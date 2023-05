«Marga, estás muy guapa» y a ganar

La mayoría de los asistentes al mitin central del PP habían votado a Cañellas. El guiño de Marga Prohens en su discurso torrencial sin nada dentro, suplicando literalmente «el voto de las personas mayores», venía obligado por el auditorio. La congregación era numerosa pero de entusiasmo perfectamente descriptible, «¿y ahora hemos de aplaudir?» Si hemos de ganar, pues ganaremos.

Núñez Feijóo no pierde el tiempo con prosopopeyas. El mayor activo electoral que ha detectado en su candidata es que «Marga, estás muy guapa». Con estos mimbres que rescatan la «mujer mujer» aznarista, concluyó «y a ganar el domingo». El presidente del PP estaba aterrorizado ante la versión catastrofista de Balears que le transmitían sus representantes mallorquines, y que el presidente popular no detectó «en mi visita al mercado de La Palma». Alguien preferiría ser confundido con Andalucía, según acostumbra el jefe de la oposición así en Badajoz como en Cáceres.

El desconocimiento de Feijóo no exime de su cumplimiento. Una vez que ha sobrevolado los asuntos locales, el galaicoandalusí se encela en su tema clásico, «Por qué Sánchez tiene un Falcon y yo no». Su discurso no levanta pasiones, le molesta claramente que le abracen, no besa, prefiere irse a llegar.

Prohens estaba tan incendiada el día de su cumpleaños que tuvo que corregir sobre la marcha un error morrocotudo. Agradeció a Feijóo sus visitas a Mallorca en «los dos últimos años». Ocurre que la mitad de las visitas del presidente nacional del PP en ese periodo corresponden a un tal Pablo Casado. Tierra trágame, y la candidata improvisa «tus visitas en el último año y medio», errando de nuevo por más de cuatro meses.

Jaime Martínez es el paria de la fiesta, el que acaba de pinchadiscos del guateque. Pronunció el primer discurso de la historia en que todos los agradecimientos eran falsos, y en que los homenajeados de «mi equipo» le devolverán la puñalada a la primera oportunidad . Elogió al esposo de Prohens como si fuera una incorporación a la lista del candidato a alcalde, en vez de una imposición conyugal.

Feijóo le concedió tan poca importancia a Martínez que lo calificó de candidato a Mallorca, la idea de un Consell le suena esotérica y en una visita anterior los llamó «cabildos». En fin, el PSOE contraprograma con María José Montero, la enemiga pública número uno de Mallorca, ¿por qué lo ponen todos tan difícil? Y qué pensaba Rosa Estarás, de la segunda mujer del PP balear que aspira al Consolat.