intervencionismo. Se dedican a decirte cómo tienes que vivir. Son las elecciones más decisivas de las últimas décadas porque ha habido ocho años en que el socialismo y el prohibicionismo han avanzado demasiado rápido. Hay gente que no nos ha votado nunca pero nos dicen que nos prestan su voto para cambiar esta situación.