La número siete de Prohens, una jurista de prestigio con una postura muy dura contra el aborto

La candidata al Govern del PP, Marga Prohens, encontró en la catedrática de Derecho Civil y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Illes Balears (UIB), Cristina Gil Membrado, su número siete al Parlament, un fichaje de gran relevancia e impacto por su reconocimiento y prestigio en el entorno académico que ha recibido varios galardones. Aunque en las últimas horas han aparecido algunos mensajes suyos claramente antiabortistas.

La jurista, que cuenta con un reconocido prestigio, se muestra radicalmente en contra del aborto y se posiciona a favor de que las mujeres tengan que escuchar el latido del feto antes de tomar la decisión, como propuso Vox en el gobierno de Castilla y León hace apenas unos meses. Una medida que generó un gran rechazo e incluso el Gobierno central avisó por escrito de que acudiría a la Justicia si aplicaban el plan.

Gil Membrado ha dejado clara su posición respecto a este tema con distintos mensajes en redes sociales en los que manifiesta que "la mujer no puede disponer sobre la vida del no nacido" o directamente contra la ley del aborto: "Hoy, como cualquier otro día, no al aborto. A favor del débil". También ha escrito que "todos los abortos son iguales: matar a un niño".

"La solución no es el aborto. Eso sí, es la más sencilla. ¿Para cuándo solucionar el problema de fondo? Violencia contra la niña o la mujer antes y después de concebir. Mirar hacia otro lado y que la violencia siga", escribió. Gil Membrado también está a favor de "garantizar la libre conciencia del médico de primaria" ante el aborto y ha compartido mensajes de otras cuentas en contra de la interrupción voluntaria del embarazo en los que se declara que "el aborto logra lo que no consigue el Ku-Klux-Klan, denuncia la sobrina de Luther King".

Perfiles cercanos a Vox

Estas afirmaciones contrastan con el posicionamiento de Prohens, quien al saltar la polémica en Castilla y León evitó posicionarse sobre el plan, aunque acabó afirmando que las mujeres tienen derecho a abortar en la sanidad pública «con todas las condiciones y garantías», además de asegurar que «no creo que nadie que cuestione esto». Los fichajes de Gil Membrado y Alejandro Sáenz de San Pedro, número dos de Prohens al Parlament, han sorprendido por ser perfiles con una evidente cercanía ideológica con Vox con los que buscaría atraer al votante que se fue al partido de Jorge Campos.

De hecho, en abril de 2019 Sáenz de San Pedro subió a su cuenta de Twitter una foto en la que posaba ante un gran cartel del partido de extrema derecha en compañía de Mazaly Aguilar, eurodiputada de Vox, en un acto sobre polígonos empresariales. En julio de 2020, el ahora número dos de Prohens criticó al PP en una respuesta a unas declaraciones del entonces secretario general del partido, Teodoro García Egea, en las que defendía que "mientras Vox exista, Sánchez tiene asegurada La Moncloa con sus socios". Sáenz de San Pedro le corrigió: "Podemos existe porque el Psoe no lo ha hecho bien. VOX existe porque el PP no lo ha hecho bien".

Pero es sobre todo el feminismo el que se ha situado en la diana del nuevo fichaje del PP balear. "Podemos quiere poner una asignatura de Feminismo en todos los colegios públicos para enseñar tolerancia, libertad e igualdad. Se olvidan que eso ya se enseña en unos Centros Especiales Educativos que se llaman Familias", escribió en marzo de 2019.

Sáenz de San Pedro estrenó 2022 con otro tuit criticando una campaña del Ministerio de Igualdad para concienciar sobre el reparto de las tareas del hogar: "El gobierno me dice ahora cómo he de repartir las tareas del hogar con mi mujer. Cosas del comunismo".

"Control, seguimiento, supervisión de la vida privada. El Govern balear controlará los divorcios conflictivos para 'evitar' violencia de género. Qué linea tan fina y peligrosa", expresó en febrero sobre una noticia publicada en este diario en la que se informaba de que el IB-Dona supervisará los divorcios conflictivos para evitar situaciones de violencia de género.