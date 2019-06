Més retoma la negociación del Pacto aunque mantiene sus exigencias para entrar en el Govern

Més regresó ayer a la mesa de negociación con PSIB y Podemos para reeditar el Pacto, después de que el miércoles optara por no acudir a las conversaciones al no lograr que socialistas y morados cedieran a sus exigencias. Los ecosoberanistas dejaron claro, no obstante, que mantienen sus demandas, entre ellas la de que o bien la presidencia del Parlament o bien el senador autonómico corresponda a Més, con preferencias por la Cámara balear a cuyo frente, según dirigentes del partido, desearían colocar a Miquel Ensenyat, su candidato al Govern.

También mantiene su exigencia de un documento marco con mínimos programáticos para Govern, Consell y Cort, previo a los acuerdos para cada institución. Su demanda del freno al segundo cinturón es uno de los principales escollos, para el que los socialistas consideran que debe plantearse en la elaboración de los acuerdos para el Consell. Ayer empezaron a hablar sobre la institución insular, pero las discrepancias sobre la vía conectora se mantuvieron.

El freno a las negociaciones del pasado miércoles no evitó que socialistas y Podemos continuaran consensuando un documento programático para el Govern, cruzando sus programas electorales, que ayer entregaron a sus interlocutores de Més. Los tres partidos se emplazaron para un nuevo encuentro hoy con el fin de avanzar en cuestiones que siguen en el aire, entre las que se encuentran no sólo la vía conectora sino también otras propuestas de los ecosoberanistas como la implantación de nuevos impuestos, medioambientales o la regulación del todo incluido.

Los socialistas están convencidos de que hoy se producirán avances que permitan entrar a fondo la próxima semana en la negociación de los Ejecutivos, es decir, el reparto de cargos. Sin embargo, Més insiste en que antes debe aceptarse que la presidencia del Parlament o el senador autonómico sea para su partido. La postura de los ecosoberanistas es que si no se aceptan sus exigencias no entrarían en el Govern, aunque apoyarían la investidura de Francina Armengol como presidenta.

Fina Santiago, negociadora de Més, lo dejó ayer claro en Facebook: "Pese a que el PSOE necesita los votos de Més para configurar gobiernos de pluralidad que tan buenos resultados electorales le han dado, hasta ahora parece que se limita a invitarnos a participar, no a abrir una negociación".