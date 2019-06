PSIB, Podemos y Més arrancan las negociaciones para reeditar el Pacto

PSIB, Podemos y Més arrancaron ayer las negociaciones para la reedición del Pacto con una primera reunión de toma de contacto para establecer la dinámica de las negociaciones, antes de entrar a fondo en las cuestiones que formarán parte de los acuerdos sobre distintas materias. Fuentes de las tres formaciones precisaron que será a partir de hoy cuando comenzarán a confrontar programas. Al encuentro asistieron, entre otros, el portavoz del PSIB y conseller de Trabajo en funciones, Iago Negueruela; la secretaria general de Podemos, Mae de la Concha; y la dirigente de Més y consellera en funciones de Servicios Sociales, Fina Santiago. Esta primera reunión acabó con "pocos avances", según fuentes de los partidos.

Otra cuestión será los nombres que pondrán sobre la mesa para entrar en el Govern presidido por la socialista Francina Armengol y el peso que tendrá cada partido. Como es habitual en este tipo de negociaciones, desde PSIB, Podemos y Més se asegura que hasta que no se alcance un acuerdo sobre políticas no se plantearán estas cuestiones, aunque cada uno tiene claro las áreas que desea controlar en un Ejecutivo con más conselleries y en el que el PSIB será el más fuerte tras su victoria electoral.

Horas antes de esta reunión, Juan Pedro Yllanes, de Podemos, y Miquel Gallardo, dirigente de Més, afirmaron que acudirían a las conversaciones con los socialistas "sin líneas rojas", pero sí "líneas verdes". Gallardo dio por hecho que se reeditará el Pacto y consideró que las negociaciones "deberían ser rápidas", después de cuatro años gobernando. No obstante, dejó claro que "no será válido cualquier pacto" y precisó que si las propuestas de Més "quedan en un segundo nivel" o la presencia del partido en el Govern de Armengol es "de tercera línea y sin visibilidad", podrían optar por no integrarse en el Ejecutivo.

Sostuvo que los criterios para acordar unos nuevos acuerdos de gobernabilidad pasan por "cumplir el 5 por ciento que quedó pendiente" del documento suscrito en 2015 con PSIB y Podemos, con cuestiones como nuevos impuestos ambientales o la regulación del todo incluido. A ello añadió el que "no haya marcha atrás" en las políticas impulsadas en estos últimos cuatro años y que los acuerdos recojan la "máxima ambición en movilidad, sostenibilidad y REB".

Yllanes también aseguró que su partido se sentará a negociar "sin líneas rojas" ya que Podemos lo que tiene son "líneas moradas para impulsar políticas feministas y líneas verdes para políticas ecologistas". Al igual que Gallardo, afirmó que su partido afrontará las conversaciones poniendo sobre la mesa "políticas y programas, no sillones ni nombres" para alcanzar un acuerdo. "Vamos a poner lo mejor de nuestra parte en la negociación e imagino que PSIB y Més también lo harán", dijo Yllanes.

Junto a ello, desveló que el sábado se reunió con Miquel Ensenyat, de Més, y a mediados de la pasada semana con Armengol, unos contactos informales previos a las negociaciones en los que quedó claro la intención de reeditar el Pacto. El jueves Ensenyat también se reunió con la líder de PSIB y presidenta del Govern en funciones.

Gallardo y Ensenyat efectuaron estas declaraciones después de que los partidos que lograron representación parlamentaria el pasado 26 de mayo, salvo El Pi, recogieran en el Parlament las credenciales como diputados y en algunos casos como miembros del Consell ante la Junta Electoral de Balears, presidida por Pablo Delfont. PP, PSIB y Més enviaron a representantes de estos partidos para recoger las credenciales, mientras que la casi totalidad de los parlamentarios de Podemos, Cs y Vox acudieron en persona.