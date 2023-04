Feijóo, a Prohens: "Ganar en Baleares es el primer paso para gobernar luego en toda España"

El líder del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no pudieron acompañar a Marga Prohens ayer en su gran acto de Palma, pero enviaron dos vídeos para demostrar que tiene «toda nuestra confianza y respaldo». El político gallego asegura que la mallorquina ha sabido interpretar «como nadie» los deseos de la ciudadanía y auguró que «ganar en Baleares es el primer paso para gobernar luego en toda España». La dirigente madrileña, que recibió la mayor ovación del público, animó a Prohens a «aprovechar esta gran oportunidad» para «devolver la alegría» a una sociedad «abierta y orgullosa de ser española». «Están intentando encerrar a las islas con más impuestos, mensajes sectarios y con políticas impropias», concluyó.

Prohens afrontaba ayer su primer gran acto antes de las elecciones del 28 de mayo ante un millar de personas entre candidatos, militantes y ciudadanos que querían escuchar sus propuestas, aunque la gran mayoría ya eran conocidas. La candidata del Partido Popular de Baleares ofreció un discurso extenso —casi una hora en total— en el que desgranó las líneas maestras de su programa en temas como la vivienda, la seguridad, la movilidad o el turismo. Consciente de que su partido no se puede permitir otra derrota y cuatro años más del Pacto, del que considera que «ya no da más de sí, no encuentra soluciones a los problemas», se afanó por exteriorizar una imagen presidencialista, sólida, con la que convencer a los indecisos, que actualmente son muchos: «Hay que acabar con la omertá, los cargos del Pacto se juegan el sueldo y movilizaran hasta el último voto».

Pidió a todos sus compañeros de partido que se involucren «como nunca» en esta campaña para conseguir «una mayoría suficiente que nos permita gobernar en solitario, sin experimentos» con el objetivo de evitar a Vox, un partido que ya ha dejado claros sus deseos de asumir poder. Para afrontar esta difícil travesía, Prohens se reinvindicó como alternativa, no como oposición: «Ha vuelto el PP de las grandes mayorías».

La palabra más repetida durante su discurso, sobre todo en la primera media hora, fue «libertad», el conocido eslogan de Isabel Díaz Ayuso. Prohens considera que en Baleares «está peor que hace ocho años» y reclamó a los ciudadanos que «no dejéis que nos sigan robando parcelas y parcelas de libertad» mientras acusaba a la izquierda de empobrecer año tras año a los residentes por culpa del «intervencionismo». «Todo ha empeorado: la sanidad, la educación, la vivienda, el transporte o la financiación», añadió. Por este motivo anunció que, si obtiene el poder a partir del 28M, llevará a cabo dos iniciativas importantes: una auditoría presupuestaria del IB-Salut y la eliminación de la LOMLOE en Baleares.

Como era de esperar, Prohens criticó la reciente ley de vivienda aprobada por el Gobierno, Bildu y ERC y denunció que «ampara y promueve la okupación». La ‘popular’ manifestó que defenderá la propiedad privada «para aislar a los delincuentes». Después de valorar negativamente la norma, endureció el tono para acometer contra el incivismo y las bandas juveniles: «Se han acabado el buenismo y las buenas palabras, mano dura contra el que infringe la ley». Los allí presentes celebraron con euforia tanto el mensaje como el elevado tono.

En este sentido lamentó las «políticas fracasadas y ataques a la propiedad privada» por parte del Pacto y recriminó a la izquierda que «nos quieren decir a qué precio podemos vender o alquilar». Por ello, se decanta por ofrecer incentivos a los propietarios, simplificar burocráticamente los procedimientos y ofrecer la posibilidad de reconvertir locales en viviendas. Además se posicionó a favor de regular el alquiler turístico, pero sin prohibir: «Perseguiremos el intrusismo y la oferta ilegal que tanto daño hace a nuestra imagen y bienestar».

También reivindicó que, frente a la «deriva populista y el intervencionismo» del actual Ejecutivo autonómico, «estamos orgullosos de ser una comunidad turística» y reclamó a los ciudadanos que le otorguen su confianza para poder «gestionar el éxito». Aunque reconoció que «no podemos crecer sin limites y somos conscientes de la fragilidad de nuestras islas y nuestros recursos limitados». Así, apuesta por invertir en la modernización y mejora del sector para que el turismo sea «el principal ascensor social» de Baleares.

Prohens se pronunció en contra del «ecologismo de despacho y pancarta con un sueldo seguro a final de mes» y dejó clara su postura respecto a los chiringuitos de playa: «Estaremos al lado de los restaurantes, de las cientos de familias que dependen de ellos, de estos establecimientos que se ven hoy amenazados por las obsesiones ideológicas de unos pocos».