La encuesta de Més asegura sus cuatro escaños, pero da la mayoría a PP junto a Vox

Més per Mallorca conservará sin alteración sus cuatro diputados actuales en el Parlament, esta vez con Lluís Apesteguia al frente, según un sondeo encargado por el partido ecosoberanista que perfila sombrías expectativas para la izquierda consolidada en el Pacto de Progreso. Los retrocesos simultáneos entre los votantes mallorquines de PSOE y Podemos complican sobremanera la continuidad del actual Govern izquierdista, que pierde la mayoría a manos de la suma de PP y Vox.

La muestra se ha circunscrito a Mallorca, ámbito de Més, con ocho centenares de encuestados por un gabinete de estudios catalán. El mantenimiento de las posiciones ecosoberanistas coincide con otros sondeos, pero el Pacto queda en serias dificultades porque el PSOE retrocedería de sus diez diputados mallorquines actuales a nueve o incluso a ocho. Esta pérdida supone un vuelco, en una circunscripción donde la mayoría absoluta actual de las izquierdas viene adjudicada por un solo escaño de diferencia. Las perspectivas vienen empeoradas por un sondeo que deja a Unidas Podemos con dos parlamentarios autonómicos en la mayor de las islas, uno menos que en 2019.

Los resultados aquí consignados no han experimentado ningún cocinado, y las encuestas fueron realizadas antes de la autoproclamación de Yolanda Díaz como candidata a La Moncloa por Sumar, un seísmo de consecuencias difíciles de evaluar. El último sondeo contratado por los ecosoberanistas coincide con estudios previos, acentuando el declive de las posiciones izquierdistas.

La pérdida de una tercera parte de las posiciones de Unidas Podemos en Mallorca encaja con la degradación de la izquierda radical a escala estatal. En comunidades de obediencia socialista como la Valenciana o Aragón, se debate incluso si alcanzará el cinco por ciento, que en Mallorca es requisito imprescindible para ingresar en el Parlament. La encuesta de Més garantiza que sus vecinos franquearán dicho umbral.

La caída del PSOE sorprende más que el frenazo de Podemos, y de confirmarse el 28M sería fatal para la continuidad del Pacto. En el fiel de la balanza, el sondeo de Més también asegura la presencia en el Parlament de los regionalistas de El Pi, que superarían el cinco por ciento y ocuparían dos escaños. Pese al alivio de la permanencia, perderían una baza y el juvenil Guillem Mut no accedería a la cámara.

La derecha puede celebrar sus datos, pero la encuesta limita su derecho a la euforia. El notable avance del PP, de los siete diputados actuales a once, se empaña al consignar que se limita a absorber a los cuatro asientos actuales de Ciudadanos, formación que desaparece en todos los sondeos publicados hasta la fecha.

El músculo de la derecha mallorquina se concentra en el auge de Vox, que se impulsaría hasta seis diputados, doblando la cifra actual de representantes de la ultraderecha moderada. De nuevo, el entusiasmo se enfría al recordar que la candidatura encabezada por Jorge Campos no alcanzó ni un solo diputado ibicenco o menorquín cuatro años atrás.

El balance de los 33 diputados que elige Mallorca al Parlament sería de 17 para el conglomerado PP/Vox, con 14 para las izquierdas y los dos de El Pi. Esta asignación allanaría el acceso de la derecha al Consolat, pero solo si se propaga a Menorca, Eivissa y Formentera. Para llegar a la cifra mágica de treinta parlamentarios, los populares necesitan cosechar trece escaños en las islas menores. En la actualidad suman diez, presuponiendo que en Eivissa despojen a Ciudadanos de su única pieza no mallorquina.

La encuesta de Més per Mallorca, que no evalúa el 2-3 previsible para Més per Menorca, coincide con el veredicto estatal de que el PP tendrá que gobernar coaligado a Vox en la opción más probable. A la izquierda, el sondeo convierte al Pi en un socio obligado de investidura, sin descartar una voltereta que lo encaje con la derecha estatal.

El 28M se disputan tres elecciones simultáneas. Més obtiene mejores resultados al Consell de Mallorca, donde está más cerca del quinto escaño frente a los cuatro ecosoberanistas actuales, que al Parlament. Este dato mide indirectamente la pujanza adicional de Francina Armengol sobre Catalina Cladera.