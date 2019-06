Encallan las negociaciones de PSIB, Podemos y Més para reeditar el Pacto

Las negociaciones entre PSIB, Més y Podemos para reeditar el pacto de Govern están encalladas ante el desacuerdo de un paquete de compromisos previsos que plantea Més y que, por ahora, los socialistas no aceptan. Los econacionalistas advierten de que, si bien la investidura de Fancina Armengol como presidenta no estaría en riesgo, si no se alcanza este acuerdo previo se plantearían quedar fuera del Govern.

En concreto, Més plantea que, antes de negociar los pactos concretos para Govern, Consell de Mallorca y Cort, se acuerde un marco programático interinstitucional en el que queden claras cuestiones como el freno a la vía conectora y a una política de carreteras que suponga más consumo territorial. A ello añaden un compromiso por escrito sobre las reivindicaciones ante el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de financiación de las islas, inversiones medioambientales y mejora del REB.

Como tercer punto, Més considera que si bien los resultados electorales dejaron claro que el PSIB debía liderar los distintos gobiernos, un acuerdo de gobernabilidad pasa por que se visibilice a las tres fuerzas. Así, consideran que, además de las presidencias del Govern y Consell y la alcaldía de Palma, que ostentarán los socialistas Armengol, Catalina Cladera y José Hila, hay otros dos cargos que deberían recaer en los otros dos partidos: la presidencia del Parlament y el senador autonómico.

Los socialistas no han aceptado por el momento ninguna de estas condiciones que plantea Més antes de entrar a negociar los acuerdos concretos para cada institución, por lo que las negociaciones, que empezaron el lunes, están ahora en un punto muerto.