El PSOE ya ha perdido el debate de IB3, antes de celebrarlo. Mejor no imaginar el griterío socialista, si Matas/Bauzá hubieran destripado un formato televisivo previamente acordado. Es un indicio preocupante que el peor socialismo de marca, el que se autoperdona los trece muertos de Sant Llorenç o los abusos del IMAS, emerja en plena campaña. No era el momento de bruñir los genes despóticos, para intervenir la televisión pública. El avasallamiento no denota supremacía, sino pánico.

La anulación del debate pactado es peor que un crimen, es un error y un crimen. El PSOE ha de implorar a la Junta Electoral que devuelva benévola la racionalidad al formato inicial, y exigir a su electorado que sea olvidadizo. El chasco no está en que los socialistas jueguen sucio, sino en que no sepan lo que se juegan. Si Armengol no puede sobreponerse al asedio caótico de sus rivales, ¿a qué aspira? Sorprende la escasa confianza en una candidata estelar. Los dioses enloquecen a quienes quieren perder, las elecciones. La decencia de la izquierda ha quedado en manos de Podemos y Més, obligados a restaurar el funcionamiento democrático, pese a que arriesgan más incluso que el PSOE. Además, los socialistas obligan a sus aliados a cantar a coro con la derecha, otro lastre. No escarmientan, el PP resucita a Matas/Rodríguez y el PSOE se cree el partido único. La IB3 de Andreu Manresa ha sido mucho más abierta que la secta dirigida por senadores populares, o por vicepresidentes del Govern. Sin embargo, el mandato del canal autonómico queda oscurecido por un amaño que nunca se debió tolerar, por el bien de sus perpetradores. Otra cosa es que el enredo se deba a la pervivencia en el ente, gracias a la generosidad de su dirección, de fantasmas de la derecha acuciadas por la urgencia para recuperar el orden natural de Mallorca.