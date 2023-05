Oriol Lafau: «Salgo de la lista del PSOE al ver mi vida puesta en boca de todo Dios»

Oriol Lafau (Badalona, 1968) llegó a Son Dureta como segundo residente de Psiquiatría de la historia, coordina a 1.200 trabajadores de la salud mental balear desde 2015, está diagnosticado de un Trastorno por Déficit de Atención «no ligero» y figuró en listas del PSOE hasta la polémica de la gestación subrogada.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Ha sentido alguna vez tentaciones suicidas?»

A ver, todos tendríamos que reconocer en voz alta que atravesamos momentos complicados, en que pensamos que «estaría mejor muerto». Nunca he atravesado esa línea, el paso adelante de comprar la cuerda en la tienda.

Sostiene Cioran que tomar conciencia del recurso del suicidio ayuda a evitarlo.

Exacto y muy de acuerdo, aunque otros te dirán que no. Cuando admites la posibilidad del suicidio, puedes luchar contra ella y vencerla. Es bueno reconocer la idea de la muerte.

Camus dice que cada día decidimos si la vida merece la pena de ser vivida.

Cuando me levanto, decido si sigo o no sigo, pero vivimos en una sociedad de mierda, del como si, y no llegamos a esa profundidad del mito de Sísifo. Yo aprovecho que soy corredor de fondo para planteármelo.

¿Hay demasiados niños presuicidas o demasiados psiquiatras y psicólogos?

Soy psiquiatra infantil desde siempre, y en estos momentos hay tanto sufrimiento en la infancia que da miedo. Nunca había visto a menores de doce años con ideas suicidas, y hoy lo observo en niños de seis o siete años.

¿Quién tiene la culpa?

No somos capaces de cuidar a los niños como sociedad. Es muy duro, pero les ponemos las herramientas a los abusadores sexuales, con las pantallas y móviles damos a los niños un Ferrari que no saben conducir.

Aclaren si hay que publicar los suicidios o no.

Es la forma en que se publica. Un suicidio no tiene que ir en la sección de sucesos, ni dar el método o la edad. Hay un efecto llamada, tras el caso del Müller en Palma vivimos la semana más trágica de suicidios de la historia de Balears, con dos degollamientos. No lo gestionamos bien.

¿Cómo se convierte usted en el médico favorito de Francina Armengol?

Voy a sacar un poco de ego, creo en mi trabajo y he hecho un currazo durante ocho años. A mí me gusta también mucho personalmente Armengol, porque soy observador y es una mujer que actúa de modo genuino.

Y es una mujer que le señala con el dedo electoral.

Me hizo muy feliz que me llamara la propia Armengol, para decirme que «quiero que estés el número seis en la lista».

Me da la impresión de que usted corrió hacia las listas electorales del PSOE.

Es cierto. Cuando acabó la primera legislatura de Armengol, nació mi hija y estaba en ese punto en que te replanteas la vida laboral. Me rondaba la idea de que el trabajo técnico se ha de legislar, maduro esa hipótesis y me abro a ella.

Posición puntera, futuro conseller de Sanidad.

Expresé enseguida mi deseo de no ser conseller de Sanidad, y me lo respeta Patricia Gómez, me dice que «no te preocupes». La conselleria es un tema que se me escapa, necesito aportar en lo que sé. Estoy diagnosticado de Trastorno por Déficit de Atención, no ligero.

Y el sueño se desvanece por una portada de ‘Hola’.

Aquella mañana se desencadena un tsunami de emociones. En primer lugar, la explosión de un susto muy grande, me voy de las listas al ver mi vida puesta en boca de todo Dios. Estoy espantado, me pregunto cuál es el límite.

¿Se va usted o le echa el PSOE?

Me voy yo. Llamo a Francina y le digo que no deseo esto para los míos, que quiero salir. Se solidariza conmigo, me dice que «redacto un escrito de renuncia y tú lo corriges». Lo hacemos así. El dolor da paso a la felicidad de ser coherente.

Tal vez Armengol estaba fingiendo, es una política.

Creo que su preocupación por mi situación era auténtica, y precisamente ayudó a que tomara la decisión.

A ver cómo lo explicamos sin citar a Ana Obregón.

No quiero hablar de la gestación subrogada, que no debe tratarse a la ligera. Hace doce años que soy profesor de bioética del personal sanitario, y todas mis decisiones están basadas en una reflexión profunda. De repente veo a todos los opinadores emitiendo verdades absolutas sobre ese procedimiento. Se erigen en verdugos y jueces, yo soy el acusado.

¿Qué recursos psicológicos empleó para salir a flote?

Después de pasar doce días asustado, me ha servido ser muy resiliente. La vida me ha tratado bien, pero he superado dificultades. Soy homosexual, en tiempos en que no era fácil. He tomado lo ocurrido como un aviso. Por aquí no, la política era una decisión incorrecta, hay que abrir otro camino.

¿Votará al PSOE el 28M?

El voto es secreto, pero he confeccionado el programa del PSOE sobre salud mental. Soy de izquierdas, y espero que vuelva a salir un Govern progresista.

Me acaba de decir a quién votará.

Pero sin decírtelo.