Uno de los fundadores de Ciudadanos en Cataluña y quien fue líder y diputado en Balears, Xavier Pericay, se ha pronunciado públicamente y ha anunciado que votará al PP de Marga Prohens el 28M. Pericay, que fue derrotado para volver a ser candidato en 2019 de los naranjas, afirmó que «en estos momentos es la opción más coherente y por ello votaré a Marga Prohens».

Pericay, en una intervención en Canal 4 pedía hace unos días a los oyentes «que voten con inteligencia». Acto seguido hizo público su voto a favor de la candidata popular. «Yo votaré a Marga Prohens, ya que considero que es la opción más coherente. Necesitamos una alternativa a nivel de Balears y a nivel nacional para conseguir un cambio y esta alternativa únicamente la representa el PP en estos momentos».

El ex dirigente naranja apuntaba también que «hay muchas cosas en el PP que no me gustan, pero repito que es la opción más coherente para impulsar un cambio en Balears y también a nivel nacional».

Xavier Pericay ha estado cuatro años alejado de la política ejerciendo de profesor, después de que los primeros coletazos de la crisis interna que ha vivido Ciudadanos lo apartara de repetir como candidato en 2019. Las primarias catapultaron a un desconocido Xavier Pérez Ribas al frente de la candidatura naranja al Parlament en detrimento del portavoz que era Pericay.

El exdiputado de Ciudadano participó en un acto del PP. Fue en el foro sobre educación organizado por Marga Prohens hace unas semanas donde Pericay estuvo entre el público.