Antònia Jover: «Lo que me diferencia de Francina Armengol es la valentía»

Antònia Jover afronta su primer asalto al Govern balear después de haberse fogueado cuatro años en el Congreso de los Diputados. La vivienda está en el centro de su campaña y lo estará en su acción de gobierno si el 28M es propicio.

¿Cuál será su primera decisión si es presidenta del Govern?

Poner en marcha todas nuestras propuestas en materia de vivienda. Tiene que ser un derecho, no un bien de mercado. La primera medida será un impuesto a las viviendas vacías, una medida que está funcionando en Euskadi. También pediremos al Estado que nos permita legislar desde aquí la limitación de compra de viviendas a los no residentes. Lo primero que tenemos que hacer es asegurar que la gente que vive en las islas tenga acceso a una casa a un precio asequible.

Proponen aflorar 70.000 viviendas vacías para ponerlas en alquiler. ¿Cómo lo harán?

En Euskadi, cuando aprobaron el impuesto a las viviendas vacías, entraron en el mercado inmobiliario el 25% de las que había, y sin poner ni una sola sanción. Nosotros no podemos permitirnos tener 70.000 pisos vacíos mientras se sigue construyendo de manera indiscriminada.

¿Cuánto tiempo tendrá que estar una vivienda vacía para que sea objeto de esa regulación?

Tenemos que concretarlo, en este momento todavía no lo tenemos trabajado jurídicamente. A lo mejor un piso lleva vacío un año porque está en obras y por tanto no entraría. Contemplaremos diferentes posibilidades. En este sentido también queremos poner en marcha una inmobiliaria pública. Dicen que los propietarios no sacan sus pisos al mercado de alquiler porque les preocupa no cobrar la renta. Bien, pues esta inmobiliaria garantizaría el cobro y también que el piso le sería devuelto en condiciones. A cambio, garantizaría al inquilino un alquiler razonable.

Se han generado muchas expectativas con la Ley de Vivienda estatal. Promete frenar las subidas de los alquileres, pero no va a servir para bajarlos. ¿Podemos se conforma con eso?

No. La ley estatal es una ley marco, pero las competencias son del Govern balear y podemos desarrollar todas las herramientas que nos da desde aquí.

¿Ese tope a la subida de los alquileres no llega tarde? Al menos para los inquilinos de Palma, donde la mayoría de los alquileres ya superan los mil euros.

Se tienen que poner en marcha medidas extraordinarias y estoy convencida de que ese impuesto afloraría miles de viviendas vacías. Si sólo fueran un 25% de las 70.000 que hay, hablaríamos de 17.000 que se incorporarían al mercado de alquiler. Solo eso rebajaría los precios.

La izquierda de las islas habla mucho de diversificación económica y cambio de modelo, pero durante estos últimos años de un gobierno progresista en Balears apenas se han dado pasos en esa dirección. ¿Los darán la próxima legislatura?

Lo hemos empezado a hacer desde la conselleria de Transición Energética. La industria ha subido un 23% y el sector agrario ha duplicado el peso que tenía sobre el PIB. No es suficiente, lo sabemos, pero seguiremos por este camino.

«Pablo Iglesias tenía razón cuando decía que hay poderes que tienen más fuerza que un diputado a la hora de legislar»

¿Al PSIB le falta valentía para dar esos pasos?

Quien tiene valentía es Unidas Podemos.

¿Cómo se combate la masificación turística sin tener competencias para limitar la entrada de personas en las islas?

Por eso pedimos la cogestión de puertos y aeropuertos. Tenemos que poder legislar desde aquí, y tener voz y voto sobre la entrada de turistas. Hace poco el gobierno de coalición en el Consell de Mallorca eliminó más de 15.000 plazas turísticas que había en la bolsa. Es un paso más.

¿La tensión entre Sumar y Podemos les restará votos el 28M?

Yolanda Díaz vendrá a Mallorca a hacer campaña por Unidas Podemos. Y no tengo ninguna duda de que en las próximas elecciones generales iremos en confluencia. Sabemos que los votantes de izquierdas quieren unidad.

¿Qué ha aprendido estos cuatro años en el Congreso de los Diputados?

He aprendido que Pablo Iglesias tenía razón cuando decía que hay poderes que tienen más fuerza que un diputado a la hora de legislar. También que, aunque se pueden cambiar muchas cosas, todo implica un proceso burocrático largo y complejo. Y he aprendido que en la derecha hay partidos de odio que están en contra de todo lo que beneficia a la ciudadanía, como el salario mínimo o la revalorización de las pensiones.

¿Usted ha visto esas cloacas del Estado de las que habla Iglesias?

Las ve todo el mundo.

¿Por qué un votante de izquierdas debe votar a Antònia Jover y no a Francina Armengol? ¿Qué las diferencia?

La palabra es valentía. Nosotros sí seremos capaces de sacar adelante todas medidas necesarias para que la vivienda sea un derecho y no un bien de mercado. Y para frenar la masificación turística al mismo tiempo que diversificamos la economía. No debemos nada a nadie, a nosotros un banco no nos llamará para influir en que legislemos de una manera u otra.

Si la izquierda gobierna, ¿usted se ve como vicepresidenta?

Unidas Podemos entrará en el Govern porque solo desde dentro se pueden trabajar para la ciudadanía y hacer cambios. Si en el próximo Govern hay o no una vicepresidenta es un tema de pactos de los que ahora no hay que hablar.

Teniendo en cuenta que priorizan las políticas de vivienda, ¿pedirán ocupar la conselleria de vivienda?

Primero tenemos que poner los programas sobre la mesa y llegar a acuerdos. Solo después se hablará de quiénes son las personas más apropiadas para cada conselleria.