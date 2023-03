La presidenta del Govern, Francina Armengol, lanzó este domingo en Peguera (Calvià) una batería de promesas para la próxima legislatura, entre las que destaca la aplicación de una renta básica universal a nivel autónomico y convertir la salud mental en “eje vertebrador” de las políticas del Ejecutivo balear.

“Sin salud mental, no hay salud. No quiero que haya ningún joven que no se sienta a gusto con su vida. Si queremos sociedad plena, no lo podemos consentir. Destinaremos los recursos necesarios y el apoyo sanitario y social que sea necesario. Tenemos que atender a la gente cuando nos necesita”, proclamó, en el auditorio de Peguera, donde cerró la conferencia política celebrada durante el fin de semana.

Armengol avanzó también que aplicará un “plan contra la soledad no deseada”. “Si queremos calidad de vida, tendremos que cuidarnos unos de los otros. Hagamos redes comunitarias a través de Servicios sociales, bibliotecas, ayuntamientos, consells, Govern... Hagamos que nadie se sienta sola y si alguien tiene un problema que haya una antena pública para detectarlo”, argumentó.

En el documento marco aprobado este domingo que marca la hoja de ruta para la próxima legislatura, se incluyen otras medidas como avanzar en la consecución de la jornada laboral de cuatro días.

Vivienda digna

Entre esas políticas, Armengol incidió en el derecho a “la vivienda digna en Balears”. “Es una necesidad real para la ciudadanía. Haremos lo posible para que la clase media y trabajadora pueda acceder a vivienda en Balears. Tenemos que emplear el parque de vivienda que ya existe y tenemos que posibilitar la estrategia de vivienda donde conviven personas mayores y jóvenes, y estos ayudan a los mayores. Si lo hacemos desde lo público también se puede hacer desde lo privado. Queremos que haya muchas cooperativas, que haya iniciativa privada que haga posible estas experiencias de vivienda”, afirmó.