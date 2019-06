De la Concha no descarta ser consellera del Govern

La secretaria general de Podemos en Balears, Mae de la Concha, mantuvo ayer que "antes de hablar de áreas, hay que hablar de programas" y que hablará de ellas "antes con los socios" que en los medios. Sin embargo, precisó que no entrará en una conselleria "sea la que sea" y apuntó a "infancia, payesía y mundo rural o cultura" como "temas que le interesan". De esta manera, la líder del partido y principal negociadora de Podemos para el Pacto en el Govern admitió implícitamente que no descarta ser consellera. En una entrevista en el programa Al Día de IB3 Ràdio, al ser preguntada sobre si ella se ve entrando como consellera del Govern "sea la que sea el área", precisó que "sea la que sea, no" y apuntó a "los temas" que le interesan y que, según recordó, ha abordado en los últimos cuatro años en el Congreso de los Diputados.