Lluís Apesteguia: «Si Més y Podemos igualan al PSOE, se ha de replantear la presidencia»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Se ve de vicepresidente del Govern?»

No, no formaré parte de ningún Govern que no esté presidido por Més, un partido imprescindible para un gobierno de izquierdas aunque nunca en las condiciones de 2019.

Craso error, ceder todas las instituciones al PSOE.

No tener presidencias fue un fallo menos grave que la falta de control de departamentos que no eran nuestros. El PSOE ha hecho políticas contrarias a Més, el Pacto no ha funcionado.

El modelo de Pacto de Progreso ha caducado.

Tras el impulso y la consolidación, toca renovación. No puede haber una preponderancia tan grande del PSOE. La convocatoria de plazas sin el requisito del catalán ni siquiera debe contemplarse.

Més y Podemos renunciaron a presidir en 2015.

No estamos en 2015, y ya entonces la presidencia no debió recaer en una sola persona durante toda la legislatura. Si Més y Podemos igualan o superan al PSOE este 28M, se ha de replantear quién preside el Govern.

¿Algún día rompieron ustedes el Pacto de verdad y no nos enteramos?

Ha habido momentos de tensión que no han trascendido. La Ley de Educación fue un choque muy fuerte, y el mes de supresión del catalán en Sanidad la llevó al límite.

Entonces llega Francina Armengol y lo soluciona.

No siempre. Conocía nuestra discrepancia sanitaria desde un principio en diciembre, y un mes después no había actuado.

¿Qué dicen sus encuestas?

Que el peligro de toda la izquierda es la abstención. Hay menos voto indeciso que nunca, pero la bolsa abstencionista es muy alta. La clave es movilizar al electorado.

Armengol es más nacionalista que usted.

Estoy seguro de que no, pero es más nacionalista que sus votantes. Lo cual no nos va bien electoralmente, hablando como el conjunto de las izquierdas. El voto soberanista conoce cuál es su partido, no hay que solapar discursos.

En este momento pierden ustedes las elecciones, en todos los ámbitos.

No arrasamos como las dos veces precedentes. Volvemos a los parámetros previos a 2011, con un diputado de diferencia entre izquierda y derecha.

Pero a favor de la derecha con mayoría absoluta.

Ahora mismo no hay treinta diputados de izquierda ni de derecha, lo cual permite anticipar una noche electoral larga que acabará probablemente en un 30-29.

Titular de portada del lunes 29 de mayo: «Todo en manos de El Pi».

A raíz del acuerdo en Formentera, nos podemos plantear mejores perspectivas, pero he leído entrevistas de El Pi donde no descarta apoyar opciones con Vox. Me entristece que eso ocurra.

¿Se toma usted en serio?

Y tanto, la idea soberanista no había tenido nunca a alguien que creyera que puede ser presidente, ahora o en 2027.

El debate de IB3 será entre las dos únicas presidentas posibles.

¿Quiere usted decir que debatirán sobre el Govern con mayoría absoluta que presidirá cada una de ellas? El debate Armengol-Prohens es una virtualidad falsa, además de una mala praxis empobrecedora, porque no obtendrán ese resultado y porque no saben de quién dependen.

Vamos con el alcalde de Deià que no se enteró de la masacre de Petit Deià.

Me encontré la urbanización hecha y nunca culpé a la alcaldesa anterior, el problema era el planeamiento y por eso hemos cambiado las normas para evitar los once Petits Deiàs que hubieran sido posibles antes.

Es hijo del gran Epifanio Apezteguía, ahí me descubro.

Fue alcalde de Deià entre 1975 y 1986, he vivido en una familia muy politizada y donde se ha discrepado mucho, pero pondría la mano en el fuego de que mi padre me votará.

Dejen a los Reyes en La Almudaina, es una mazmorra.

Hacemos un discurso republicano pero, más allá de que no queremos un rey medieval, hay que tomar La Almudaina porque allí tuvo su sede el Reino de Mallorca. Y el caso Nóos se fraguó en Marivent, así utilizan nuestro patrimonio.

¿Se suma a los cocodrilos que lloran a Terraferida?

Ellos mismos reconocerían que nadie ha debatido con ese movimiento tanto como yo, por algo me llamaba usted el «candidato tuitero», con el matiz de que gestiono mis redes. Un país sin Terraferida es peor, aunque sus posturas maximalistas que comparto pueden generar frustración.

¿Qué será de su eterna sonrisa el 28M?

Seguirá allí, la vida es muy corta para no afrontarla con un talante positivo. Abusamos del «momento histórico», pero la influencia de Vox supone un paso atrás muy importante.