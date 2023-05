Més per Mallorca muestra su insatisfacción con la ley estatal de vivienda y considera que la izquierda de Baleares «no debería estar contenta» con esta normativa. El coordinador y candidato del partido a la presidencia del Govern, Lluís Apesteguia, presentó ayer junto al senador autonómico Vicenç Vidal las seis enmiendas a la norma.

Apesteguia señala que el partido todavía no sabe cuál será su voto porque aún están en proceso de negociación y esperarán a ver si se tienen en cuenta las enmiendas presentadas: «Seguiremos presionando políticamente en Madrid hasta que las políticas de vivienda de las islas sean tenidas en cuenta en el Congreso».

El candidato explica que esta ley estatal «está pensada para dar solución a la España vaciada», por lo que no tiene en cuenta las particularidades de Baleares, e indica que limitar el incremento del precio del alquiler en un dos por ciento anual no es una solución para Mallorca porque «el problema en este territorio no es que los alquileres crezcan, sino que ya están demasiado altos».

En este sentido, recuerda que una unidad familiar en Baleares tiene que destinar el 50 o 60 por ciento de su sueldo para pagar el alquiler y que el sueldo medio es de 1.598, casi 200 euros menos que el salario medio nacional, que se sitúa en 1.751: «El precio que ya tiene la vivienda aquí es insostenible, por eso creemos que los precios deberían adaptarse a los ingresos de las unidades familiares y que las comunidades autónomas deberían tener todas las competencias en este ámbito. La ley estatal no basta, nos hacen creer que dan soluciones al problema de vivienda que tenemos en Mallorca y no es así».

Asimismo, otras dos enmiendas están dirigidas a que la vivienda protegida de la Sareb sea considerada de interés general regular la compra de no residentes y utilizar la figura de 'viviendas asequibles incentivadas', destinada a la vivienda habitual y ya contemplada en la ley y considerar a toda Mallorca zona tensionada, para poder utilizar esta medida de forma temporal en todo el territorio.