Elecciones en Baleares: Seis de cada diez ciudadanos cree que el Pacto no resolverá sus problemas

Los resultados electorales de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre Baleares publicada este jueves no convencieron a nadie por la baja fiabilidad de su proyección de votos aunque, como viene sucediendo en los últimos años, la parte más interesante del informe se encuentra en las preguntas directas que formulan los entrevistadores a los ciudadanos porque permiten entender cómo afrontan los votantes los inminentes elecciones.

Por ejemplo, el estudio aporta dos datos muy relevantes: a pesar de que el 45% de los encuestados desaprueba la gestión del Govern, el 50% considera que la situación general actual en Balears es buena. Unas cifras importantes teniendo en cuenta el impacto de la pandemia y la actual crisis inflacionaria, que cambiaron radicalmente la legislatura.

En la pregunta concreta sobre la gestión de Francina Armengol durante los últimos cuatro años, el 44 por ciento considera que ha sido buena o muy buena, mientras que el 46,4% asegura que ha sido mala o muy mala. Este dato está directamente relacionado con la campaña personalista diseñada por el PSIB porque consideran que su principal baza electoral es la confianza y los logros conseguidos durante estos años. «Baleares funciona y avanza: somos la economía que más crece, la comunidad que más empleo crea y que más sube los salarios», reitera la candidata socialista.

Los ciudadanos también responden a preguntas sobre la actividad del Govern del Pacto y ofrecen un fresco acerca de la visión colectiva. Por un lado, el 53% considera que el Ejecutivo autonómico no conoce los problemas que sufre la comunidad autónoma, el 59% asegura que no sabe resolver estas problemáticas, el 53% considera que no saben comunicarse con la ciudadanía y el 66% asegura que no facilita las consultas y/o gestiones de la ciudadanía simplificando la burocracia. Por otro lado, más de la mitad de los encuestados reconocen que el Govern ha tenido buena disposición para negociar con distintos sectores como sindicatos, ONG o asociaciones y uno de cada dos destaca que el Govern tiene sensibilidad por los problemas de las minorías y personas vulnerables.

Situación en las islas

En esta misma línea, el organismo público pregunta a los votantes si creen que Baleares está mejor que hace cuatro años. Aquí la respuesta varía: el 35,5 por ciento considera que la situación es más próspera, el 28% afirma que está peor y el 14,2% apunta que está «mucho peor». El 16,7 cree que está igual y solo el 3,7% considera que está «mucho mejor».

Esta es una de las claves parra entender la estrategia del PP ya que todos sus dirigentes repiten de forma insistente una consigna clara: las islas están peor desde que gobierna Armengol. Concretamente apuntan que Baleares vivía mejor antes de su llegada en 2015, año en que destronó a José Ramón Bauzá.

Otro de los datos interesantes que aporta la encuesta es la identificación subjetiva de clase, que en el caso de Baleares se mantiene estable en los últimos años. En este caso, casi uno de cada dos ciudadanos (48,7%) se considera de clase media, mientras que solo el 15,1% se percibe como clase trabajadora u obrera.

Estas valoraciones contrastan con los últimos datos oficiales de la Agencia Tributaria en los que se explica que un trabajador de las islas cobra 19.791 euros de media -8.190 euros anuales de diferencia respecto a un asalariado de Madrid- y, además, el archipiélago tiene alrededor de 99.130 personas que cobran menos de la mitad del salario mínimo interprofesional, con una media de 3.194 euros anuales. En el tramo opuesto, aquellos que cobran 10 veces o más el SMI, están 1.086 personas.

¿Baleares es de izquierdas?

En uno de los apartados de la encuesta, el informe destaca que la mayoría de votantes de las islas tienden a definirse más de izquierdas que de derechas, aunque dos de cada diez (19%) prefiere situarse en el centro. Los que se sitúan a la izquierda representan el 42,9%, mientras que el 33,8% se considera de derechas. Esta cifra adquiere sentido si se tiene en cuenta que, de los últimos 24 años -seis legislaturas-, los progresistas han gobernado dieciséis.

Asimismo, los partidos deberán atender a unas cifras que pueden decantar la balanza: el 33,4% de los votantes no siente simpatía por ninguno de los partidos que se presentan y el 22,7 se muestra indeciso respecto a los comicios. Aunque el 85 por ciento asegura que irá a votar casi con total seguridad el próximo 28 de mayo.

Conocimiento de los candidatos

Por último, la encuesta ofrece respuestas a una de las principales preguntas de esta campaña electoral: el conocimiento por parte de la ciudadanía de los principales candidatos a presidir el Govern. Por ejemplo, casi la totalidad de los encuestados afirma conocer a Francina Armengol (PSIB), mientras que cuatro de cada diez no sabe quién es Antònia Jover (Unidas Podemos) a pesar de haber sido diputada estatal durante cuatro años.

Los porcentajes de reconocimiento varían en todos los casos, aunque ninguno se acerca al registro de la candidata socialista, que cuenta con la ventaja de haber gobernado ocho años: dos de cada diez no conocen a Marga Prohens (PP); tres de cada diez no ha oído hablar de Patricia Guasp (CS), pese a ser la portavoz nacional del partido, o cuatro de cada diez no sabe quién es Lluís Apesteguia (Més per Mallorca). En el caso de Jorge Campos (Vox), uno de cada tres admite que no le conoce, una cifra similar a la que registra Josep Melià (El Pi).