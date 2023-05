Mitin del PSOE en Mallorca con el presidente: "Te quiero, Pedro"

Es posible amar a un político. Desde que la televisión nos los arrojó al salón de casa, pasaron a ser un objeto más de la cultura pop, como los Beatles. Y dejaron de adorarse las ideas. Con Twitter, la imagen volvió a decaer en pro de una falsa dialéctica, pero con Pedro Sánchez eso no sucede, la erótica del poder más clásica, la analógica, aguanta. «Te quiero», se escucha en el polígono de Son Ferragut. El presidente acaba de subir a la tarima y deja pasar el tiempo hasta que terminan los vítores. La declaración de amor de una joven ante dos mil personas apenas dibuja una emoción en el rostro del líder socialista, menos irritado tras la retirada de los etarras de las listas de Bildu y perfectamente programado para reorientar la campaña hacia lo concreto: la batería de medidas que están siendo aprobadas a contrarreloj en Consejo de Ministros con las urnas a la vuelta de la esquina. Pero vayamos a lo importante: Joana Fernández ama a Sánchez. Se estremece envuelta en la bandera del partido de la rosa. Es militante y va tercera en la lista de Porreres. «Yo no me voy de aquí sin fotografiarme con él».

El mitin central de los socialistas tiene lugar en Son Ferragut, un polígono deportivo inaugurado hace cuatro años. Donde ahora se levanta la instalación, había antiguamente un safareig donde se bañaban los vecinos del barrio del Amanecer. «Aquí hubo más de una tragedia. Se ahogaron varios niños», evoca Antonio Alcaraz, votante de Vox en estos comicios. Como buen vecino, cotillea desde el bar de enfrente con sus amigos Juan José Irles y Joan Irles. La cola para entrar al recinto es extensa y la van alimentando los autocares que descargan militantes y simpatizantes de diversas agrupaciones socialistas de la part forana. El partido sabe que es momento de exhibir músculo para ganar las elecciones. «Vengo de Manacor, estoy jubilada. Soy una convencida, votaré al PSOE, pero quería escuchar la propuesta en directo. Deseo que ganen de nuevo: con la pandemia lo hicieron muy bien y también subieron mucho el salario mínimo», dice María Inés Rodríguez. «Es el mejor presidente del mundo», interrumpe Hugo Zamudio. «Soy un fanático del PSOE, pero Sánchez es un genio. Habla inglés y se metió a la UE en el bolsillo». «Nací socialista y moriré socialista. Lo soy hasta las trancas», asegura Catalina Mateu, jubilada de Inca. «Sánchez roza la perfección. Y cuida a los mayores. Me ha subido 80 euros la pensión, que para mí son dos compras más al mes. Con Rajoy el incremento fue de 40 céntimos», compara. Belén García le agradece al presidente la reforma laboral. «Trabajo en el sector de la dinamización escolar. Me he pasado 15 años con contratos de obra y servicio y gracias a la nueva ley me hicieron fija discontinua», celebra. Para Alberto Escudero urge una victoria de las izquierdas, «en un contexto en que gran parte de Europa vira a la derecha». En la cola, los testimonios son clonados. Sólo Margalida Cerdà, de Port de Pollença, confiesa que su voto no será socialista. «Yo soy de Més per Mallorca pero he venido con las amigas». En su grupo, se han repartido bocadillos para cenar durante el mitin. Ferraz ha tenido mucho que ver en el montaje del acto, desde Mallorca se han encargado del escenario y otros detalles. El rojo está omnipresente: suelos forrados, banderas, cartelería y abanicos. Entre el público, si los guardaespaldas permiten el acercamiento a las zonas reservadas al poder, se vislumbra al exdiplomático y escritor Fernando Schwartz y a la líder de las kellys en Balears Sara del Mar García. El rostro del presidente es digno de análisis y no sólo para confirmar el mote de ‘El Guapo’: apenas mutó durante las intervenciones de Hila, Cladera y Armengol. Alguna sonrisa acartonada, afectada, seguida de varias miradas distantes, reflejaron o bien incomodidad o que sus pensamientos volaban a otro sitio. Ante el atril, Sánchez es otra cosa, se crece al ritmo que proporcionalmente lo hacen sus anuncios. De repente, desaparecen de su ánimo las horas que arrastra desde Eivissa. Pese a ello, el cierre del mitin es frío. Sólo regala dos selfies a los cientos de personas que le esperan. Reme Guerrero de Son Servera se ha hecho con el trofeo: «Cada vez que viene a Mallorca consigo foto con él y renuevo mi imagen de perfil de WhatsApp. Los guardaespaldas ya me tienen fichada», relata. Joana, la mujer del «te quiero», se va sin nada, quizá dolida. Ha comprendido que el amor nace del deseo repentino de hacer eterno lo pasajero. Y no hay nada más pasajero que el poder político en democracia.