El portavoz en el Parlament y candidato de El Pi a la presidencia del Govern, Josep Melià, presentó este miércoles ante la ciudadanía su propuesta para la creación de una compañía aérea pública en Balears que tendría como objetivo garantizar el derecho a la conectividad entre las islas, y en determinados trayectos hasta la península que son considerados de interés público como por ejemplo la ruta que une Menorca con Madrid.

Según expresó Melià, «para los ciudadanos de las islas la movilidad aérea es un derecho incuestionable que no se toca». En este sentido aseguró que «ante los anuncios de eliminar el 75% del descuento de residente» y la concentración empresarial «nos tenemos que mover y reaccionar».

Melià denunció que con la compra de Air Europa por parte de Iberia se genera una situación de casi monopolio: «Es evidente que se está produciendo un proceso de concentración empresarial que puede afectar a las conexiones. En Balears la dependencia del transporte aéreo no tiene alternativa y, por tanto, dependemos del avión para la movilidad de pasajeros, la llegada de turistas y el transporte de mercancías».

Asimismo, consideró que a este hecho se le tiene que sumar que en estos momentos la Unión Europea está estudiando la implantación de la tasa verde que encarecería los precios de los billetes, «que de no contar con una excepcionalidad para las islas redundará en los precios de los billetes insulares, nacionales e internacionales».

En esta misma línea, manifestó que recientemente el Estado español también ha puesto en entredicho la viabilidad del descuento del 75% de residente, «a la que nos hemos opuesto frontalmente junto con nuestros compañeros de Coalición Canaria», y cargó contra las intenciones del Gobierno: «Tenemos que movernos, no nos podemos quedar de brazos cruzados porque se está produciendo una combinación de factores que nos indican que vienen momentos complicados para la conectividad aérea en Balears».

No obstante, la formación regionalista también exigió la gestión directa de los puertos y aeropuertos de las islas, una reivindicación que comparten otros partidos como Més per Mallorca desde hace años: «Las instituciones de Balears tienen que tener voz y voto en la hora de decidir qué mejoras, reformas o actuaciones se tienen que llevar a cabo. Aunque esto ahora con AENA no pasa».

Por este motivo, Melià reclamó un mayor poder de decisión entorno a las principales puertas de entrada a las islas: «Todas las cosas que gestionamos desde aquí estarán mejor gestionadas que desde Madrid. Nosotros conocemos el territorio, nuestras carencias y como se pueden mejorar. Por eso necesitamos que el Govern forme parte de la gestión de los puertos y aeropuertos».