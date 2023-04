Josep Melià, candidato de El Pi al Govern: «El Pi tendrá un papel decisivo y determinará las políticas de Balears en los próximos cuatro años»

El Pi puede ser clave para la gobernabilidad de Balears tras el 28M y tener que decidir si da continuidad a la izquierda o prefiere un cambio. Su candidato, Josep Melià, analiza esta cuestión a poco más de un mes de los comicios.

¿Si el PP es la lista más votada, El Pi les apoyarán para evitar la entrada de Vox en el Govern?

Lo importante para El Pi es que tendremos un papel decisivo y determinante en las políticas de los próximos cuatro años en Balears. Nos ceñiremos a nuestro programa y nuestras ideas. Somos el partido de Mallorca y los mallorquines, no recibimos órdenes del exterior. Para nosotros lo importante es una financiación justa, compensar de veras la insularidad, defender la lengua y la cultura de Balears, contar con una industria turística potente que avance de forma efectiva hacia la diversificación, se haga una apuesta real hacia la innovación, mejorar los servicios públicos, hacer frente a las listas de espera kilométricas en sanidad...

¿Entonces, cuál será la postura de El Pi a la hora de pactar?

En estos momentos no podemos determinar futuros pactos. No solo depende del resultado del PP y del PSOE, también depende de otros agentes políticos que entren en la negociación. Hasta que no veamos el resultado final es imposible que nos pronunciemos.

¿Se inclinan por derecha o por la izquierda?

La virtud de El Pi es que es un proyecto autoreferenciado. Nos regimos por nuestras ideas y no tenemos prefijada una investidura del PP o del PSOE.

¿Entiendo que en función de los resultados pueden virar hacia un bando u otro?

Somos un partido centrista y en los municipios hemos demostrado que somos capaces de llegar a acuerdos con el PP y el PSOE. Nosotros tenemos vocación de Govern y como todos los partidos nos gustaría gobernar para aplicar nuestras ideas.

Podrían participar en un Govern con Vox o con Podemos?

No nos vemos gobernando ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda.

¿Tendrán en cuenta la lista más votada en caso de que se plantee un Govern en minoría?

Pueden pasar tres cosas el 28M: mayoría absoluta del bloque de la derecha, mayoría absoluta del bloque de la izquierda y que El Pi sea determinante para formar Govern. Si no hay mayorías, es evidente que un condicionante importante será quien resulte la lista más votada.

¿Cuáles serán sus líneas rojas?

Nuestra postura es que un Govern de Balears debe estar a favor del turismo y debe mimarlo. Un Govern que no quiera hacer promoción turística no puede recibir el apoyo de El Pi al no apoyar a la principal industrial del país. También somos defensores de la lengua y la cultura de Balears y un Govern que vaya en contra o arrincone nuestra lengua y nuestra cultura tampoco tendrá nuestro apoyo. Estamos a favor de suprimir el impuesto de sucesiones entre familiares y si hay un Govern que no está en esta línea será más difícil llegar a acuerdos con nosotros.

¿El gran riesgo es que no alcances el 5% exigido para entrar en el Parlament?

Pensamos que tenemos una estructura municipal muy potente, estamos bien asentados y reitero que El Pi tendrá un papel decisivo.

¿Para quién considera que es mejor que El Pi tenga un papel decisivo? ¿Para la izquierda o para la derecha?

En esencia para todos los mallorquines y las mallorquinas. Si las políticas de esta tierra tienen que estar determinadas por partidos extremistas de derechas o de izquierdas, le haremos un flaco favor. Estos partidos viven para crear tensión, confrontación o con el insulto. Nosotros lo que promulgamos son soluciones, tranquilidad y moderación.

¿La crisis interna que vivió su partido, con la marcha de Jaume Font y la escisión de una parte de los críticos, les pasará factura?

Consideramos que es una pantalla del todo superada. En todos los partidos hay momentos de trasiegos internos. No importa irse muy atrás para recordar el caso de Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo en el PP, que es menos antiguo a lo sucedido en El Pi. Podríamos hablar también de Pedro Sánchez y Susana Díaz... En nuestro caso ya hace mucho tiempo que se cerró esta situación, hay un liderazgo fuerte y se realizó un congreso de renovación con cambios de estructura. Optamos por el modelo de un presidente que no es candidato. Ello provoca un poder más repartido dentro de la organización y se consigue dar más representación dentro de nuestra formación política.

En estas elecciones El Pi ha optado por coaliciones con partidos locales independientes. ¿Les garantizan que pedirán el voto autonómico?

En las coaliciones que tenemos firmadas, sea el caso de Bunyola, Pollença, Campos o Sant Llorenç, hay un acuerdo en el que El Pi apoya las candidaturas municipales. Están encabezada por los grupos independientes y ellos también tienen un compromiso firmado de que pedirán el voto autonómico para El Pi.

