Las Nuevas Generaciones del PP balear ha retirado el polémico montaje que ha publicado esta tarde en sus redes sociales en el que se burla de la edad de la presidenta del Govern, Francina Armengol. Las juventudes de la formación conservadora han recibido una avalancha de críticas y acusaciones de machismo que les ha obligado a eliminar la publicación, de la que el propio PP balear se ha desvinculado.

El montaje ironizaba sobre la "juventud eterna" de Armengol, en referencia a la imagen de la candidata socialista en los carteles electorales para las elecciones del 28M. Utilizando un anuncio de la colonia J’Adore de Dior protagonizado por Charlize Theron, el video superpone el rostro de la actriz con el de Armengol.

"¡Orgullosa de ser quien soy! Cuando la oposición no tiene nada que aportar, pasa a atacar tu edad y el físico. Pues no me pararéis. Ante el machismo, más fuerza que nunca. Ante el insulto, una lección de educación", ha publicado Armengol en su cuenta de Twitter.

Orgullosa de ser qui som!



Quan l’oposició no té res a aportar, passa a atacar la teva edat i físic.



Idò no m’aturareu. Davant el masclisme, més força que mai. Davant l’insult, una lliçó d’educació.



Defensem el respecte, la política de les propostes, la societat que volem. — Francina Armengol (@F_Armengol) 30 de abril de 2023

"Entendemos que el tuit no sido afortunado y por eso lo hemos borrado y pedimos disculpas", ha señalado en su perfil de Twitter Nuevas Generaciones del PP balear. "Ni las redes ni los diarios se hacen eco de los ataques machistas y personales, y las calumnias del PSOE hacia las personas del PP de Balears", han lamentado.

Ni les xarxes ni els diaris es fan ressò dels atacs masclistes i personals i les calúmnies del PSOE cap a les persones del @ppbalears, però no som iguals. Entenem que el tuit no ha estat afortunat i per això l'hem esborrat i demanam disculpes. — NNGG Illes Balears (@NNGGBalears) 30 de abril de 2023

El vídeo utiliza la técnica del face swap, consistente en cambiar el rostro de una persona por otro en una imagen.