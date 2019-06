Més suma apoyos para negociar y Podemos le acusa de buscar "sillas"

Més cambió ayer de estrategia en la negociación de los pactos de Govern. Impulsaron un bloque común de siete diputados para presionar a los socialistas y a Podemos que van de la mano. En un encuentro celebrado en el Parlament los cuatro diputados de Més per Mallorca, los dos de Més per Menorca y uno de Gent per Formentera constituyeron un grupo común de siete diputados soberanistas e insularistas que supera a los seis podemitas y cuenta con una posición de ventaja.

El objetivo es hacer ver al PSOE y Podemos que deben ceder ante sus reivindicaciones, entre las que están el senador autonómico y la presidencia del Parlament. Mientras, Podemos ayer les atacó con dureza y les acusó de no hablar de programas: "Amenazan con plantes para buscar sillas y cargos", dijo Juan pedro Yllanes.

El portavoz de Més, Miquel Gallardo, explicó que "las negociaciones con el PSOE y Podemos están encalladas, pero se abre una vía para poder desbloquearlas". Gallardo recordó que si el PSOE tiene las tres presidencias "por equidad del pacto es lógico que Podemos y Més tengamos presidencia del Parlament y senador autonómico". Los nacionalistas también exigen que se reafirme el modelo territorial y de carreteras, así como un compromiso de Madrid sobre financiación. "Si estos acuerdos no se cumplen, no nos sentiremos cómodos en este Govern. Nos quedaremos fuera", afirmó el portavoz de Més. Gent per Formentera tiene un acuerdo con el PSOE, pero solo de investidura y apoya a Més en la negociación.

Juan Pedro Yllanes arremetió con dureza contra Més por sus plantes con exigencias: "Mientras unos estamos hablando de programas y de políticas importantes para esta comunidad, otros amenazan con plantes para tener cargos y sillas". Yllanes aseguró no entender la postura de los nacionalistas y sus líneas rojas. "No se entiende cómo los de Més votaron a favor del segundo cinturón en el Consell y ahora lo pongan como línea roja", añadió Yllanes.

Nueva reunión



A pesar de los enfrentamientos, PSIB, Podemos y Més celebraron ayer una nueva reunión para negociar el Pacto en la que acordaron dedicar el fin de semana para analizar, cada uno por su cuenta, el documento programático con el fin de acabar de cerrarlo el lunes. La idea de los tres partidos es entrar a negociar los organigramas, es decir, el reparto de poder y cargos, el mismo martes.

El encuentro de ayer, celebrado en la conselleria de Presidencia, apenas duró una hora, dado que el jueves los negociadores ya habían avanzado considerablemente. Las exigencias de Més en este ámbito, en especial las referidas a las reivindicaciones al Gobierno central, han quedado recogidas en este documento, aunque queda pendiente la redacción final. Respecto al segundo cinturón, desde Més se insiste en que, con independencia de los acuerdos para Cort, debe quedar claro en lo que compete al Consell.

El punto más conflictivo para acercar posturas es la exigencia de Més de que, antes de entrar en la negociación del organigrama en especial para el Govern, quede claro que o bien la presidencia del Parlament o bien el senador autonómico serán cargos que ocupen los ecosoberanistas, previsiblemente Miquel Ensenyat. Sin embargo, si Més considera que el documento programático que se cierre el lunes recoge sus exigencias en estos ámbitos podría aceptar negociarlo junto al resto de los organigramas, como defienden Podemos y Més.