¿Y en el caso de Santa Margalida con el alcalde Joan Monjo también?

A priori él se presenta con su lista y estamos mirando si podemos llegar a algún tipo de colaboración. Es un tema que está todavía abierto.

Usted, como portavoz en el Parlament, ha sido más crítico con Armengol de lo que lo fue su antecesor Jaume Font.

Bueno, creo que en esencia hemos mantenido la misma postura. Somos una oposición constructiva y cuando hemos tenido que votar a favor de cosas positivas que hacia el Govern, a nuestro modo de ver, lo hemos hecho. Cuando hemos discrepado hemos votado en contra. No somos oposición de blanco o negro, como hacen el PSOE y el PP. A nivel de presupuestos, que es un ejemplo paradigmático del posicionamiento de un partido, nosotros hemos presentado enmiendas a la totalidad en todos y ya lo hicimos con Jaume Font de portavoz. Hemos mantenido una línea muy coherente y en positivo.

¿Qué valoración hace del Govern de Pacto en estas dos legislaturas?

Nuestra valoración es que necesitan mejorar. Evidentemente no todo lo han hecho mal, pero los grandes retos de esta sociedad no se han conseguido. Estamos hablando de diversificación económica, que era uno de los grandes compromisos de la investidura de Francina Armengol en 2015, y hoy dependemos más del turismo que hace ocho años. Si hablamos de vivienda, el gran problema social de esta comunidad y para un joven hoy es más difícil conseguir una vivienda que hace ocho años cuando empezó a gobernar Armengol. Y podríamos hablar de servicios públicos como educación, donde continuamos teniendo tantas aulas prefabricadas como en 2015. O las listas de espera en sanidad... La gestión deja mucho que desear y no podemos hacer una valoración positiva.

¿El Pi entiende que hay saturación turística?

Creemos que hay sobrepoblación en Balears, que es uno de los grandes retos que tiene esta sociedad. En los últimos 40 años hemos doblado la población de las islas y el INE apunta que en los próximos 15 años creceremos en 300.000 nuevos habitantes. Ello es insostenible desde el punto de vista social, ambiental, económico y de servicios públicos.

¿No es un problema turístico?

Evidentemente tiene relación con el turismo, pero creemos que es imprescindible afrontar el tema de la sobrepoblación de las islas. Debemos parar el crecimiento desaforado de población y ello no es ir en contra de nadie. Todos los ciudadanos de Balears, hayan nacido aquí o no, son objeto de nuestra defensa. Ahora bien, debemos cambiar esta tendencia y creemos que el turismo forma parte de esta situación. No queremos más crecimiento de plazas turísticas, pero tampoco queremos la cronificación de las plazas, que es lo que hace la moratoria turística actual.

¿Apuestan por levantar la moratoria turística?

Es uno de nuestros compromisos, no en el sentido de incrementar plazas turísticas, pero sí que pueda haber un intercambio y una renovación de la principal fuente de riqueza de Balears. Por ello, somos los grandes defensores del cambio de uso de turístico a vivienda, ya que es la mejor fórmula para eliminar la presión turística y de población suprimiendo plazas obsoletas y de baja calidad para dar solución al problema social de la vivienda.

¿Limitar la venta de casas extranjeros es la solución a los problemas vivienda?

Consideramos que es una vía que, cómo mínimo, se debe estudiar. Ante el problema de la sobrepoblación no debemos renunciar a ninguna posibilidad. No estamos en la linea de la prohibición general. En temas de vivienda somos críticos con el Govern, ya que todo lo ha fundamentado en vivienda social de titularidad pública y ello es muy limitado. Resulta chocante que no hayan sido capaces ni de arreglar la situación de Son Busquets para construir allí viviendas. Debe haber medidas fiscales, viviendas a precio tasado y dar protección e incentivos a los propietarios.

Usted fue el impulsor del recurso por el REB ¿Cómo está?

Está pendiente de resolución del Tribunal Constitucional. De todas formas, gracias a la presión de este recurso se reunió la comisión bilateral y el Estado fijó un factor de insularidad que no era el que marca el Estatut de unos 400 millones y lo dejaron en 110. Al final se ha convertido en un simple cambio de nombre de las inversiones que ya hacia Madrid. Nos han volado mucho millones.

¿Les molesta que los comparen con Unió Mallorquina?

No sé quien ha dicho que nos molesta. UM fue un partido que tuvo una época, con cosas buenas y otras de malas, como todos los partidos. Finalizó su etapa y ahora estamos en otro proyecto.

¿El fichaje de Jaume Garau (exgurú de Més) les funciona?

Su fichaje ha sido un gran acierto. Es un gran profesional y nos ha dado y nos está dando consejos muy positivos.