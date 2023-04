El Pi defiende la implantación de un cambio «radical» en la manera de gestionar las costas de Baleares a partir del día 1 de julio, fecha en que se efectuará de forma oficial el traspaso de las competencias y, por tanto, será el Govern quien tome las decisiones.

«Estamos a las puertas de la temporada turística y, un año más, Costas vuelve a hacer de las suyas. Si el año pasado llegaron tarde con la autorización de las instalaciones de temporada, este año nos encontramos que reducen las hamacas y sombrillas de la playa de Muro sin que la ley haya cambiado», asegura el candidato al Govern balear, Josep Melià.

En este sentido, el dirigente regionalista declara que la formación quiere «reglas más claras» y que no puede ser que un año se puedan poner un número de hamacas y el siguiente no: «Queremos más coordinación con los ayuntamientos porque Costas hace y deshace sin consensuar ni hablar con ellos».

En esta misma línea, Melià insiste en que «vivimos del turismo y las playas tienen que estar perfectamente dotadas y equipadas desde el minuto cero que empieza la temporada».

No obstante, El Pi no considera que la transferencia se tenga que renegociar para que los recursos de los cánones vayan al Govern y porque el Estado no tenga capacidad de bloqueo de las decisiones a adoptar.

Hay que recordar que el Gobierno se reservó el cobro del canon por las instalaciones fijas sobre el dominio público marítimo terrestre. Es el caso de kioscos, chiringuitos, bares, instalaciones deportivas o varaderos. Mientras el Govern deberá realizar el trabajo de la gestión, el ‘botín’ de la recaudación seguirá siendo para el Ejecutivo central.