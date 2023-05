De los 21 candidatos y candidatas en liza en estas elecciones autonómicas y municipales en las principales instituciones, hay cinco que tienen plaza fija en la Administración. La candidata del PP al Govern, Marga Prohens, trata de conseguir en estos momentos una vacante de funcionaria a través del proceso de estabilización de interinos en el Ayuntamiento de Palma. Cinco líderes de distintas formaciones podrían regresar a su puesto de trabajo en el sector privado al encontrarse en excedencia y nueve no tendrían ningún plan B asegurado si abandonaran la política. Para todos ellos el Plan A es conseguir la máxima representación en las instituciones y continuar dedicándose activamente a la política.

Cabe señalar que El Pi es el partido con más candidatos a las Administraciones de mayor importancia que son funcionarios. Josep Melià (que aspira al Govern) es letrado asesor jurídico con plaza fija en el Ayuntamiento de Sant Llorenç. Por su parte, el candidato a Cort, Carles Cabrera, tiene plaza de profesor en el IES Josep Maria Llompart, aunque trabaja en el STEI como secretario de normalización lingüística. Cabrera asegura que preferiría regresar al sindicato «si me quieren». En el PSIB, Catalina Cladera (presidenta del Consell y aspirante a conseguir la reelección) es la única de los tres candidatos principales que tiene plaza fija pública. En concreto, es auditora en la Sindicatura de Comptes de Balears, puesto que consiguió por oposición en 2004.

Hay que recordar que el año pasado el Govern intentó equiparar el cargo de auditor de la Sindicatura al de interventor, una plaza que hubiera podido beneficiar económicamente tanto a Cladera como a la segunda de la lista de José Hila en Palma, Rosario Sánchez. El Ejecutivo se echó atrás alegando que fue un error.

También son trabajadores públicos Jaume Alzamora (candidato de Més per Mallorca al Consell) y Alex Valdivia, que lidera la lista de Cs al Consell. El primero es funcionario de carrera de la conselleria de Educación, con plaza de profesor de Geografía e Historia en el Centre d’Educació de Persones Adultes (CEPA) de Artà. El segundo es funcionario técnico superior de la CAIB, en las áreas de análisis económico y relaciones con la UE. Valdivia está en excedencia, pero sólo los 15 días de campaña.

El caso de Marga Prohens (PP), que se bate la presidencia con Armengol, es diferente. Opta a cuatro puestos de trabajo fijo en Cort, a través del plan de estabilización de interinos, aunque de uno de ellos ya ha sido excluida. La candidata a la presidencia del Govern empezó a trabajar en el consistorio en 2005 y quedó como indefinida por un contrato en fraude de ley, tal y como avanzó este diario esta misma semana. El Ayuntamiento de Catalina Cirer no rescindió el acuerdo laboral de obra y servicio que Prohens firmó como técnica de grado medio en 2006, lo que después le obligó a prolongarlo. La adjudicación de las plazas a las que opta las resolverá el consistorio que salga del 28-M.

Sector privado

En el lado opuesto, están los políticos que podrían regresar al sector privado a sus empleos anteriores en caso de no querer militar en la oposición, no obtener escaños o abandonar directamente la política. Patricia Guasp, la líder de Cs, podría regresar a su trabajo (está en excedencia) como senior legal advisor y asociada senior en PricewaterhouseCooper (en adelante PwC), una de las firmas de consultoría de las Big Four. Eva Pomar, la candidata de los naranjas a Cort, también está en excedencia forzosa por lo que podría volver a su puesto de trabajo de directora financiera y de gestión en Projecte Home Balears. Antoni Salas, candidato de El Pi al Consell, está en un situación similar, pero en su caso como profesor en el colegio concertado Jesús María de Palma. Salas, licenciado en Filología Catalana, hace 16 años que es el alcalde de Costitx. Jaime Martínez, aspirante a alcalde de Palma por el PP, también tiene una salida laboral asegurada. El arquitecto fundó con su mujer Patricia Domínguez el despacho de arquitectura Home Art Studio.

El caso de la actual presidenta del Govern Francina Armengol, que pretende la reelección, puede incluirse en este apartado. Ella dice que no tiene plan B -como muchos otros candidatos-, pero es farmacéutica y podría regresar a la farmacia familiar en Inca, donde ya trabajó entre 1995 y 1999. Además, asegura que desearía participar en proyectos de cooperación internacional.

Sin plan

El resto de candidatos, confiesa directamente que no tiene plan B: ni son funcionarios ni están en excedencia en el sector privado.

El alcalde de Palma y candidato del PSIB a Cort José Hila es licenciado en Económicas y uno de sus últimos empleos fuera de la política fue como consultor autónomo y formador de emprendedores. Fue parte del gobierno socialista de Palma con Aina Calvo como alcaldesa, primero como concejal de Función Pública y después como primer teniente de alcalde de Movilidad.

Llorenç Galmés, del PP, aspirante a presidir el Consell, no tiene experiencia laboral alguna en el sector privado. Si deja la política, confía en poder trabajar en el ramo empresarial. Al tiempo que terminaba la carrera de Economía en 2007, entraba directamente en el Ayuntamiento de Santanyí como primer teniente de alcalde. Y al año siguiente, fue nombrado presidente regional de las nuevas generaciones del partido.

En Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, licenciado en Filología Clásica, era profesor de griego y latín a jornada completa en la Academia Fleming en 2015, pero no pidió la excedencia. Y anteriormente trabajó como profesor en institutos públicos en Cataluña. Si abandonara la política activa, buscaría trabajo como profesor y se formaría en indoeuropeística, en los Países Bajos concretamente. Le gustaría hacer la tesis sobre la reconstrucción fonética del indoeuropeo, centrándose específicamente en la oclusiva bilabial sonora, es decir, la B. En el caso de Neus Truyol, trataría de buscar un empleo relacionado con el mundo de la participación. Es socióloga y máster en cooperación y participación ciudadana. Uno de sus últimos empleos: trabajó en un proyecto de investigación social en la Universidad Autónoma de Madrid.

En Unidas Podemos, ninguno de los tres candidatos está de excedencia de un trabajo anterior. Antes de entrar en política, Antònia Jover ya no trabajaba. Si tuviera que abandonarla, regresaría al mundo de la contabilidad, que ha sido su oficio toda la vida. Iván Sevillano es ingeniero y buscaría un trabajo como tal. Fue jefe de obra especializado en obra civil subterránea y estuvo en proyectos de la red de metro de varias ciudades españolas. Lucía Muñoz, la candidata a Cort, tampoco tiene plaza fija en ningún lado. Es politóloga y técnica de cooperación internacional, dos campos a los que le gustaría regresar algún día. Uno de sus últimos trabajos fue como técnica de proyectos en la Fundació per a la Formació i la Recerca.

En Vox, Jorge Campos tampoco tiene un trabajo que le esté esperando por estar en excedencia. Su último empleo en el sector privado fue de auditor y analista de riesgos en Mapfre. Si deja la política, retomará la actividad privada en el campo jurídico y empresarial. Fue director de la Oficina de gestión medioambiental del Ayuntamiento de Calvià o director general de la Fundación Baleares Sostenible. Por su parte, Pedro Bestard (Consell) es cazador y tuvo un bar en Marratxí antes de entrar en Vox. Si deja la política, regresaría al mundo empresarial del sector servicios. Por último, el general Fulgencio Coll está jubilado. Su plan B: estar más con la familia.