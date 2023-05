La avalancha de excusas para no asistir a la mesa electoral complica las elecciones en Palma

El ayuntamiento de Palma está teniendo más dificultades de lo inicialmente previsto para formar las mesas electorales de las elecciones que se celebrarán el próximo domingo. Y ello se debe a que se ha disparado el número de recursos de exención que se han presentado en la Junta Electoral de Palma para evitar ser convocado a esta jornada de elecciones. Estos recursos de exención las presentan habitantes que han sido elegidos por sorteo para constituir cada una de las 433 mesas que se instalarán en distintas zonas de Palma, para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. Estas personas, que obligatoriamente deberían constituir dicha mesa, han recurrido a la Junta Electoral, exponiendo algún tipo de argumento que les impide formar parte en el proceso electoral. Los recursos se resuelven de forma individual y de hecho hay muchas sobre las que todavía no se ha producido el pronunciamiento. Se espera que todas ellas sean resueltas en las próximas horas, pero debido a esta circunstancia no se descarta que el ayuntamiento de Palma, que es el encargado de elegir a las personas que constituyen dichas mesas, tenga que ampliar el sorteo para elegir a nuevos ciudadanos, ya que no se esperaba que se presentara un número tan elevado de recursos. Por lo tanto, será el próximo jueves la fecha tope para que Cort, a través de la Policía Local, pueda comunicar a un ciudadano que tiene que asistir obligatoriamente a su colegio electoral, para formar parte de la mesa.

Cada una de estas mesas está formada por un presidente y por dos vocales. Además de estas tres personas, en el sorteo se incluyen dos sustitutos para el presidente y otros dos para cada uno de los vocales. De tal manera, que en previsión de que no se presente alguno de los ciudadanos elegidos en este sorteo, para cada mesa se convoca a un total de nueve personas. Estos elegidos están obligados a presentarse en su colegio electoral antes de que se abra el horario de votación. Si por cualquier circunstancia que no estuviera justificada una de estas personas no se presenta a la hora que se le ha indicado, podría verse sometido a un proceso penal, que puede terminar en una condena que conlleva multa e inhabilitación. En total, en la ciudad de Palma se ha elegido a 3.897 personas, para asegurar que el próximo domingo las mesas electorales están constituidas por las tres personas que exige la normativa. La mayoría de recursos han sido rechazados por la Junta Electoral.