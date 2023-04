Feijóo pone el foco en Baleares, Aragón y Valencia como territorios clave en el 28-M

El mes de mayo estaba señalado en el calendario desde que Alberto Núñez Feijóo tomó las riendas del PP. Por el camino, el junio pasado, tuvo la mayor alegría posible por la mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía. Pero el 28-M, además de los barones autonómicos y los candidatos a grandes alcaldías, el líder conservador se la juega. No hay un solo dirigente de peso que lo niegue: se medirá por primera vez en las urnas, especialmente en algunos territorios clave donde el resultado pende de la marca PP. Y eso ya es en exclusiva marca Feijóo.

Baleares tendrá espacio en la última semana de la campaña. Se trata de un territorio reñido pero el PP acumula sondeos en los que también se ve a su candidata, Marga Prohens, accediendo a la presidencia autonómica con cierta holgura. En este caso, siempre con el necesario respaldo de Vox.

El discurso de Feijóo hace unas semanas ante la plana mayor del partido, reconociendo abiertamente que «el partido de Sánchez» aguantará mejor en mayo que en las generales, sorprendió. En Génova insisten en la idea de que algunos presidentes autonómicos socialistas están mucho más consolidados que el presidente del Gobierno, a quien acusan de una pérdida de confianza entre la sociedad y el electorado que ya es «irreversible». Sin ir más lejos, el presidente de la Junta de Andalucía y barón del PP, Juanma Moreno, confesaba en una entrevista con Diario de Mallorca que «Francina Armengol es una adversaria política compleja y difícil. Prohens no se está enfrentando a cualquier dirigente. La conozco y es una contrincante dura a la que hay que tener mucho respeto».

Todos los estudios cualitativos que manejan en la sede popular, que son muchos y que hacen casi semanalmente, apuntan a la falta de credibilidad de Sánchez. Esa baza es la que seguirá jugando Feijóo en el mes electoral que hoy empieza. El líder del PP visitará todos los territorios que van a las urnas, pero el PP tiene muy medido el calendario y los grandes esfuerzos, siempre mirando a la última semana, la que termina con la votación del 28 de mayo, se destinarán a las plazas más importantes.

La primera es la Comunidad Valenciana (absolutamente prioritaria tanto la autonomía como la ciudad de Valencia), donde Feijóo se va a implicar especialmente y lo más posible es que el PP haga un doble cierre con actos en la capital valenciana. Aragón, en segundo lugar, que implicaría desbancar al socialista Javier Lambán y aupar al hasta ahora alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, una de las apuestas electorales del PP. El objetivo prioritario del líder popular sigue siendo aislar lo máximo posible a la formación ultra que, por su parte, diseña una política de pactos más agresiva contra el PP.

Predicciones imposibles

Las predicciones en este momento, afirman distintas fuentes, «son imposibles». Y las lecturas varían entre los dirigentes más optimistas, que dan por hecho la victoria en la mayoría de autonomías, independientemente de lo que suceda con los gobiernos, aunque también cuentan con arrebatar «más plazas al PSOE de lo que ahora se pueda pensar». Y los más prudentes, que siguen apostando por un resultado muy ajustado en distintos territorios, pero con esperanzas de que la noche del día 28 la balanza se incline hacia el PP.

En lo que no hay debate, afirman todos estos cargos de la dirección, de los grupos parlamentarios y de los territorios, es en «que las cosas van a salir muy bien». En este momento, Génova no ve desgaste en los asuntos centrales del debate político: Doñana es un ejemplo claro. Y, de hecho, insisten en que se trata de «la única bandera electoral que puede agitar Sánchez» frente la ley de vivienda o ley del sólo sí es sí, reformada con el apoyo de los conservadores, que para el PP serán dos locomotoras de su campaña.

Aunque en el PSOE también insisten en lanzar el mensaje de que resistirán y que Feijóo podría sufrir su primer pinchazo en mayo, en el PP existe el convencimiento de que se plasmará el cambio de ciclo. Incluso reconocen algunas consignas de trasladar mensajes más prudentes, no levantar tantas expectativas. Pero fuera de foco, la euforia se deja ver entre algunos dirigentes destacados que tienen dominio territorial.

Prohens contra la ley de vivienda

La candidata del PP balear ya está inmersa en la vorágine electoral. En la presentación de ayer de la candidatura de Lloret, la dirigente ‘popular’ aseguró que trabajará para que la ley de vivienda estatal aprobada por el Gobierno «no llegue» a las islas porque «desprotege a los propietarios y protege los okupas». Además, cargó con dureza contra Armengol después de que esta afirmara que quiere ser la primera en aplicar la nueva norma: «No le dará tiempo porque a partir del 28 de mayo mi Govern hará frente a Pedro Sánchez. Nosotros ofreceremos soluciones a los problemas de los ciudadanos, pero no con ocurrencias. No aplicaremos medidas que descargan toda la política de vivienda en los particulares y que han fracasado aquí donde se han aplicado. Hay que dar más seguridad e incentivos a los propietarios».